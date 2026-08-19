ГЛИНКИ
ГЛИНКИ - русский дворянский род польского происхождения герба Тржаска.
Восходит, по семейным преданиям, ко 2-й половине XIV века (в 1631 году Петроковским коронным трибуналом признан древним дворянским родом). Родоначальник Глинок в России - Яков Яковлевич (до принятия православия - Виктор Владислав) (около 1615 - около 1655годов), в 1641 году пожалован польским королём Владиславом IV вотчинами в Смоленском воеводстве, в 1654 году, в ходе русско-польской войны 1654-1667 годов, участвовал в обороне Смоленска в составе польских войск, перешёл на русскую службу и принял православие. От двух его сыновей - Степана Яковлевича и Андрея Яковлевича произошли две ветви рода Глинок (т. н. Ельнинская и Духовщинская), разделившиеся, в свою очередь, на несколько линий.
Из старшей ветви рода известен правнук С.Я. Глинки = Иван Андреевич [25.7(5.8).1777-1851], музыкант, управляющий имениями В.В. Энгельгардта, после смерти которого (1828) получил значительное наследство, в т. ч. имение Шмаково в Ельнинском уезде Смоленской губернии. Праправнук С.Я. Глинки - композитор М.И. Глинка.
Сыновья А.Я. Глинки - Даниил Андреевич и Григорий Андреевич основали две линии младшей ветви рода. Известен внук Д.А. Глинки - Дмитрий Фёдорович [1749 - 20.1(1.2).1808], тайный советник (1800), участник военных действий против польских конфедератов (1768-1769 годы), русско-турецкой войны 1768-1774 годов, отличился в Кагульском сражении 1770 года и при взятии крепости Исакчи (1770); прокурор Санкт-Петербургской губернской канцелярии (1779-1780 годы), помощник директора Санкт-Петербургской экономии (1780-1788 годы), советник Санкт-Петербургской казённой палаты (1788-1793 годы), поручик правителя Вознесенского наместничества (1795-1797 годы), вице-губернатор Эстляндской губернии (1797), губернатор Архангельской (1797-1797/1798 годы), Новгородской (1798-1798/1799 годы), Санкт-Петербургской (1798/1799-1800 годы) губерний, сенатор (1800).
Сыновья Г.А. Глинки - Илья Григорьевич и Богдан (Матвей) Григорьевич стали родоначальниками ещё двух линий младшей ветви рода Глинок. Из потомков И.Г. Глинки известны его внуки: С.Н. Глинка; Ф.Н. Глинка; Григорий Андреевич [22.2(4.3). 1776 - 9(21).2.1818], статский советник, исполняющий обязанности цензора иностранных книг в Кронштадте (1800-1802 годы), профессор русского языка в Дерптском университете (1803-1811 годы), с 1811 года помощник воспитателя великих князей Николая Павловича и Михаила Павловича, преподавал русский язык императрице Елизавете Алексеевне (жена императора Александра I), автор книги «Древняя религия славян» (1804), ряда переводов; Владимир Андреевич [4(15).12.1790-19(31).1.1862], генерал от артиллерии (1852), участник Отечественной войны 1812 года и заграничных походов российской армии 1813-1814 годов, масон, до 1819 года член ложи «Любовь к истине» (Полтава), увлекался идеями декабристов, член Союза благоденствия (вышел в 1819 году); во время русско-турецкой войны 1828-1829 годов командовал резервной артиллерией 2-й армии (награждён золотой шпагой с алмазами с надписью «За храбрость»), генерал-майор Свиты Его Императорского Высочества (1828). Исполняющий обязанности начальника штаба артиллерии действующей армии и начальник резервной артиллерии в ходе подавления Польского восстания 1830-1831 годов (ранен в сражении под Гроховом). Член Комитета по артиллерийской части и Комитета по составлению устава пешей и конной строевой службы (с 1832 года), начальник штаба артиллерии 1-й армии (1833-1835 годы), член Общего присутствия Артиллерийского департамента Военного министерства (с 1836 года). Главный начальник горных заводов Уральского хребта (1837-1856 годы), активно способствовал введению и распространению ряда технических и технологических новшеств, основанию механической фабрики в Екатеринбурге, организации производства железных пароходов на казённых заводах и пр. Основал Уральское горное училище в Екатеринбурге (1853). Сенатор (1856), член Военного совета (1857-1860 годы).
Известны сыновья Г.А. Глинки: Дмитрий Григорьевич [29.7(10.8). 1808-26.5.1883], действительный тайный советник (1881), с 1825 года служил в Коллегии иностранных дел, исполняющий обязанности поверенного в делах в Стокгольме (1841-1844 годы), поверенный в делах при дворах Гессен-Дармштадтском, Гессен-Кассельском и Нассауском (1850-1853 годы), чрезвычайный посланник и полномочный министр в Рио-де-Жанейро (1856-1871 годы) и Лиссабоне (1871-1883 годы); коллекционер живописи, автор книг «Esquisse d’une theorie du droit naturel» («Очерк теории естественного права», 1832) и «Philosophie du droit, ou l’explication des rapports sociaux» («Философия права, или Объяснение общественных отношений», 1842; 4-е переработанное издание вышло в 1867 году под заглавием «La science de la societe humaine»; в русском переводе - «Наука и человечество», 1870); Борис Григорьевич [21.6 (3.7).1809-13(25).3.1895], получивший высочайше утверждённым мнением Государственного совета от 17(29).5.1865 года право именоваться Глинкой-Мавриным (фамилия передавалась старшему в роде), генерал от инфантерии (1869), участник подавления Польского восстания 1830-1831 годов, с 1831 года служил в Гвардейском генеральном штабе, в 1842 году исполнял особые поручения при после в Париже. С 1844 года в Генеральном штабе, член Комитета об улучшении штуцеров и ружей, командирован на Сестрорецкий оружейный завод для руководства разработкой новых образцов ударных ружей (утверждены в 1845 году). В 1849 году выполнял секретные поручения в Галиции, затем участвовал в Венгерском походе 1849 года. В 1850-1854 годах командирован в Бельгию для заказа оружия для российских войск. Начальник штаба войск в Санкт-Петербурге и окрестностях (1854-1856 годы), генерал-адъютант (1856). Начальник штаба инспектора стрелковых батальонов (1856-1862 годы), составил «Наставление для стрелкового образования пехоты и драгун». В 1862-1864 годах заведовал бывшими резервными стрелковыми полками. Командующий войсками Казанского ВО (1867-1872 годы), член Военного совета (с 1872 года). Автор книги «Служебная деятельность в России... герцога Георгия Мекленбург-Стрелицкого» (1877), в которой описал историю развития вооружения русской армии.
