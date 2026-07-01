ГЛОССА
ГЛОССА - 1) Перевод или толкование непонятного, устаревшего, диалектного слова или выражения, написанные над или под ним либо на полях рукописи или книги.
Вначале Глоссой называлось само непонятное слово или выражение. Впервые Глоссы стали применяться у греков при изучении поэзии Гомера, в дальнейшем - при толковании отдельных мест Библии, а также юридических текстов. С VI-VIII веков известны латинские Глоссы, впоследствии наряду с ними появлялись германские, романские и кельтские толкования. Они часто оказывались самыми древними письменными памятниками соответствующих языков. Глоссы могли быть двойными и тройными. Словари Глосс именовались глоссариями.
2) Форма в испанской поэзии XV-XVII веков. Состоит из стихотворного эпиграфа (cabeza - буквально «голова»; один или несколько стихов, чаще всего четверостишие, нередко заимствованные из какого-либо известного стихотворения) и строф (обычно децим), варьирующих и комментирующих заданную в эпиграфе тему (любовную, позднее также религиозно-философскую); при этом каждая строфа Глоссы включает по одному стиху из эпиграфа. Глоссы писали Ф. де Кеведо-и-Вильегас, В. Эспинель и др.; пример Глоссы дан М. де Сервантесом в романе «Дон Кихот» (2-я часть, глава XVIII). К форме Глосс обращались немецкие романтики (Й. фон Эйхендорф, Л. Уланд и др.), в русской поэзии - В.Я. Брюсов («Парки бабье лепетанье…» - Глосса на четверостишие, взятое из «Стихов, сочинённых ночью во время бессонницы» А.С. Пушкина).