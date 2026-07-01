Глоссаторы

Глосса`торы — средневековые юристы конца XI — середины XIII в., первыми приступившие к толкованию в глоссах (пояснениях) римских законов (leges) Юстиниана свода, прежде всего в Болонье, а затем и в других университетах Зап. Европы. Г. (легистов) принято отличать от современных им юристов Церкви (канонистов, декретистов), постигавших каноны Декрета Грациана (см. Грациана Декрет ), а также от анонимных авторов глосс раннего Средневековья, которые использовали элементарные приемы толкования и не знали основные тексты свода Юстиниана. Изучение истории Г. затруднено скудными сведениями даже о наиболее известных из них. Появление и успех деятельности Г. объясняется сочетанием нескольких благоприятных факторов: оживлением хозяйственной жизни, ростом городов и общим культурным подъемом Зап. Европы XII в.; авторитетом римского права и спросом на правовые аргументы в политической борьбе империи и папства; развитием схоластики; личными качествами первых болонских Г., прежде всего магистра свободных искусств Ирнерия (ум. после 1125), который в конце XI в. догадался применить схоластику для толкования открытого ок. 1075 полного текста Дигест Юстиниана (см. Юстиниана свод). Постоянное преподавание римского права в Болонье (studium generale) возникло ок. 1140 благодаря его ученикам Булгару, Мартину, Гуго, Якову («четыре доктора»). Следующее поколение Г. разделилось на два направления: одни, вслед за Булгаром, ратовали за буквальное толкование законов (Вильгельм де Кабриано, Энрико де Байла, Альберико, Иоанн Бассиан), другие, подобно Мартину, отдавали приоритет справедливости (Рогерий, Плацентин, Пиллий). Их успехи обусловили появление Г. в других городах Сев. Италии (Виченца, 1204; Ареццо, 1215; Падуя, 1222; Верчелли, 1228 и др.), Франции (Монпелье, ок. 1165; Париж, конец XII в.; Орлеан, ок. 1220; Тулуза, ок. 1230), Испании (Саламанка, 1218), и даже Англии (Оксфорд, ок. 1146). Но Болонская школа Г. оставалась ведущей. В 1155 Фридрих I даровал ей привилегии. Во 2-й половине XII в. оформилась модель университета с ведущей ролью студентов. Расцвет школы в 1-й трети XIII в. связан с именами Ацо и Аккурсия. Ученик Иоанна Бассиана Ацо составил наиболее популярное у Г. краткое изложение доктрины в Суммах Кодекса, Институций и Дигест, а его ученик Аккурсий обобщил ок. 100 тыс. глосс своих предшественников в Большой глоссе, которую Г. быстро признали ординарным (стандартным) справочным аппаратом ко всему своду Юстиниана. Ординарная глосса подвела итог деятельности Г. и позволила следующему поколению юристов (Гуголин, Яков Бальдуини, Рофред, Одофред) уделить больше внимания адаптации римских законов для нужд юридической практики. В Ординарной глоссе наиболее полно отразились цели деятельности Г., их источники, методы изучения и преподавания права. В отличие от юристов-практиков Рима Древнего, занятых решением казусов из жизни, Г. стремились к поэтапному осмыслению сложного и объемного текста свода Юстиниана. Ранние Г. занимались подготовкой единообразной редакции (вульгаты) свода и уяснением семантического смысла римских законов. Постепенно акцент сместился на толкование юридического значения законов и решение выявленных в них противоречий. Поздние Г. все чаще обсуждали применение законов к новым ситуациям. Объектом толкования служил полный, неизменный и священный для Г. свод Юстиниана, включавший высказывания римских юристов (Дигесты), указы императоров (Кодекс), учебник (Институции) и новые указы Юстиниана (Аутентики, лат. перевод Новелл). Г. не изучали иные источники римского, византийского, обычного или