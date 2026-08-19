ГЛИНКИ

ГЛИНКИ - русский дворянский род польского происхождения герба Тржаска.

Вос­хо­дит, по се­мей­ным пре­да­ни­ям, ко 2-й половине XIV века (в 1631 году Пет­ро­ков­ским ко­рон­ным три­бу­на­лом при­знан древ­ним дво­рян­ским ро­дом). Ро­до­на­чаль­ник Глинок в Рос­сии - Яков Яков­ле­вич (до при­ня­тия пра­во­сла­вия - Вик­тор Вла­ди­слав) (около 1615 - около 1655годов), в 1641 году по­жа­ло­ван польским ко­ро­лём Вла­ди­сла­вом IV вот­чи­на­ми в Смо­лен­ском вое­вод­ст­ве, в 1654 году, в хо­де русско-польской вой­ны 1654-1667 годов, уча­ст­во­вал в обо­ро­не Смо­лен­ска в со­ста­ве польских войск, пе­ре­шёл на русскую служ­бу и при­нял пра­во­сла­вие. От двух его сы­но­вей - Сте­па­на Яков­ле­ви­ча и Ан­д­рея Яков­ле­ви­ча про­изош­ли две вет­ви ро­да Глин­ок (т. н. Ель­нин­ская и Ду­хов­щин­ская), раз­де­лив­шие­ся, в свою оче­редь, на несколько ли­ний.

Из стар­шей вет­ви ро­да из­вес­тен пра­внук С.Я. Глин­ки = Иван Ан­д­ре­евич [25.7(5.8).1777-1851], му­зы­кант, управ­ляю­щий име­ния­ми В.В. Эн­гель­гард­та, по­сле смер­ти ко­то­ро­го (1828) по­лу­чил зна­чительное на­след­ст­во, в т. ч. име­ние Шма­ко­во в Ель­нин­ском уезде Смо­лен­ской губернии. Пра­пра­внук С.Я. Глин­ки - ком­по­зи­тор М.И. Глин­ка .

Сы­но­вья А.Я. Глин­ки - Да­ни­ил Ан­д­ре­евич и Гри­го­рий Ан­д­рее­вич ос­но­ва­ли две ли­нии млад­шей вет­ви ро­да. Из­вес­тен внук Д.А. Глин­ки - Дмит­рий Фё­до­ро­вич [1749 - 20.1(1.2).1808], тайный советник (1800), уча­ст­ник военных дей­ст­вий про­тив польских кон­фе­де­ра­тов (1768-1769 годы), русско-турецкой вой­ны 1768-1774 годов, от­ли­чил­ся в Ка­гуль­ском сра­же­нии 1770 года и при взя­тии кре­по­сти Исак­чи (1770); про­ку­рор Санкт-Пе­тербургской гу­берн­ской кан­це­ля­рии (1779-1780 годы), по­мощ­ник ди­рек­то­ра Санкт-Пе­тербургской эко­но­мии (1780-1788 годы), со­вет­ник Санкт-Пе­тербургской ка­зён­ной па­ла­ты (1788-1793 годы), по­ру­чик пра­ви­те­ля Воз­не­сен­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва (1795-1797 годы), вице-губернатор Эс­т­лянд­ской губернии (1797), гу­бер­на­тор Ар­хан­гель­ской (1797-1797/1798 годы), Нов­го­род­ской (1798-1798/1799 годы), Санкт-Пе­тербургской (1798/1799-1800 годы) гу­бер­ний, се­на­тор (1800).

