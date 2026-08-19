ГОГОЛЬ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ГОГОЛЬ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - русский писатель, публицист.
Родился в семье помещика среднего достатка. Детские годы провёл в родительском имении Васильевка (другое знавание - Яновщина, происходящее от фамилии владельца - Гоголь-Яновский). Художественная одарённость была наследственной в семействе Гоголя: среди его предков по материнской линии - Василий Танский (1-я половина XVIII века), автор популярных в своё время интерлюдий на украинском языке; отец Гоголя, Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский (1777-1825 годы), сочинял стихи и комедии на русском и украинском языках. Недалеко от Васильевки, на реке Псёл, находилось родовое имение В.В. Капниста, который, по свидетельству матери Гоголя, одобрил его первые стихотворные опыты.
В 1818-1819 годах Гоголь обучался в Полтавском поветовом (уездном) училище; в 1820 - начале 1821 годов занимался с учителем латинского языка Г.М. Сорочинским, в 1821-1828 годах учился в Гимназии высших наук в Нежине. В эти годы проявился разносторонний художественный талант Гоголя: он рисовал (пейзажи, рисунки; позднее выполнял зарисовки городов, эскизы обложек и др.), выступал в спектаклях, причём с особенным успехом в комических ролях (например, Простаковой в «Недоросле» Д.И. Фонвизина), писал разнообразные художественные произведения, по его словам, «преимущественно в лирическом и сурьёзном роде»: стихотворение «Непогода»; несохранившиеся поэма «Россия под игом татар», сатира «Нечто о Нежине, или Дуракам закон не писан», а также повесть «Братья Твердиславичи» (или «Братья Твердославичи»), сожжённая Гоголем после беспощадной критики со стороны товарищей (первый известный случай сожжения Гоголем своих произведений). Своё будущее Гоголь, однако, связывал прежде всего с государственной службой, мечтая о юридической карьере: «Я видел, что здесь работы будет более всего... Неправосудие, величайшее в свете несчастье, более всего разрывало моё сердце» (из письма к двоюродному дяде П.П. Косяровскому от 03.10.1827 года).
На принятие такого решения повлияли, в частности, лекции профессора Н.Г. Белоусова, читавшего в гимназии курс естественного права (в связи с возникшим в гимназии в 1827 году деле о его вольнодумстве Гоголь глубоко сочувствовал опальному профессору и во время расследования дал показания в его пользу). В 1828 году Гоголь переехал в Санкт-Петербург, где безуспешно пытался устроиться на службу. В начале 1829 года появилось стихотворение «Италия», по всей видимости принадлежавшее Гоголю («Сын отечества и Северный архив», № 12), а весной того же года под псевдонимом В.Алов отдельным изданием вышла «идиллия в картинах» «Ганц Кюхельгартен». Несмотря на подражательный характер, здесь были намечены многие мотивы зрелого творчества Гоголя, в частности острая коллизия мечты и существенности, предвещавшая поэтику «петербургских повестей». Поэма вызвала резкий критический отклик Н.А. Полевого, Гоголь сжёг нераспроданные экземпляры книги, отправился за границу, в Северную Германию (Любек, Травемюнде, Гамбург), к концу сентября 1829 года возвратился в Санкт-Петербург.
В конце 1829 года Гоголь поступил в Департамент государственного хозяйства и публичных зданий Министерства внутренних дел; в апреле 1830 года - в Департамент уделов (вначале писцом, потом помощником столоначальника). Одновременно активизировалась его литературная деятельность: вслед за первой повестью «Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала» («Отечественные записки», 1830, февраль-март; без подписи; вошло в изменённом виде в «Вечера на хуторе близ Диканьки») было опубликовано эссе «Женщина» («Литературная газета», 1831, № 4) - первое произведение за подписью «Н. Гоголь». В 1830 году Гоголь познакомился с В.А. Жуковским, П.А. Плетнёвым и, возможно, А.А. Дельвигом, а в мае 1831 года (очевидно, 20-го) на вечере у Плетнёва он был представлен А.С. Пушкину.
