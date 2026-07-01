ГЛОССА

ГЛОССА - 1) Перевод или толкование непонятного, устаревшего, диалектного слова или выражения, написанные над или под ним либо на полях рукописи или книги.

Вна­ча­ле Глоссой на­зы­ва­лось са­мо не­по­нят­ное сло­во или вы­ра­же­ние. Впер­вые Глоссы ста­ли при­ме­нять­ся у гре­ков при изу­че­нии по­эзии Го­ме­ра , в даль­ней­шем - при тол­ко­ва­нии отдельных мест Биб­лии, а так­же юри­дических тек­стов. С VI-VIII веков из­вест­ны латинские Глоссы, впо­след­ст­вии на­ря­ду с ни­ми по­яв­лялись германские, романские и кельтские тол­ко­ва­ния. Они час­то ока­зы­ва­лись са­мы­ми древ­ни­ми письменными па­мят­ни­ка­ми со­от­вет­ст­вую­щих язы­ков. Глоссы мог­ли быть двой­ны­ми и трой­ны­ми. Сло­ва­ри Глосс име­но­ва­лись глос­са­рия­ми.

2) Фор­ма в испанской по­эзии XV-XVII веков. Со­сто­ит из сти­хотворного эпи­гра­фа (cabeza - буквально «го­ло­ва»; один или несколько сти­хов, ча­ще все­го чет­ве­ро­сти­шие, не­ред­ко за­им­ст­во­ван­ные из какого-либо из­вест­но­го сти­хо­тво­ре­ния) и строф (обыч­но де­цим), варь­и­рую­щих и ком­мен­ти­рую­щих за­дан­ную в эпи­гра­фе те­му (лю­бов­ную, позд­нее так­же ре­ли­ги­оз­но-фи­ло­соф­скую); при этом ка­ж­дая стро­фа Глоссы вклю­ча­ет по од­но­му сти­ху из эпи­гра­фа. Глоссы пи­са­ли Ф. де Ке­ве­до-и-Виль­е­гас, В. Эс­пи­нель и др.; при­мер Глоссы дан М. де Сер­ван­те­сом в ро­ма­не «Дон Ки­хот» (2-я часть, глава XVIII). К фор­ме Глосс об­ра­ща­лись немецкие ро­ман­ти­ки (Й. фон Эй­хен­дорф, Л. Уланд и др.), в русской по­эзии - В.Я. Брю­сов («Пар­ки ба­бье ле­пе­та­нье…» - Глосса на чет­ве­ро­сти­шие, взя­тое из «Сти­хов, со­чи­нён­ных но­чью во вре­мя бес­сон­ни­цы» А.С. Пуш­ки­на ).

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