Сы­но­вья Г.А. Глин­ки - Илья Гри­горь­е­вич и Бо­гдан (Мат­вей) Гри­горь­е­вич ста­ли ро­до­на­чаль­ни­ка­ми ещё двух ли­ний млад­шей вет­ви ро­да Глин­ок. Из по­том­ков И.Г. Глин­ки из­вест­ны его вну­ки: С.Н. Глин­ка; Ф.Н. Глин­ка; Гри­го­рий Ан­д­рее­вич [22.2(4.3). 1776 - 9(21).2.1818], статский советник, исполняющий обязанности цен­зо­ра иностранных книг в Крон­штад­те (1800-1802 годы), про­фес­сор русского языка в Дерпт­ском университете (1803-1811 годы), с 1811 года по­мощ­ник вос­пи­та­те­ля великих кня­зей Ни­ко­лая Пав­ло­ви­ча и Ми­хаи­ла Пав­ло­ви­ча, пре­по­да­вал русский язык императрице Ели­за­ве­те Алек­се­ев­не (же­на императора Алек­сан­д­ра I ), ав­тор книги «Древ­няя ре­ли­гия сла­вян» (1804), ря­да пе­ре­во­дов; Вла­ди­мир Ан­д­рее­вич [4(15).12.1790-19(31).1.1862], генерал от артиллерии (1852), уча­ст­ник Отечественной вой­ны 1812 года и за­гра­нич­ных по­хо­дов российской ар­мии 1813-1814 годов, ма­сон, до 1819 года член ло­жи «Лю­бовь к ис­ти­не» (Пол­та­ва), ув­ле­кал­ся идея­ми де­каб­ри­стов, член Сою­за бла­го­ден­ст­вия (вы­шел в 1819 году); во вре­мя русско-турецкой вой­ны 1828-1829 годов ко­ман­до­вал ре­зерв­ной ар­тил­ле­ри­ей 2-й ар­мии (на­гра­ж­дён зо­лотой шпа­гой с ал­ма­за­ми с над­пи­сью «За храб­рость»), генерал-майор Сви­ты Его Императорского Высочества (1828). Исполняющий обязанности начальника шта­ба ар­тил­ле­рии дей­ст­вую­щей ар­мии и начальник ре­зерв­ной ар­тил­ле­рии в хо­де по­дав­ле­ния Поль­ско­го вос­ста­ния 1830-1831 годов (ра­нен в сра­же­нии под Гро­хо­вом). Член Комитета по ар­тил­ле­рий­ской час­ти и Комитета по со­став­ле­нию ус­та­ва пе­шей и кон­ной строе­вой служ­бы (с 1832 года), начальник шта­ба ар­тил­ле­рии 1-й ар­мии (1833-1835 годы), член Об­ще­го при­сут­ст­вия Ар­тил­ле­рий­ско­го департамента Во­енного министерства (с 1836 года). Главный начальник гор­ных за­во­дов Ураль­ско­го хреб­та (1837-1856 годы), ак­тив­но спо­соб­ст­во­вал вве­де­нию и рас­про­стра­не­нию ря­да тех­нических и тех­но­ло­ги­ческих нов­шеств, ос­но­ва­нию ме­ха­нической фаб­ри­ки в Ека­те­рин­бур­ге, ор­га­ни­за­ции про­изводства же­лез­ных па­ро­хо­дов на ка­зён­ных за­во­дах и пр. Ос­но­вал Ураль­ское гор­ное училище в Ека­те­рин­бур­ге (1853). Се­на­тор (1856), член Во­енного со­ве­та (1857-1860 годы).

Из­вест­ны сы­но­вья Г.А. Глин­ки: Дмит­рий Гри­горь­е­вич [29.7(10.8). 1808-26.5.1883], действительный тайный советник (1881), с 1825 года слу­жил в Кол­ле­гии иностранных дел, исполняющий обязанности по­ве­рен­но­го в де­лах в Сток­голь­ме (1841-1844 годы), по­ве­рен­ный в де­лах при дво­рах Гес­сен-Дарм­штадт­ском, Гес­сен-Кас­сель­ском и Нас­сау­ском (1850-1853 годы), чрез­вы­чай­ный по­слан­ник и пол­но­моч­ный министр в Рио-де-Жа­ней­ро (1856-1871 годы) и Лис­са­бо­не (1871-1883 годы); кол­лек­цио­нер жи­во­пи­си, ав­тор книг «Esquisse d’une theorie du droit naturel» («Очерк тео­рии ес­те­ст­вен­но­го пра­ва», 1832) и «Philosophie du droit, ou l’explication des rapports sociaux» («Фи­ло­со­фия пра­ва, или Объ­яс­не­ние об­ще­ст­вен­ных от­но­ше­ний», 1842; 4-е пе­ре­ра­бо­тан­ное издание вы­шло в 1867 году под заглавием «La science de la societe humaine»; в русском переводе - «Нау­ка и че­ло­ве­че­ст­во», 1870); Бо­рис Гри­горь­е­вич [21.6 (3.7).1809-13(25).3.1895], по­лу­чив­ший вы­со­чай­ше ут­вер­ждён­ным мне­ни­ем Государственного со­ве­та от 17(29).5.1865 года пра­во име­но­вать­ся Глин­кой-Мав­ри­ным (фа­ми­лия пе­ре­да­ва­лась стар­ше­му в ро­де), генерал от инфантерии (1869), уча­ст­ник по­дав­ле­ния Польского вос­ста­ния 1830-1831 годов, с 1831 года слу­жил в Гвар­дей­ском ге­не­раль­ном шта­бе, в 1842 году ис­пол­нял осо­бые по­ру­че­ния при по­сле в Па­ри­же. С 1844 года в Ге­не­раль­ном шта­бе, член Комитета об улуч­ше­нии шту­це­ров и ру­жей, ко­ман­ди­ро­ван на Се­ст­ро­рец­кий ору­жей­ный за­вод для ру­ко­во­дства раз­ра­бот­кой но­вых об­раз­цов удар­ных ру­жей (ут­вер­жде­ны в 1845 году). В 1849 году вы­пол­нял сек­рет­ные по­ру­че­ния в Га­ли­ции, за­тем уча­ст­во­вал в Венгерском по­хо­де 1849 года. В 1850-1854 годах ко­ман­ди­ро­ван в Бель­гию для за­ка­за ору­жия для российских войск. Начальник шта­ба войск в Санкт-Пе­тер­бур­ге и ок­ре­ст­но­стях (1854-1856 годы), генерал-адъ­ю­тант (1856). Начальник шта­ба ин­спек­то­ра стрел­ко­вых ба­таль­о­нов (1856-1862 годы), со­ста­вил «На­став­ле­ние для стрел­ко­во­го об­ра­зо­ва­ния пе­хо­ты и дра­гун». В 1862-1864 годах за­ве­до­вал бывшими ре­зерв­ны­ми стрел­ко­вы­ми пол­ка­ми. Ко­мандующий вой­ска­ми Ка­зан­ско­го ВО (1867-1872 годы), член Во­енного со­ве­та (с 1872 года). Ав­тор книги «Слу­жеб­ная дея­тель­ность в Рос­сии... гер­цо­га Ге­ор­гия Мек­лен­бург-Стре­лиц­ко­го» (1877), в ко­то­рой опи­сал ис­то­рию раз­ви­тия воо­ру­же­ния русской ар­мии.