Внук С.Н. Глинки - Сергей Фёдорович [27.8 (8.9).1855-1933], доктор минералогии и геогнозии (1896), ординарный (1911), заслуженный (1912), сверхштатный (1925) профессор Московского университета, автор ряда работ, в т. ч. «Химический состав и оптические свойства альбитов из русских месторождений» (1894), «Общий курс кристаллографии» (1895; 2-е изд., 1902), «Общий курс минералогии» (ч. 1, 1896).
Из потомков Б.(М.).Г. Глинки известен его правнук - Василий Матвеевич [9(21).3.1836-5(18).6.1902], тайный советник (1891), вице-губернатор Подольской (1879-1882 годы) и Волынской (1882-1885 годы) губерний, губернатор Подольской губернии (1885-1892 годы), член Совета министров внутренних дел (1892-1902 годы). Его сын - Яков Васильевич [19(31).5.1870-10.8.1950], действительный статский советник (1913), начальник отдела общего собрания и общих дел Государственной думы (1908-1917 годы), управляющий делами Временного комитета Государственной думы (1917), сенатор (1917); с 1920 года театральный художник в различных городах, с 1938 года главный художник, затем художник-постановщик Ульяновского драматического театра (оформил свыше 70 спектаклей), автор дневников и воспоминаний «Одиннадцать лет в Государственной думе» (опубликованы в 2001 году).
Праправнук Б.(М.).Г. Глинки - К.Д. Глинка. Потомок Б.(М.).Г. Глинки в 5-м поколении - Владислав Михайлович [6(19).2.1903-25.2.1983], историк и писатель, с конца 1920-х годов экскурсовод и научный сотрудник различных дворцов-музеев в Ленинградской области, член СП СССР (1942), главный хранитель отдела русской культуры Эрмитажа (1944-1963 годы), автор повестей «Бородино» (1941), «Домик магистра» (1943), романа «Старосольская повесть» (1948), беллетризованных биографий реально существовавших «простых» людей прошлого: «Жизнь Лаврентия Серякова» (1959), «Повесть о Сергее Непейцыне» (1966), «Дорогой чести» (1971), «История унтера Иванова» (1976) и др., а также книги «Военная галерея Зимнего дворца» (3-е издание, 1981, совместно с А.В. Помарнацким).
Потомки Б.(М.).Г. Глинки в 4-м поколении - двоюродные братья: Григорий Вячеславович [19(31).1.1862-20.11.1934], тайный советник, начальник Переселенческого управления (на правах товарища главноуправляющего землеустройством и земледелием по переселенческим делам) (1905-1912 годы), исполняющий обязанности товарища главноуправляющего (1912-1915 годы), товарищ министра земледелия (1915-1916 годы), сенатор (1916); в правительстве П.Н. Врангеля - заведующий Государственными имуществами Крыма и управляющий земледелием, вместе с А.В. Кривошеиным в 1919 году проводил земельную реформу в Крыму, составил «Закон о земле» (опубликован 20.5.1920), председатель Российского общества Красного Креста на Ближнем Востоке (1922), в эмиграции во Франции; Максимилиан Иванович [22.10 (3.11).1880-1939], инженер, участник Порт-Артура обороны 1904-1905 годов, с 1908 года работал на Ижорском заводе, к 1917 году помощник начальника завода, начальник заводского отдела Главного управления ВМФ (1918-1919 годы), член правления авиазаводов (1919-1920 годы), заместитель начальника Саратовского мостостроительного завода (1920-1923 годы), начальник отдела Опытного завода имени С.М. Кирова (1932-1935 годы); Николай Леонидович [7(19).5.1882-22.9.1965], химик, педагог-методист, доктор педагогических наук (1947), с 1930-х годов заведующий кафедрой Всесоюзного заочного политехнического института; автор учебников для нехимических вузов «Неорганическая химия» (1930; 5-е издание, 1934), «Общая химия» (1940; 30-е издание, 2003), «Задачи и упражнения по общей химии» (1947; 27-е издание, 2003).
Не установлена связь с родом Василия Алексеевича [3(14).8.1790-4(16).7.1831], академик АХ (1830), учился в АХ (1798-1812 годы), в 1812 году получил золотую медаль за «план для общественного увеселения жителей столичного города». В 1817 году командирован в Итальянские государства, в 1821 году избран членом Римской АХ. С 1824 года архитектор при Кабинете Его Императорского Высочества. В 1826-1827 годах перестроил особняк графа Н.П. Румянцева на Английской набережной в Санкт-Петербурге. Профессор АХ (с 1831 года).
Род Глинок записан в 6-ю часть дворянской родословной книги Смоленской губернии.
Иллюстрации:
Герб рода Глинок. Архив БРЭ.