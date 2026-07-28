Годуновы

Годуно`вы — старомосковский боярский род в ХV — начале ХVIII в., царская династия. Согласно родовой легенде, предком Г. был татарский мурза Чет, выехавший в конце ХIII — начале ХIV в. из Орды на службу к костромским князьям, крестившийся с именем Захария и основавший близ Костромы Ипатьев Троицкий монастырь (в нем родовая усыпальница Г.). Официальные родословные ведут поколенные росписи Г. от внука Захария — Дмитрия Александровича по прозвищу Зерно (?—1330), который после возвышения с 1328 при Иване I Калите Московского княжества перебрался с сыновьями в Москву. Один из его потомков, Иван Иванович, носил прозвище Годун, потомки которого стали Г. Усиление Г. относится ко времени после женитьбы в 1505 великого князя Московского Василия III на Соломонии Сабуровой, представительнице старшей ветви рода Г.-Сабуровых. Г. встречаются среди городской и волостной администрации: в 1531—1532 наместником в Галиче был Асан Дмитриев сын Г.; в 1549—1555 волостелями в Брашево Коломенского уезда были братья Василий и Михаил Асановы дети Г.; в ноябре 1555, во время русско-шведской войны, в Ивангород был послан воеводой М. В. Г. В 1567 Костромской уезд вместе с вотчинами Г. был взят в опричнину. В отличие от других землевладельцев, имения которых царь Иван IV Грозный конфисковал, Г. не только не по-страдали, а, наоборот, возвысились. Правнук Ивана Годуна Дмитрий Иванович (?—1606) в 1571 получил придворную должность постельничего, в 1578 — боярина. Еще более он упрочил свое положение, женив своего племянника Бориса Годунова на дочери всесильного Малюты Скуратова. Вершиной успеха Г. при Иване Грозном стала состоявшаяся в 1575 свадьба царевича Федора Ивановича и Ирины Федоровны Г., сестры Бориса Г. В 1580 Борис Г. получил боярство и попал в число наиболее приближенных к Ивану Грозному людей. Боярином и дворецким стал Григорий Васильевич (?—1598). Боярство из окольничих получили Степан Васильевич (?—1603) и Иван Васильевич (?—1602). К лету 1584 в Боярской думе было 5 представителей Г. Возвышение рода Г. продолжилось и при царе Федоре Ивановиче. С 1586 Борис Г. входил в «ближнюю думу» царя. Г. дали России первую выборную царскую династию, когда после кончины в 1598 бездетного царя Федора Ивановича Земский собор избрал на престол его шурина — Бориса Г. (1598—1605). При нем его родственники заняли ключевые позиции в государстве: Дмитрий Иванович стал конюшим (первым) боярином, Степан Васильевич — дворецким и начальником тайной полиции. На последней должности его сменил Семен Никитич Г. Г. получили боярские и окольничьи чины. В Думу было пожаловано 6 родственников Г. Стремительная карьера Г. выдвинула их в число крупнейших земельных собственников. Г. делали обильные вклады в монастыри. После смерти царя Бориса Г. и его сына, царя Федора II Борисовича (1605), началось стремительное падение Г., многие из которых были сосланы или убиты при Лжедмитрии I. При династии Романовых Г. служили окольничими, воеводами, стольниками. Матвей Михайлович (?—1639) при царе Михаиле Федоровиче дослужился до боярина. Петр Иванович был воеводой в Тобольске и многое сделал для освоения природных богатств Сибири. Одним из последних представителей Г. был стольник (по другим сведениям, окольничий ) Григорий Петрович (1664—1704); с его смертью род угас. Лит.: Павлов А. П. Государев двор и политическая борьба при Борисе Годунове. М., 1992; Пашкова Т. И. Местное управление в Русском государстве первой половины ХVI века. Наместники и волостели. М., 2000.