ГОДУНОВА КСЕНИЯ БОРИСОВНА

Русская царевна. Дочь царя Бориса Годунова . Сестра царя Фёдора II .

До Смуты

Появилась на свет в 1582 году в Москве в семье тогда еще боярина Бориса Годунова и Марии Скуратовой-Бельской. Годунов дал своим детям, в том числе и дочери, хорошее образование, их учителя приглашались из-за границы. По отзывам современников, Ксения была красива и умна.

Когда девушке было 16 лет, Борис Фёдорович, который с 1587 года был фактически правителем государства при Федоре Иоанновиче , стал царем. Ксения вместе с братом была рядом с Годуновым, когда тот вступал в Москву в апреле 1598 года. Она была рядом с отцом и в различных поездках, в том числе, по святым местам.

Несколько раз Годунов пытался выдать дочь замуж за представителей европейских монарших домов, однако все это ничем не кончилось. Первая попытка была предпринята в 1598 году по отношению к сыну шведского короля принцу Густаву. Тот благополучно прибыл к московскому двору, однако вел неумеренный образ жизни и отказывался менять веру. В результате царь отправил непутевого жениха на содержание в Углич. В следующем году Борис вел переговоры с Габсбургами, рассматривая в качестве жениха для Ксении эрцгерцога Максимилиана, однако из-за различных разногласий дело сорвалось. То же случилось и с другим Габсбургом – Максимилианом Эрнстом. Практически состоялась свадьба Ксении с братом датского короля принцем Гансом. Он готов был принять другую веру и обычаи, а также жить в Москве, но все прервала его неожиданная смерть в 1602 году. Неудачно окончились и две другие попытки в начале 1600-х годов (последней из них помешала Смута). Так, Ксения не стала женой ни грузинского царевича Хозроя, ни одного из сыновей герцога Шлезвига Иоанна.

Во время и после Смуты

Борис Годунов умер весной 1605 года, после чего в стране настало назревавшее Смутное время. Первоначально народ принес присягу жене и детям Годунова, однако в июне Москва пошла за самозванцем Лжедмитрием I . Годуновых отправили в их дом в Кремле, где Мария и Федор были убиты на глазах Ксении. Сама она была отправлена в дом князя В. Мосальского, где пробыла до августа. После венчания Лжедмитрия на царство в конце июля Ксения жила при нем, скорее всего, как его наложница. Однако перед женитьбой на Марине Мнишек дочь Годунова была пострижена в монахини под именем Ольги и отправлена на север в Горицкий Воскресенский монастырь. Здесь она пробыла остаток 1605-го и часть 1606 года.

После свержения Лжедмитрия и воцарения в середине 1606 года Василия Шуйского Ксения была отправлена во владимирский Княгинин монастырь. Она присутствовала при захоронении останков членов ее семьи в Троице-Сергиевой лавре , после чего обитала в близком Подсосенском монастыре. Во время знаменитой осады лавры поляками в 1608-1610 годах Ксения находилась там же вместе с осажденными. После снятия осады перебралась в московский Новодевичий монастырь, однако тот вскоре был разграблен казачьими отрядами атамана Ивана Заруцкого . После этого, судя по сведениям «Нового летописца», дочь Годунова оказалась в обители Владимира.

После окончания Смуты и воцарения в 1613 году избранного Земским собором Михаила Романова ничего в жизни Ксении не изменилось. Она пребывала в Княгинином монастыре, с 1616 года – в Покровской обители Суздаля. Умерла летом 1622 года. Согласно ее прошению к царю, была погребена рядом с членами своей семьи в Троице-Сергиевой лавре.

В 1620-е годы был записан т.н. «Плач царевны», впервые опубликованный только в 1907 году. В нем описываются события Смутного времени, а главной героиней является Ксения Годунова. Руке Ксении приписываются некоторые произведения русского шитья, находящиеся сейчас в музее Троицкой обители.