Первый цикл повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки» (части 1-2, 1831-1832 годы), принёсший Гоголю широкое признание, отвечал развившемуся в русском обществе интересу к Украине («здесь так занимает всех всё малороссийское…» - из письма Гоголя к матери от 30.04.1829 года). Украинофильство Гоголя означало обращение к коренным, национальным первоосновам славянского мира (Н.И. Надеждин называл Малороссию «славянской Авзонией», т. е. славянским Древним Римом) и было аналогично увлечению Средневековьем и древностью у западноевропейских романтиков. Но мир этот, как показал Гоголь, вовсе не был един и идилличен: в ряде повестей цикла («Страшная месть» и др.) развивалась романтическая тема отчуждения центрального персонажа; в других (например, в «Майской ночи…») любовная интрига осложнялась сопротивлением соперников или недоброжелателей, и почти во всех случаях в людские дела, в развитие коллизии вмешивались тёмные ирреальные силы. После появления «Вечеров…» Гоголь стал литературной знаменитостью: летом и осенью 1832 года его с воодушевлением встретили в Москве С.Т. Аксаков и К.С. Аксаков, М.С. Щепкин, И.В. Киреевский, С.П. Шевырёв, М.П. Погодин. В 1835 году Гоголь снова посетил Москву, где в мае состоялась, по-видимому, его первая встреча с В.Г. Белинским.
Последовавшие за первой прозаической книгой Гоголя циклы «Миргород» и «Арабески» расширили диапазон его творчества в направлении, которое было предуказано входившей в «Вечера...» повестью «Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка». В сборнике «Миргород» (части 1-2, 1835) в поле зрения Гоголя - мелкие заботы и неприятности, «пошлость пошлого человека» (формула, по утверждению Гоголя, принадлежащая Пушкину), каверзничество и сутяжничество («Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»), разрушение идиллического состояния мира («Старосветские помещики») и естественных человеческих связей, происходящее под влиянием дьявольских сил (особенно отчётливо - в «Вии»).
Повести из сборника «Арабески» (части 1-2, 1835) «Невский проспект», «Портрет» и «Записки сумасшедшего» добавили к этой проблематике петербургские, столичные темы: пошлость и повседневность соединились с напряжённым пафосом, гротескным изломом сюжетных и повествовательных планов, с тревожным, катастрофическим настроением большого города. Это направление было впоследствии продолжено другими «петербургскими повестями» (так они были названы в критике уже после смерти писателя): «Нос» (опубликован в 1836 году в пушкинском журнале «Современник»; здесь же в том же году появились повесть «Коляска», статья «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году» и др.) и «Шинель» (1842).
В отличие от других циклов, «Арабески», наряду с художественными текстами, включали в себя критические и исторические. работы, в т. ч. статью «Несколько слов о Пушкине», содержавшую глубокую и всестороннюю оценку творчества поэта. Художественная критика и эссеистика Гоголя стоят у истоков отечественного искусствознания (опубликованы в «Арабесках» статьи «Об архитектуре нынешнего времени», «Скульптура, живопись и музыка», «Последний день Помпеи»).
Исторические работы Гоголя в значительной степени были связаны с его профессиональными интересами: в 1834-1835 годах он был адъюнкт-профессором в Санкт-Петербургском университете; хлопотал также (безуспешно) о получении кафедры истории в Киевском университете. Занятия историей шли параллельно с развитием художественно-исторических замыслов, из которых наиболее значительны незаконченная драма «Альфред» (1835) на сюжет западноевропейского Средневековья, а также повесть «Тарас Бульба» (1-я редакция опубликована в сборнике «Миргород», 2-я - в «Сочинениях», 1842) из украинской истории (с историей Украины связана и сохранившаяся во фрагментах трагедия «За выбритый ус», над которой Гоголь работал в 1839-1841 годах).
Все эти замыслы связаны с периодами, вызывавшими к себе наибольший интерес Гоголя-историка; при этом его, очевидно, привлекало такое состояние нации, когда она, несмотря на внутренние конфликты, способна вдохновиться одной идеей, предстать как единство. Этого качества лишена, по Гоголю, раздробленная современная жизнь, раздираемая на части эгоистическими, своекорыстными интересами. Историзм Гоголя подвёл его к «Ревизору» - комедии с исключительно глубоким, поистине философским содержанием (поставлена впервые 19.04.1836 года в санкт-петербургском Александринском театре; в том же году вышла отдельным изданием).