Внук С.Н. Глин­ки - Сер­гей Фё­до­ро­вич [27.8 (8.9).1855-1933], док­тор ми­не­ра­ло­гии и гео­гно­зии (1896), ор­ди­нар­ный (1911), за­слу­жен­ный (1912), сверх­штат­ный (1925) профессор Московского универ­си­те­та, ав­тор ря­да ра­бот, в т. ч. «Хи­ми­че­ский со­став и оп­ти­че­ские свой­ст­ва аль­би­тов из рус­ских ме­сто­ро­ж­де­ний» (1894), «Об­щий курс кри­стал­ло­гра­фии» (1895; 2-е изд., 1902), «Об­щий курс ми­не­ра­ло­гии» (ч. 1, 1896).

Из по­том­ков Б.(М.).Г. Глин­ки из­вес­тен его пра­внук - Ва­си­лий Мат­вее­вич [9(21).3.1836-5(18).6.1902], тайный советник (1891), ви­це-гу­бер­на­тор По­доль­ской (1879-1882 годы) и Во­лын­ской (1882-1885 годы) гу­бер­ний, гу­бер­на­тор По­доль­ской губернии (1885-1892 годы), член Со­ве­та ми­ни­ст­ров внутренних дел (1892-1902 годы). Его сын - Яков Ва­силь­е­вич [19(31).5.1870-10.8.1950], действительный статский советник (1913), начальник от­де­ла об­ще­го со­б­ра­ния и об­щих дел Государственной ду­мы (1908-1917 годы), управ­ляю­щий де­ла­ми Временного комитета Государственной ду­мы (1917), се­на­тор (1917); с 1920 года те­ат­раль­ный ху­дож­ник в различных го­ро­дах, с 1938 года главный ху­дож­ник, за­тем ху­дож­ник-по­ста­нов­щик Уль­я­нов­ско­го дра­ма­тического те­ат­ра (офор­мил свыше 70 спек­так­лей), ав­тор днев­ни­ков и вос­по­ми­на­ний «Один­на­дцать лет в Го­су­дар­ст­вен­ной ду­ме» (опубликованы в 2001 году).

