ГЛИССАН ЭДУАР
ГЛИССАН ЭДУАР - мартиникский писатель.
Пишет на французском языке. C 1946 году Глиссан изучал философию в Сорбонне и этнологию в Музее Человека (Париж), работал в Национальном центре научных исследований. После возвращения на родину (1965) Глиссан участвовал в создании Мартиникского института; в 1980 году переехал в Париж, в 1982-1988 годах главный редактор информационного бюллетеня ЮНЕСКО; с 1988 года преподаёт в университетах США.
Первый поэтический сборник - «Ширь островов» («Un champ d’îles», 1953). В сборниках стихов «Тревожная земля» («La terre inquiète», 1955), «Несотворённый мир» («Le monde incréé »), «Страна придуманная, страна реальная» («Pays rêvé, pays réel», оба 2000), поэмах «Индии» («Les Indes», 1956), «Чёрная соль» («Le sel noir», 1960, русский перевод 1961) рисует образ многоязычной, открытой культуры Мартиники, в которой сочетаются европейские, африканские, карибские традиции. Тема поиска и обретения новой мифологии, проблема национального самосознания - в центре романов Глиссана: «Река Лезарда» («La Lézarde», 1958); «Четвёртый век» («Le quatrième siècle», 1964), в котором Глиссан в духе М. Пруста предпринял попытку «отыскать» время, «украденное» колонизаторами, - мифологическую память жителей Латинской Америки; «Мальмор» («Malemort», 1975), «Ормерод» («Ormérod», 2003) и др. Автор книги эссе «Солнце совести» («Soleil de la conscience», 1956), пьесы «Господин Туссен» («Monsieur Toussaint», 1961) - о вожде гаитянской революции Ф.Д. Туссен-Лувертюре.