ГЛУШКО ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ

Валентин Петрович Глушко родился 21 августа (по новому стилю — 2 сентября) 1908 года в Одессе. По национальности украинец.

Был четыре раза женат. Жены: Сусанна Михайловна Георгиевская (в браке с 1927 по 1930 годы), детская писательница; Тамара Саркисова (в браке с 1937 по 1944 годы, отреклась от мужа после его ареста), Магда Максовна Глушко, преподаватель иностранного языка Московского государственного университета; Лидия Пёрышкова (с 1961 года). Четверо детей: дочери Евгения и Елена, сыновья Юрий и Александр.

Ещё во время учёбы в школе Глушко активно переписывался с К. Э. Циолковским и публиковал статьи космической тематики. В 1924 году он окончил профессионально-техническую школу, а в 1925 году поступил на физическое отделение физико-математического факультета Ленинградского государственного университета. В феврале 1929 года Глушко был отчислен за неоплату обучения, но уже весной сумел сдать третью часть дипломного проекта «Металл как взрывчатое вещество» в Комитет по делам изобретений. Ему было предложено заняться реализацией этой разработки.

С мая 1929 года Глушко работал начальником 2-го сектора (впоследствии отдела) ракет на жидком топливе Газодинамической лаборатории. Он стал одним из основоположников советского жидкостного двигателестроения, разработав и испытав двигатели ОРМ-52, работавшие на азотно-кислотно-керосиновом топливе. Кроме того, за время своей работы в лаборатории он создал электрический ракетный двигатель и ракеты моделей «ЛА-1, РЛА-3 и РЛА-100. В 1933-1934 годах Глушко читал курс лекций «Жидкое топливо для реактивных двигателей» и «Конструкция жидкостных ракетных двигателей» в Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского.

В сентябре 1933 года Глушко возглавил 1-й отдел, а в январе 1934 года — азотно-кислотный сектор Ленинградского отделения Ракетного НИИ (с 1937 года — НИИ-3). В 1936-1938 годах был главным конструктором жидкостных ракетных двигателей. В те годы он создал целую линейку двигателей ОРМ, включая и первый в мире двигатель для полёта человека ОРМ-65.

23 марта 1938 года Глушко был арестован органами НКВД СССР по обвинению во вредительстве. Поводом для этого послужил донос начальника отдела реактивных двигателей НИИ-3 А. Г. Костикова. Помимо Глушко, были арестованы и впоследствии осуждены начальник НИИ И. Т. Клеймёнов, его заместитель Г. Э. Лангемак и начальник отдела ракетных летательных аппаратов С. П. Королёв . 15 августа 1939 года Особое Совещание при НКВД СССР приговорило Глушко к 8 годам исправительно-трудовых лагерей. Отбывал наказание он в «шарашке», возглавлял конструкторскую группу 4-го специального отдела НКВД СССР при Тушинском авиазавода № 82, затем в течение четырёх лет был главным конструктором Конструкторского бюро 4-го Спецотдела НКВД СССР при Казанском авиамоторном заводе № 16. В эти годы им были разработаны проекты вспомогательной установки жидкостных ракетных двигателей на самолётах, самолётные ускорители двигателей. 2 августа 1944 года Глушко был освобождён из заключения со снятием судимости. Полностью он был реабилитирован только 29 сентября 1956 года.

С декабря 1944 года Глушко работал главным конструктором ОКБ-СД. Занимался проведением испытаний двигателей РД-1 на различных моделях советских самолётов, разработал трёхкамерный двигатель РД-3 с тягой 900 кг. Впоследствии стал заведующим кафедрой реактивных двигателей Казанского авиационного института. После окончания войны дважды командировался на несколько месяцев в Германию для изучения трофейной продукции немецкого ракетостроения.

В июле 1946 года Глушко вновь был назначен главным конструктором ОКБ-СД, занимал эту должность до мая 1974 года. За эти годы он руководил разработкой более 50 жидкосных ракетных двигателей и их модификаций, которые применялись на 17 космических и боевых ракетах. Двигатели Глушко стояли на всех советских ракетах-носителях, запускавшихся в период с 1949 по 1976 годы. Двигатели РД-107 и РД-108 стояли на межконтинентальной баллистической ракете «Р-7», впоследствии ставшей ракетой-носителем для космических кораблей «Восток» и «Союз», РД-216 и РД-251 — на ракетах-носителях «Космос» и «Протон», РД-170 — на ракете-носителе «Энергия».

В мае 1974 года Глушко был назначен директором и генеральным конструктором Научно-производственного объединения «Энергия», располагавшегося в городе Калининграде (ныне — Королёв Московской области). Руководил созданием орбитальных космических станций «Салют-6», «Салют-7», «Мир», проектировал многоразовую транспортно-космическую систему «Энергия-Буран», разрабатывал модификации пилотируемых космических кораблей «Союз».

Валентин Петрович Глушко является автором 250 научных работ и изобретений. В 1958 году он был избран академиком Академии наук СССР. За свои научные достижения он дважды закрытыми Указами Президиума Верховного Совета СССР удостаивался звания Героя Социалистического Труда. Кроме того, он избирался членом ЦК КПСС (с 1976 года) и депутатом Верховного Совета СССР пяти созывов (1966-1989 годы).

Умер 10 января 1989 года, похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы (участок № 10).