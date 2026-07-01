ГЛИГОРОВ КИРО

ГЛИГОРОВ КИРО - македонский государственный деятель.

В 1938году окон­чил юри­дический факультет Бел­град­ско­го университета, по­сле че­го ра­бо­тал юрис­кон­суль­том бан­ка в Ско­пье. В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны уча­ст­во­вал в пар­ти­зан­ском дви­же­нии. В 1944-1945 годах член Пре­зи­диу­ма Ан­ти­фа­ши­ст­ско­го народного со­б­ра­ния ос­во­бо­ж­де­ния Ма­ке­до­нии, от­ве­чал за фи­нан­со­вые во­про­сы. При­ни­мал ак­тив­ное уча­стие в раз­ра­бот­ке кон­сти­ту­ции Ма­ке­до­нии как рес­пуб­ли­ки в со­ста­ве югославского государства. В 1962-1969 годах министр фи­нан­сов, в 1967-1969 годах ви­це-пре­зи­дент Со­циа­ли­стической Фе­де­ра­тив­ной Рес­пуб­ли­ки Юго­сла­вия (СФРЮ). Был од­ним из ини­циа­то­ров эко­но­мических ре­форм 1964-1965 годов.

В январе 1991 года из­бран ма­ке­дон­ским пар­ла­мен­том пре­зи­ден­том Рес­пуб­ли­ки Ма­ке­до­ния. В октябре 1994 года по­втор­но из­бран пре­зи­ден­том на все­об­щих вы­бо­рах. В октябре 1995 года по­лу­чил тя­жё­лое ра­не­ние в ре­зуль­та­те со­вер­шён­но­го на не­го по­ку­ше­ния. В но­ябре 1999 года по ис­те­че­нии сро­ка пре­зи­дент­ских пол­но­мо­чий вы­шел в от­став­ку. В ус­ло­ви­ях рас­па­да СФРЮ Глигоров сыг­рал важ­ную роль в ут­вер­жде­нии государственного су­ве­ре­ни­те­та Ма­ке­до­нии: су­мел пре­дот­вра­тить кро­во­про­ли­тие в рес­пуб­ли­ке, до­бить­ся мир­но­го вы­во­да югославских войск, не до­пус­тить эт­нического кон­флик­та ме­ж­ду ма­ке­дон­ца­ми и ал­бан­ца­ми и втя­ги­ва­ния рес­пуб­ли­ки в во­енные дей­ст­вия на тер­ри­то­рии бывшей Юго­сла­вии. Глигоров уре­гу­ли­ро­вал слож­ные во­про­сы дву­сто­рон­них от­но­ше­ний с Сер­би­ей и Чер­но­го­ри­ей, Бол­га­ри­ей, Гре­ци­ей и до­бил­ся при­зна­ния ими Ма­ке­до­нии как са­мо­сто­ятельного государства. В хо­де государственного ви­зи­та Глигорова в РФ в январе 1998 года бы­ла под­пи­са­на дек­ла­ра­ция «О дру­же­ст­вен­ных от­но­ше­ни­ях и со­труд­ни­че­ст­ве ме­ж­ду Рос­сий­ской Фе­де­ра­ци­ей и Рес­пуб­ли­кой Ма­ке­до­ния».