ГЛИГОРОВ КИРО
ГЛИГОРОВ КИРО - македонский государственный деятель.
В 1938году окончил юридический факультет Белградского университета, после чего работал юрисконсультом банка в Скопье. В годы 2-й мировой войны участвовал в партизанском движении. В 1944-1945 годах член Президиума Антифашистского народного собрания освобождения Македонии, отвечал за финансовые вопросы. Принимал активное участие в разработке конституции Македонии как республики в составе югославского государства. В 1962-1969 годах министр финансов, в 1967-1969 годах вице-президент Социалистической Федеративной Республики Югославия (СФРЮ). Был одним из инициаторов экономических реформ 1964-1965 годов.
В январе 1991 года избран македонским парламентом президентом Республики Македония. В октябре 1994 года повторно избран президентом на всеобщих выборах. В октябре 1995 года получил тяжёлое ранение в результате совершённого на него покушения. В ноябре 1999 года по истечении срока президентских полномочий вышел в отставку. В условиях распада СФРЮ Глигоров сыграл важную роль в утверждении государственного суверенитета Македонии: сумел предотвратить кровопролитие в республике, добиться мирного вывода югославских войск, не допустить этнического конфликта между македонцами и албанцами и втягивания республики в военные действия на территории бывшей Югославии. Глигоров урегулировал сложные вопросы двусторонних отношений с Сербией и Черногорией, Болгарией, Грецией и добился признания ими Македонии как самостоятельного государства. В ходе государственного визита Глигорова в РФ в январе 1998 года была подписана декларация «О дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Македония».