ГЛОСТЕР
ГЛОСТЕР - город в Великобритании, на юго-западе Англии, близ границы с Уэльсом.
Административный центр графства Глостершир. Расположен в низовьях реки Северн (на её левом берегу), в долине между возвышенностями Котсуолд и Форест-оф-Дин. Население 130,0 тысяч человек (2006); около 7,5% населения - иммигранты (в т. ч. выходцы из Индии, стран Карибского бассейна и члены их семей). Речной и второстепенный морской порт; связан с эстуарием (устьем) реки Северн каналом Глостер-Шарпнесс (длина свыше 25 км, глубина 5 м; построен в 1827 году); грузооборот портового района Глостер-Шарпнесс 539 тысяч т (2004). Важный узел автомобильных и железнодорожных магистралей (на Лондон, Бристоль, Бирмингем, города Южного Уэльса). Аэропорт.
Возник на месте древнеримской колонии Глевум (Glevum), основанной в конце I века. В 681 году в Глостере было учреждено аббатство Святого Петра, что способствовало росту города, превращению его в столицу англосаксонского королевства Мерсия. До нормандского завоевания Англии 1066 года Глостер оставался небольшим городом с королевской резиденцией и монетным двором. Король Генрих II пожаловал Глостеру ряд грамот, первая из которых (1155) предоставляла жителям Глостера те же свободы, что и лондонцам. В 1605 году статус города был подтверждён. В период Английской революции XVII века под Глостером армия парламента нанесла сокрушительное поражение королевским войскам (1643). В XVIII-XIX веках не был затронут промышленной революцией.
В исторической части Глостера сохранилась прямоугольная сеть улиц укреплённого города начала X века. В XVIII - начале XIX веков средневековая застройка была в основном заменена новой (в 1826 году на месте старой ратуши возведена ныне существующая). Архитектурные памятники: романская часовня (конец XI века); церкви - Сент-Мэри-де-Лод (конец XI века, перестроена; одна из первых христианских церквей в Великобритании), Сент-Мэри-де-Крипт (XII век); фахверковая гостиница для паломников «Нью инн» (около 1450 года). Собор (бывшая церковь аббатства Святого Петра, строилась с 1072 года; реставрирована в 1890-1897 годах, архитектор Дж. Скотт) с романскими криптой и нефом (1089-1160 годы), готическими хором (в т. н. перпендикулярном стиле, 1329-1377 годы), клуатром (1351-1407 годы), капеллой Богоматери (около 1468-1482 годов), башней (около 1450-1457 годов, высота около 68 м).
Университет Глостершира, Королевская школа (XVI век), Школа Сент-Мэри-де-Крипт (1539), Школа сэра Томаса Рича (1666). Городской музей и Галерея искусств (1859), Музей фольклора (1935), Музей водного транспорта (в районе доков, реконструированном в 1980-е годы). Ежегодно проводится фестиваль крикета.
В экономике города доминирует сфера услуг (занято около 89% работающих, 2002), её основные сектора - торговля, особенно розничная, туризм (2,7 миллиона туристов, в т. ч. иностранных, 2002). Ведущие отрасли промышленности (около 11% работающих) - машиностроение (предприятия компании «Messier-Dowty» - посадочные устройства для ЛА), производство медицинской техники («Cobe Laboratories» и др.), химическая («DuPont» - нейлон; «BTR Permali» - композитные материалы, в т. ч. ламинаты, многослойные панели, волоконные трубки, пенопласт для аэрокосмической, оборонной промышленности, транспорта и др., а также изделия из них), пищевая (в т. ч. фабрика мороженого фирмы «Birds Eye Walls», крупнейшая в Европе). 2 бизнес-парка (для стимулирования развития бизнеса в сфере деловых услуг, высокотехнологичных производств, лёгкой промышленности). С 1980-х годов осуществляется крупномасштабная перестройка портовых доков; на их месте возводятся жилые и административные здания, кафе, рестораны и пр.
Близ Глостера - деревня Дирхерст с церковью Богоматери (фрагменты здания - конца VII - IX веков) и часовней (часть дворца графа Одды, 2-я половина XI века), аббатство Тьюксбери (основано в 715 году) с постройками XII-XV веков и захоронениями исторических деятелей. В Сайренсестере - раскопки римского города Кориния и музей с коллекцией находок; «шерстяная» церковь XV-XVI веков с гигантским портиком в перпендикулярном стиле (один из крупнейших в Великобритании приходских храмов, построен на средства купцов-шерстянщиков).
Иллюстрации:
Гравюра. «Вид Глостера с запада». XVIII век. Архив БРЭ;
Глостер. Веерные своды южной галереи клуатра Собора. 1351-1407 годы. Архив БРЭ.