На подсказанный А.С. Пушкиным сюжет, объединивший вечную ситуацию qui pro quo c локальным мотивом чиновничьей инспекции (ревизии), Гоголь написал пьесу, тяготеющую к предельному обобщению: перед нами «сборный город» (выражение из пьесы «Театральный разъезд после представления новой комедии», 1842, где изложены теоретические взгляды Гоголя как комического писателя), в котором представлены различные стороны социальной жизни и разнообразные свойства человеческой натуры. При этом иррациональное начало истории (по формуле Гоголя, «сильные кризисы, чувствуемые целою массою») выражено в пьесе с помощью новаторских художественных приёмов, начиная с «миражной интриги» и кончая заключительной «немой сценой». Подспудно-гротескные мотивы развивали и другие пьесы Гоголя.
Так, в «Женитьбе» (опубликована и поставлена в 1842 году) происходила тонкая переакцентировка традиционной комедийной пары - слабовольного жениха и предприимчивого помощника (друга, слуги и др.): если первый (Подколесин) нерешителен при кровной заинтересованности в женитьбе, то второй (Кочкарёв) напорист при отсутствии реального интереса к предстоящему событию. В «Игроках» (опубликована в 1842 году, поставлена в 1843 году) углублялась ситуация «обманутого мошенника»: никто не вправе считать себя окончательным «победителем» - всегда «под боком отыщется плут, который тебя переплутует» (слова карточного шулера Ихарева в заключении пьесы). Чрезвычайным лаконизмом и выразительностью отличаются и «маленькие комедии» Гоголя - «Тяжба», «Лакейская», «Отрывок» (все опубликованы в 1842 году), а также «Утро делового человека» (опубликована в 1836 году); все они представляют собой обработку и развитие отдкльных сцен незавершённой комедии «Владимир 3-й степени», над которой Гоголь работал в 1832-1834 годах.
В июне 1836 года Гоголь уехал за границу, жил в Баден-Бадене, Женеве, Веве (Швейцария), в Париже, где познакомился с А. Мицкевичем; здесь же он получил потрясшее его известие о смерти А.С. Пушкина. В марте 1837 года Гоголь впервые посетил Рим, где познакомился с работавшими там русскими художниками (в т. ч. с А.А. Ивановым, которому посвятил статью «Исторический живописец Иванов», опубликована в 1847 году). В Риме была написана большая часть «Мёртвых душ», работа над которыми была начата ещё в 1835 году. Одновременно Гоголь создаёт и ряд других произведений, в т. ч. повесть «Рим» (не окончена, опубликована в 1842 году).
Подобно «Ревизору», «Мёртвые души» (сюжет которых был также подсказан Пушкиным) должны были запечатлеть всю русскую жизнь, но уже не с «одного боку», а в её целостности, где «было бы не одно то, над чем следует смеяться». Отсюда отказ от намечавшегося вначале обозначения «роман» в пользу «поэмы», что должно было, с одной стороны, по примеру Пушкина зафиксировать жанровую уникальность произведения («Евгений Онегин» - роман, но не в прозе; «Мёртвые души» - поэма, но не в стихах), а с другой - отделить рождавшееся творение от большого массива современной русской и западноевропейской прозы (романов исторических, нравоописательных, сатирических и др.) и приблизить к традициям более древним, вплоть до гомеровских поэм, которые Гоголь пристально изучал. Поскольку замысел нового произведения строился трёхчастно - предполагался переход от низших сфер жизни к более высоким и значительным, а само перевоспитание центрального персонажа (Чичикова) перерастало в «историю души» с её главными (тремя) стадиями, то для Гоголя обретала особый смысл и традиция Данте (к «Божественной комедии» Гоголь проявлял большой интерес в пору работы над поэмой). Драматизм и мучительность работы над 2-м и 3-м томами «Мёртвых душ» обусловливались напряжёнными усилиями представить процесс возрождения «мёртвой души» не декларативно, но конкретно и убедительно, в материале и формах реальной русской жизни.
В 1839-1840 годах Гоголь приезжал в Россию (Москва, Санкт-Петербург), читал друзьям главы «Мёртвых душ»; в конце 1841 - 1-й половине 1842 годов Гоголь вновь на родине, занятый печатанием 1-го тома (вышел в мае 1842 года); в 1842 - начале 1843 годов опубликованы «Сочинения» Гоголя в 4 томах. С июня 1842 года Гоголь жил за границей (во Франции, Германии, но преимущественно в Италии: Риме, Неаполе и др.), продолжая работу над 2-м томом поэмы (начатым, по-видимому, ещё в 1840 году). В 1-й половине 1845 года самочувствие Гоголя резко ухудшилось; его силы были подорваны напряжённым и, как ему казалось, неэффективным трудом. Летом 1845 года Гоголь сжёг рукопись 2-го тома, чтобы начать работу сначала.
