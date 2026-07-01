ГЛИССАНДО

ГЛИССАНДО - музыкально-исполнительский приём, скольжение от одного звука к другому на относительно большой интервал .

Глиссандо, в от­ли­чие от пор­та­мен­то (на прак­ти­ке час­то не­точ­но на­зы­вае­мом «Глиссандо»), обыч­но име­ет чёт­кие вы­сот­ные гра­ни­цы, пре­ду­смат­ри­ва­ет­ся ком­по­зи­то­ром и обо­зна­ча­ет­ся в но­тах. При­да­ёт осо­бую экс­прес­сию пе­нию, иг­ре на струн­ных и ду­хо­вых ин­ст­ру­мен­тах; ти­пич­но для ро­ман­ти­че­ско­го соль­но­го ис­пол­ни­тель­ст­ва. Глиссандо на ар­фе, фор­те­пиа­но - стре­ми­тель­ный сколь­зя­щий пас­саж, соз­даю­щий вир­ту­оз­ный эф­фект. В осо­бых слу­ча­ях Глиссандо осу­ще­ст­в­ля­ет­ся пу­тём пе­ре­строй­ки ин­ст­ру­мен­та (какой-либо струн­ный, ли­тав­ра ) в про­цес­се иг­ры. В во­каль­ном ан­самб­ле и хо­ре воз­мож­но мно­го­го­лос­ное Глиссандо. Встре­ча­ет­ся в фольк­ло­ре раз­ных на­ро­дов, не­ев­ро­пей­ской тра­диционной му­зы­ке.

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