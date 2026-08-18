Гмелин (нем. Gmelin), Самуил Готлиб

Гме`лин (нем. Gmelin), Самуил Готлиб (04.07.1744, Тюбинген, Вюртемберг — 27.07[07.08].1774, с. Ахмет- кент , Дагестан) — немецкий натуралист, путешественник, на русской службе. Племянник И. Г. Гмелина. Окончил Тюбингенский университет (1763), где изучал медицину. Доктор медицины (1763). В 1766 приглашен в Россию Петербургской академией наук. Профессор ботаники Санкт-Петербургского университета (1767), академик Петербургской академии наук (1767), профессор химии (1772). Добился расширения Ботанического сада Петербурга. В 1768—1774, возглавляя один из двух отрядов экспедиции Академии наук, исследовал Валдайскую возвышенность, степи юга Европейской части России, бассейн Дона и низовье Волги, Приазовье, Кавказ, берега Каспийского моря, побывал в Дербенте, Баку, Шемахе, Сальяне, совершил путешествие в Иран до г. Энзели. В мае 1769 впервые произвел химические анализы липецкой минеральной воды. Составил описание липецких руд, железоделательных заводов, географическое и физическое описание других местностей, описание рыбных и звериных промыслов, состояния земледелия, ремесел, описание нравов и обычаев жителей, местных древностей. Материалы экспедиций Г. свидетельствуют, что он первым описал исчезнувшего к концу XVIII в. тарпана («дикая лошадь Г.»). С 1772 вторично путешествовал по Ирану. Возвращаясь из экспедиции, в Дагестане попал в плен к хайтыцкому хану Усмею, где и умер. Г. был членом Вольного экономического, королевского Лондонского и Голландского Гаарлемского обществ. Соч.: Reise durch Russlaud zur Untersuchung der drei Naturreiche. Bd. 1—4, SPb., 1770—1784; Historia fucorum. SPb., 1768. Лит.: Гмелин Самуил-Готлиб // События и даты Липецкого края на 2010 год. Липецк , 2009.