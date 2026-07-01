ГЛИССАНДО
ГЛИССАНДО - музыкально-исполнительский приём, скольжение от одного звука к другому на относительно большой интервал.
Глиссандо, в отличие от портаменто (на практике часто неточно называемом «Глиссандо»), обычно имеет чёткие высотные границы, предусматривается композитором и обозначается в нотах. Придаёт особую экспрессию пению, игре на струнных и духовых инструментах; типично для романтического сольного исполнительства. Глиссандо на арфе, фортепиано - стремительный скользящий пассаж, создающий виртуозный эффект. В особых случаях Глиссандо осуществляется путём перестройки инструмента (какой-либо струнный, литавра) в процессе игры. В вокальном ансамбле и хоре возможно многоголосное Глиссандо. Встречается в фольклоре разных народов, неевропейской традиционной музыке.