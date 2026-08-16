ГОА

ГОА (Goa) - историческая территория на западном побережье полуострова Индостан, владение Португалии в 1510-1961 годах.

Первые упоминания о портовом пункте Гоа под различными наименованиями присутствуют в древнеиндийских источниках, датирующихся началом н.э.

В арабской средневековой географической традиции он именовался Синдабур (Сандабур). Со 2 в. входил в состав государства Кадамбов, в 1312 был присоединён к Бахманийскому султанату, в 1370 – к Виджаянагару, с 1482 – к Биджапуру.

В 1510 Гоа был захвачен португальцами и стал центром их владений в Индийском и Тихом океанах. Гоа был оплотом Римской католической церкви в Азии. Здесь была введена инквизиция, активно действовали многие католические проповедники, в т.ч. знаменитый иезуитский миссионер Ф. Ксавье (1542–1547).

В результате их деятельности большая часть гоанцев была обращена в христианство. Немалую роль в этом сыграли и смешанные браки между португальцами и представительницами местного населения, поощряемые колониальными властями.

После завоевания Индией независимости (1947) вопрос об освобождении португальских колоний на её территории не удалось решить мирно.

В декабре 1961 части индийской армии вступили на территорию Гоа и в результате этой операции Гоа вошёл в состав Индии как часть союзной территории Гоа, Даман и Диу.

В 1987 получил статус штата Республики Индии.

Автор статьи: А.П. Черных