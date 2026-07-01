ГЛИССАН ЭДУАР

ГЛИССАН ЭДУАР - мартиникский писатель.

Пи­шет на французском языке. C 1946 году Глиссан изу­чал фи­ло­со­фию в Сор­бон­не и эт­но­ло­гию в Му­зее Че­ло­ве­ка (Па­риж), ра­бо­тал в Национальном цен­тре на­учных ис­сле­до­ва­ний. По­сле воз­вра­ще­ния на ро­ди­ну (1965) Глиссан уча­ст­во­вал в соз­да­нии Мар­ти­ник­ско­го института; в 1980 году пе­ре­ехал в Па­риж, в 1982-1988 годах главный ре­дак­тор ин­фор­мационного бюл­ле­те­ня ЮНЕСКО; с 1988 года пре­по­да­ёт в университетах США .

Пер­вый по­этический сбор­ник - «Ширь ост­ро­вов» («Un champ d’îles», 1953). В сборниках сти­хов «Тре­вож­ная зем­ля» («La terre inquiète», 1955), «Не­со­тво­рён­ный мир» («Le monde incréé »), «Стра­на при­ду­ман­ная, стра­на ре­аль­ная» («Pays rêvé, pays réel», оба 2000), по­эмах «Ин­дии» («Les Indes», 1956), «Чёр­ная соль» («Le sel noir», 1960, русский перевод 1961) ри­су­ет об­раз мно­го­языч­ной, от­кры­той куль­ту­ры Мар­ти­ни­ки , в ко­то­рой со­че­та­ют­ся ев­ро­пей­ские, аф­ри­кан­ские, ка­риб­ские тра­ди­ции. Те­ма по­ис­ка и об­ре­те­ния но­вой ми­фо­ло­гии, про­бле­ма национального са­мо­соз­на­ния - в цен­тре ро­ма­нов Глиссана: «Ре­ка Ле­зар­да» («La Lézarde», 1958); «Чет­вёр­тый век» («Le quatrième siècle», 1964), в ко­то­ром Глиссан в ду­хе М. Пру­ста пред­при­нял по­пыт­ку «оты­скать» вре­мя, «ук­ра­ден­ное» ко­ло­ни­за­то­ра­ми , - ми­фо­ло­ги­че­скую па­мять жи­те­лей Латинской Аме­ри­ки; «Маль­мор» («Ma­lemort», 1975), «Ор­ме­род» («Ormé­rod», 2003) и др. Ав­тор книги эс­се «Солн­це со­вес­ти» («Soleil de la conscience», 1956), пье­сы «Гос­по­дин Тус­сен» («Monsieur Toussaint», 1961) - о во­ж­де гаи­тян­ской ре­во­лю­ции Ф.Д. Тус­сен-Лу­вер­тю­ре.