В январе 1847 года, находясь в Неаполе, тяжело пережил известие о смерти Н.М. Языкова, одного из самых близких его друзей. В том же году вышли «Выбранные места из переписки с друзьями» - произведение, которое Гоголь считал чуть ли не первой своей «дельной книгой», поскольку она в прямой, публицистической форме излагала его главные идеи. Гоголь исходил из положения, что никакой общественный прогресс не будет прочным без воспитания и перевоспитания каждого в духе христианской этики (эта же мысль акцентирована в создававшейся параллельно пьесе «Развязка Ревизора», опубликована посмертно в 1856 году). Однако в условиях назревавших в стране социальных преобразований (прежде всего крестьянской реформы) попытка Гоголя ограничиться лишь проблемой честного исполнения каждым человеком своей «должности» выглядела недостаточной: выход «Выбранных мест…» навлёк на Гоголя настоящую бурю критики, в т. ч. и со стороны его друзей (С.Т. и К.С. Аксаковых, С.П. Шевырёва и др.); лишь немногие отметили позитивные стороны книги (прежде всего А.А. Григорьев в статье «Гоголь и его последняя книга» - «Московский городской листок», 1847, № 5, 6).
С позиций западничества книгу резко критиковал В.Г. Белинский - в рецензии («Современник», 1847, № 2) и особенно в письме к Гоголю от 15.07.1847 года. В ответном письме от 10.08.1847 года Гоголь частично признал неудачу книги, однако упрекал критика в односторонности и игнорировании религиозно-моральной проблематики. Переживания и объяснения в связи с «Выбранными местами..» вызвали к жизни новое произведение Гоголя - «Авторскую исповедь» (опубликована посмертно в 1855 году; название принадлежит редактору).
В апреле 1848 года после путешествия в Иерусалим к Гробу Господню Гоголь окончательно возвратился на родину; жил в Васильевке, Одессе, Санкт-Петербурге, где осенью 1848 года на вечере у А.А. Комарова познакомился с Н.А. Некрасовым, И.А. Гончаровым, Д.В. Григоровичем, А.В. Дружининым. С декабря 1848 года жил у А.П. Толстого в Москве, продолжая работу над 2-м томом поэмы и другими сочинениями (в т. ч. начатыми ещё в 1845 году в Париже «Размышлениями о Божественной литургии», опубликованы посмертно в 1857 году). В июне 1850 года, в июне и сентябре 1851 года Гоголь посещал Оптину пустынь. В конце января 1852 года обнаружились признаки нового душевного кризиса: Гоголь тяжело пережил смерть Е.М. Хомяковой, сестры Н.М. Языкова. В конце января - начале февраля встретился с приехавшим в Москву ржевским протоиереем Матвеем (Константиновским), который, по-видимому, советовал Гоголю уничтожить некоторые главы поэмы, мотивируя это их неточностью и вредным влиянием, которые они окажут на читателей; Гоголь мог перетолковать его реакцию в том смысле, что 2-й том остался художественно несовершенным. 7 февраля Гоголь исповедался и причастился, а в ночь с 11 на 12 февраля сжёг беловую рукопись 2-го тома (сохранились в неполном виде 5 глав, относящиеся к разным черновым редакциям; опубликован посмертно в 1855 году). Смерть Гоголя вызвала в русском обществе глубокое потрясение. От университетской церкви, где состоялось отпевание, до места погребения в Свято-Даниловом монастыре гроб несли на руках студенты и профессора университета (в 1931 году останки Гоголя были перенесены на Новодевичье кладбище).
Огромно влияние Гоголя на последующую литературу: его творчество способствовало развитию реалистических стилей, начиная с натуральной школы до русского романа (И.С. Тургенев, И.А. Гончаров, А.И. Герцен, Л.Н. Толстой и др.); стимулировало укрепление и обогащение гротескно-фантастического направления (М.Е. Салтыков-Щедрин, Ф. Сологуб, А. Белый и др.). В то же время религиозно-нравственные искания Гоголя в значительной мере определили онтологическую проблематику как в художественной литературе (Ф.М. Достоевский), так и в русской религиозной философии конца XIX - первой половины XX веков. В XX веке влияние Гоголя, преодолев национальные границы, распространилось на всю мировую культуру.