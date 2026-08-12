ГЛОСТЕР

ГЛОСТЕР - город в Великобритании , на юго-западе Англии, близ границы с Уэльсом.

Административный центр граф­ст­ва Гло­стер­шир. Рас­по­ло­жен в ни­зовь­ях реки Се­верн (на её ле­вом бе­ре­гу), в до­ли­не ме­ж­ду воз­вы­шен­но­стя­ми Кот­су­олд и Фо­рест-оф-Дин. Население 130,0 тысяч человек (2006); около 7,5% населения - им­ми­гран­ты (в т. ч. вы­ход­цы из Ин­дии, стран Ка­риб­ско­го бас­сей­на и чле­ны их се­мей). Реч­ной и вто­ро­сте­пен­ный морской порт; свя­зан с эс­туа­ри­ем (усть­ем) реки Се­верн ка­на­лом Гло­стер-Шарп­несс (дли­на свыше 25 км, глу­би­на 5 м; по­стро­ен в 1827 году); гру­зо­обо­рот пор­то­во­го района Гло­стер-Шарп­несс 539 тысяч т (2004). Важ­ный узел ав­то­мо­биль­ных и железнодорожных ма­ги­ст­ра­лей (на Лон­дон, Бри­столь, Бир­мин­гем, го­ро­да Юж­но­го Уэль­са). Аэ­ро­порт.

Воз­ник на мес­те древнеримской ко­ло­нии Гле­вум (Glevum), ос­но­ван­ной в конце I века. В 681 году в Глостере бы­ло уч­ре­ж­де­но аб­бат­ст­во Святого Пет­ра, что спо­соб­ст­во­ва­ло рос­ту го­ро­да, пре­вра­ще­нию его в сто­ли­цу анг­ло­сак­сон­ско­го ко­ро­лев­ст­ва Мер­сия. До нор­манд­ско­го за­вое­ва­ния Анг­лии 1066 года Глостер ос­та­вал­ся не­боль­шим го­ро­дом с ко­ро­лев­ской ре­зи­ден­ци­ей и мо­нет­ным дво­ром. Ко­роль Ген­рих II по­жа­ло­вал Глостеру ряд гра­мот, пер­вая из ко­то­рых (1155) пре­дос­тав­ля­ла жи­те­лям Глостера те же сво­бо­ды, что и лон­дон­цам. В 1605 году ста­тус го­ро­да был под­твер­ждён. В пе­ри­од Анг­лий­ской ре­во­лю­ции XVII века под Глостером ар­мия пар­ла­мен­та на­нес­ла со­кру­ши­тель­ное по­ра­же­ние ко­ро­лев­ским вой­скам (1643). В XVIII-XIX веках не был за­тро­нут промышленной ре­во­лю­ци­ей.

В ис­то­рической час­ти Глостера со­хра­ни­лась пря­мо­уголь­ная сеть улиц ук­ре­п­лён­но­го го­ро­да начала X века. В XVIII - начале XIX веков средневековая за­строй­ка бы­ла в основном за­ме­не­на но­вой (в 1826 году на мес­те ста­рой ра­ту­ши воз­ве­де­на ны­не су­ще­ст­вую­щая). Ар­хитектурные па­мят­ни­ки: романская ча­сов­ня (конец XI века); церк­ви - Сент-Мэ­ри-де-Лод (конец XI века, пе­ре­строе­на; од­на из пер­вых хри­сти­ан­ских церк­вей в Ве­ли­ко­бри­та­нии), Сент-Мэ­ри-де-Крипт (XII век); фах­вер­ко­вая гос­ти­ни­ца для па­лом­ни­ков «Нью инн» (около 1450 года). Со­бор (бывшая цер­ковь аб­бат­ст­ва Святого Пет­ра, строи­лась с 1072 года; ре­став­ри­ро­ва­на в 1890-1897 годах, архитектор Дж. Скотт) с ро­ман­ски­ми крип­той и не­фом (1089-1160 годы), го­ти­чес­ки­ми хо­ром (в т. н. пер­пен­ди­ку­ляр­ном сти­ле, 1329-1377 годы), клу­ат­ром (1351-1407 годы), ка­пел­лой Бо­го­ма­те­ри (около 1468-1482 годов), баш­ней (около 1450-1457 годов, высота около 68 м).