Пра­пра­внук Б.(М.).Г. Глин­ки - К.Д. Глин­ка. По­то­мок Б.(М.).Г. Глин­ки в 5-м по­ко­ле­нии - Вла­ди­слав Ми­хай­ло­вич [6(19).2.1903-25.2.1983], ис­то­рик и пи­са­тель, с конца 1920-х годов экс­кур­со­вод и на­учный со­труд­ник различных двор­цов-му­зе­ев в Ле­нин­град­ской области, член СП СССР (1942), главный хра­ни­тель от­де­ла русской куль­ту­ры Эр­ми­та­жа (1944-1963 годы), ав­тор по­вес­тей «Бо­ро­ди­но» (1941), «До­мик ма­ги­ст­ра» (1943), ро­ма­на «Ста­ро­соль­ская по­весть» (1948), бел­лет­ри­зованных био­гра­фий ре­аль­но су­ще­ст­во­вав­ших «про­стых» лю­дей про­шло­го: «Жизнь Лав­рен­тия Се­ря­ко­ва» (1959), «По­весть о Сер­гее Не­пей­цы­не» (1966), «До­ро­гой чес­ти» (1971), «Ис­то­рия ун­те­ра Ива­но­ва» (1976) и др., а так­же книги «Во­ен­ная га­ле­рея Зим­не­го двор­ца» (3-е издание, 1981, совместно с А.В. По­мар­нац­ким).

По­том­ки Б.(М.).Г. Глин­ки в 4-м по­ко­ле­нии - двою­род­ные бра­тья: Гри­го­рий Вя­че­сла­во­вич [19(31).1.1862-20.11.1934], тайный советник, начальник Пе­ре­се­лен­че­ско­го уп­рав­ле­ния (на пра­вах то­ва­ри­ща глав­но­управ­ляю­ще­го зем­ле­уст­рой­ст­вом и зем­ле­де­ли­ем по пе­ре­се­ленческим де­лам) (1905-1912 годы), исполняющий обязанности то­ва­ри­ща глав­но­управ­ляю­ще­го (1912-1915 годы), то­ва­рищ министра зем­ле­де­лия (1915-1916 годы), се­на­тор (1916); в пра­ви­тель­ст­ве П.Н. Вран­ге­ля - за­ве­дую­щий Государственными иму­ще­ст­ва­ми Кры­ма и управ­ляю­щий зем­ле­де­ли­ем, вме­сте с А.В. Кри­во­шеи­ным в 1919 году про­во­дил зе­мель­ную ре­фор­му в Кры­му, со­ста­вил «За­кон о зем­ле» (опубликован 20.5.1920), председатель Российского общества Крас­но­го Кре­ста на Ближ­нем Вос­то­ке (1922), в эмиг­ра­ции во Фран­ции; Мак­си­ми­ли­ан Ива­но­вич [22.10 (3.11).1880-1939], ин­же­нер, уча­ст­ник Порт-Ар­ту­ра обо­ро­ны 1904-1905 годов, с 1908 года ра­бо­тал на Ижор­ском за­во­де, к 1917 году по­мощ­ник начальника за­во­да, начальник за­во­дско­го от­де­ла Главного управ­ле­ния ВМФ (1918-1919 годы), член прав­ле­ния авиа­за­во­дов (1919-1920 годы), заместитель начальника Са­ра­тов­ско­го мос­то­строи­тель­но­го за­во­да (1920-1923 годы), начальник от­де­ла Опыт­но­го за­во­да имени С.М. Ки­ро­ва (1932-1935 годы); Ни­ко­лай Ле­о­ни­до­вич [7(19).5.1882-22.9.1965], хи­мик, пе­да­гог-ме­то­дист, док­тор пе­да­го­гических на­ук (1947), с 1930-х годов заведующий ка­фед­рой Все­со­юз­но­го за­оч­но­го по­ли­тех­нического института; ав­тор учеб­ни­ков для не­хи­мических ву­зов «Не­ор­га­ни­че­ская хи­мия» (1930; 5-е издание, 1934), «Об­щая хи­мия» (1940; 30-е издание, 2003), «За­да­чи и уп­раж­не­ния по об­щей хи­мии» (1947; 27-е издание, 2003).

Не ус­та­нов­ле­на связь с ро­дом Ва­си­лия Алек­сее­ви­ча [3(14).8.1790-4(16).7.1831], академик АХ (1830), учил­ся в АХ (1798-1812 годы), в 1812 году по­лу­чил зо­ло­тую ме­даль за «план для об­ще­ст­вен­но­го уве­се­ле­ния жи­те­лей сто­лич­но­го го­ро­да». В 1817 году ко­ман­ди­ро­ван в Итальянские государства, в 1821 году из­бран чле­ном Рим­ской АХ. С 1824 года ар­хи­тек­тор при Ка­би­не­те Его Императорского Высочества. В 1826-1827 годах пе­ре­стро­ил особ­няк графа Н.П. Ру­мян­це­ва на Анг­лий­ской на­бе­реж­ной в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Профессор АХ (с 1831 года).

Род Глин­ок за­пи­сан в 6-ю часть дво­рян­ской ро­до­слов­ной кни­ги Смо­лен­ской гу­бер­нии.

Иллюстрации:

Герб ро­да Гли­нок. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)