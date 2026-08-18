Глезос (греч. Γλέζος), Манолис

Гле`зос (греч. Γλέζος), Манолис (род. 09.09.1922, Апиранфос, о. Наксос) — общественный и политический деятель Греции. Активный участник антифашистского Сопротивления движения с 1939. 31 мая 1941 вместе с А. Сантосом сорвал нацистский флаг с Акрополя, что произвело большой общественный резонанс не только в Греции, но и в других оккупированных странах, был заочно приговорен к смертной казни. Являлся одним из руководителей Коммунистической партии Греции (КПГ), редактором ее печатного органа — газеты «Ριζοσπάστης», избирался в парламент , неоднократно арестовывался германскими, итальянскими и греческими властями, четырежды приговаривался к смертной казни, но благодаря вмешательству международной общественности эти приговоры отменялись. Лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» (1963). После раскола КПГ поддер­жал позицию КПГ (внутренней), в связи с чем советское руководство наложило запрет на упоминание его имени в печати. После ликвидации военно-политического режима в Греции летом 1974 активно участвовал в различных левых партиях и организациях. Депутат Европарламента (2014). Лит.: Улунян Ар. А. Национально-освободительный фронт Греции (ЭАМ). 1941—1944. История — идеология — политика . М., 1991; Λιναρδάτος Σπ. Πολιτικοί και πολιτική. 70 χρόνια αναμνήσεις, αγώνες, ντοκουμέντα. Αθήνα, 1999; Τομαή Φ. Ιούλιος 1959. Η δίκη του Γλέζου ξεσηκώνει τον πλανήτη Τα ντοκουμέντα του κύματος συμπαράστασης στο εξωτερικό που προκάλεσε η δίωξη του «πρώτου παρτιζάνου της Ευρώπης», όπως τον αποκάλεσε ο στρατηγός Ντε Γκωλ// Το Βήμα, 3.06.2007.