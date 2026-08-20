ГЛУШКОВ Анатолий Ефимович

Родился в 1936 г. Окончил Томский государственный университет в 1964 г.

Кандидатская диссертация : Роль нацистской пропаганды в развязывании II мировой войны (Томский госуниверситет, 1970).

Работал профессором кафедры всеобщей истории и международных отношений отношений Алтайского государственного университета. Руководил Алтайским отделением Западно-Сибирского Центра германских исследований. С 2001 по 2005 гг. участвовал в проекте Фонда Фольксваген «Совместные пути в Европу» по созданию 3-х томного учебного пособия по истории Германии.

Область интересов : Новейшая история Германии, международные отношения в новейшее время

Сочинения: Автор более 40 научных работ

Репарационная политика Антанты и позиция правящих кругов Германии (июнь 1920 – май 1921 гг.) // Из истории буржуазной дипломатии и межимпериалистических противоречий в первой половине ХХ в. Томск, 1986.

Лондонский ультиматум Антанты (май 1921 г.) и правительственный кризис в Германии // Томск, 1987.

Из истории германского парламентаризма // Роль парламента в демократическом государстве. Дневник Алтайской школы политических исследований №7. Барнаул, 1999.

К истории формирования советской внешнеполитической концепции // Высшая шк. в современной социокультурной ситуации. Барнаул, 2001.