Уни­вер­си­тет Гло­стер­ши­ра, Ко­ро­лев­ская шко­ла (XVI век), Шко­ла Сент-Мэ­ри-де-Крипт (1539), Шко­ла сэ­ра То­ма­са Ри­ча (1666). Городской му­зей и Га­ле­рея ис­кус­ств (1859), Му­зей фольк­ло­ра (1935), Му­зей вод­но­го транс­пор­та (в рай­оне до­ков, ре­кон­ст­руи­ро­ван­ном в 1980-е годы). Еже­год­но про­во­дит­ся фес­ти­валь кри­ке­та.

В эко­но­ми­ке го­ро­да до­ми­ни­ру­ет сфе­ра ус­луг (за­ня­то около 89% ра­бо­таю­щих, 2002), её основные сек­то­ра - тор­гов­ля, осо­бен­но роз­нич­ная, ту­ризм (2,7 миллиона ту­ри­стов, в т. ч. ино­стран­ных, 2002). Ве­ду­щие от­рас­ли промышленности (около 11% ра­бо­таю­щих) - ма­ши­но­строе­ние (пред­при­ятия ком­па­нии «Messier-Dowty» - по­са­доч­ные уст­рой­ст­ва для ЛА), про­изводство медицинской тех­ни­ки («Cobe Laboratories» и др.), хи­ми­че­ская («DuPont» - ней­лон; «BTR Permali» - ком­по­зит­ные ма­те­риа­лы, в т. ч. ла­ми­на­ты, мно­го­слой­ные па­не­ли, во­ло­кон­ные труб­ки, пе­но­пласт для аэ­ро­кос­мической, обо­рон­ной промышленности, транс­пор­та и др., а так­же из­де­лия из них), пи­ще­вая (в т. ч. фаб­ри­ка мо­ро­же­но­го фир­мы «Birds Eye Walls», круп­ней­шая в Ев­ро­пе). 2 биз­нес-пар­ка (для сти­му­ли­ро­ва­ния раз­ви­тия биз­не­са в сфе­ре де­ло­вых ус­луг, вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ных про­из­водств, лёг­кой промышленности). С 1980-х годов осу­ще­ст­в­ля­ет­ся круп­но­мас­штаб­ная пе­ре­строй­ка пор­то­вых до­ков; на их мес­те воз­во­дят­ся жи­лые и административные зда­ния, ка­фе, рес­то­ра­ны и пр.

Близ Глостера - деревня Дир­херст с церковью Бо­го­мате­ри (фраг­мен­ты зда­ния - конца VII - IX веков) и ча­сов­ней (часть двор­ца графа Од­ды, 2-я половина XI века), аб­бат­ст­во Тьюк­сбе­ри (ос­но­ва­но в 715 году) с по­строй­ка­ми XII-XV веков и за­хо­ро­не­ния­ми ис­то­рических дея­те­лей. В Сай­рен­се­сте­ре - рас­коп­ки римского го­ро­да Ко­ри­ния и му­зей с кол­лек­ци­ей на­хо­док; «шер­стя­ная» цер­ковь XV-XVI веков с ги­гант­ским пор­ти­ком в пер­пен­ди­ку­ляр­ном сти­ле (один из круп­ней­ших в Ве­ли­ко­бри­та­нии при­ход­ских хра­мов, по­стро­ен на сред­ст­ва куп­цов-шер­стян­щи­ков).

Иллюстрации:

Гра­вю­ра. «Вид Гло­сте­ра с за­па­да». XVIII век. Архив БРЭ;

Гло­стер. Ве­ер­ные сво­ды юж­ной га­ле­реи клу­ат­ра Со­бо­ра. 1351-1407 годы. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)