торгового права, за исключением сборника феодальных обычаев («Книги феодов») Ломбардии (со 2-й половины XII в. — часть последнего, пятого тома Свода). Схоластическая методология Г. предполагала безусловный авторитет сво- да и его рациональное толкование, решение (мнимых для Г.) противоречий. Изучение фрагмента свода чаще всего начиналось с грамматического толкования; далее проводился поиск совпадающих или противоречащих ему фрагментов, затем анализ различий для решения противоречий и согласования фрагментов; наконец, формулировалось общее правило решения казусов. Преподавание свода студентам происходило по сходной методологии. На основных лекциях доктор сначала зачитывал фрагмент и отмечал заключенные в нем казусы, правовые проблемы; затем указывал фрагменты с возможными решениями; далее выделял общие правила (notablia, brocarda, argumenta), которые использовал для решения казусов и снятия противоречий. Материал лекций обсуждался на диспутах. Доктринальная литература Г. производна от методов их толкования и преподавания свода. Основными произведениями являлись: глоссовый аппарат, объединявший разные виды глосс на полях источника (такова Ординарная глосса ); суммы, или краткие изложения доктрины к частям свода (таковы суммы Рогерия, Плацентина, Ацо); сборники обсуждаемых вопросов, различий, общих правил (брокард). Глоссы до середины XII в. сохранились фрагментарно, поскольку в переработанном виде они включались в более поздние произведения. Для юристов позднего Средневековья значение сохранили лишь Ординарная глосса Аккурсия и Сумма Кодекса Ацо. В XV—XVI вв. наследие Г. подверглось обоснованной критике ученых-гуманистов за обусловленное схоластикой неверное понимание римского права, незнание его истории, «варварскую» латынь глосс, бессистемность доктрины. Юристы Нового времени предали его забвению. Однако именно Г. заложили европейскую правовую традицию, в которой ведущую роль играли университеты (догматическая юриспруденция) и преподаваемое в них римско-каноническое право . Последнее было заимствовано (рецепировано) в действующем праве разных стран Зап. Европы позднего Средневековья благодаря его практической адаптации пост-глоссаторами (комментаторами). Ист.: Corpus glossatorum iuris civilis. 12 vols. Torino, 1966—1973; Besta E. L’Opera d’Irnerio. Vol. 2. Torino, 1896 (Bologna, 1980); Opera iuridica rariora. Bologna, 1967—1969; Questiones de iuris subtilitatibus / Ed. G. Zanetti. Firenze, 1958; Scripta Anecdota Glossatorum (Bibliotheca Iuridica Medii Aevi). Vol. 1. Bologna, 1913; Summa Codicis / Ed. H. Fitting. Berlin, 1894 (Frankfurt, 1971). Лит.: Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1994. С. 127—153; Михайлов А. М. Генезис континентальной юридической догматики. М., 2012. С. 151—166; Полдников Д. Ю. Договорные теории глоссаторов. М., 2008; Его же. Институт договора в правовой науке Западной Европы XI—XVIII веков: учебное пособие. М., 2013. C. 59—99; Юмашев Ю. М., Филимонов К. В. Европейский союз и международное частное право: истоки европейского частного права (школа глоссаторов) // Право . Журнал Высшей школы экономики. 2009. № 1. С. 3—20; Bellomo M. L’Europa del diritto comune. Roma, 1998; Fried J. Die Entstehung des Juristenstandes im 12. Jahrhundert: zur sozialen Stellung und politischen Bedeutung gelehrter Juristen in Bologna und Modena. Köln, 1974; Gordley J. The Jurists: a Critical History. Oxford, 2013. P. 28—50; Grossi P. L’Europa del diritto, Roma—Bari, 2007; Handbuch der Quellen und Literatur der neueren Europäischen Privatrechtsgeschiсhte / Ed. H. Coing. Vol. 1. München, 1973. P. 3—397; Lan-ge H. Römisches Recht im Mittelalter. Vol. 1. Die Glossatoren. München, 1997.