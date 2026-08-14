ГОДИ (GOÐI)

Годи – исландский общинный вождь, сочетавший в себе судебные, административные и религиозные функции. Поскольку Исландия была колонизирована древними скандинавами, сам термин «годи», как и его первоначальные чисто религиозные функции, был принесен с континента.

Хотя древнескандинавский термин «годи» получил наибольшее распространение на территории Исландии, он употребляется учеными применительно ко всей древней Скандинавии. Такая ситуация связана с недостатком информации о религиозных лидерах других областей, в то время как образ исландских годи описывается в местных сагах.

В Исландии роль религиозного лидера сочеталась с ролью общинного лидера, включавшая административные обязанности и судебную власть. На сегодняшний день считается, что первоначально годи исполняли жреческие функции, поэтому впоследствии на континенте их функции сошли на нет. В Исландии религиозные функции дополнились функциями социальными, одной из причин чему может служить мирный характер колонизации. Поэтому вождями на острове стали именно годи, а вождей, чья власть зиждилась на военной организации, не было. После принятия христианства жреческие обязанности ушли в прошлое, но структура годи и годорда осталась, что говорит о том, что годи успели стать в большей степени общественным институтом, нежели религиозным.

Исторические источники:

The complete sagas of Icelanders. / ed. Vidar Hreinsson. Reykjavík, 1997;

Эг. — Сага об Эгиле // Исландские саги / ред. Стеблин-Каменский М. И., пер. Маслова-Лашанская С. С., Кошкина В. В. М., 1956.

Иллюстрации:

Д. Л. Люнд. Годи ведет церемонию поклонения Тору (1831).

Автор статьи: Перепечкин К. В.