ГЛЕБОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ГЛЕБОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - белорусский композитор, педагог, народный артист СССР (1984).

В 1956 году окон­чил Бе­ло­русскую консерваторию по клас­су А.В. Бо­га­ты­рё­ва. В 1956-1965 годах заведующий музыкальной ча­стью и ди­ри­жёр рес­пуб­ли­кан­ско­го Те­ат­ра юно­го зри­те­ля ( Минск ), на­пи­сал му­зы­ку к спек­так­лям это­го те­ат­ра (около 30). С его ба­ле­та­ми и сим­фо­ния­ми во мно­гом свя­за­но сти­ле­вое об­нов­ле­ние бе­ло­русской му­зы­ки в конце 1950-1960-х годах. Сре­ди со­чи­не­ний: ба­ле­ты «Меч­та» (1961), «Аль­пий­ская бал­ла­да» (1967), «Из­бран­ни­ца» (1969; 2-я редакция под названием «Кур­ган», 1982), «Тиль Улен­шпи­гель» (1974; все - Минск), «Ма­лень­кий принц» (1982, Хель­син­ки), опе­ра «Мас­тер и Мар­га­ри­та» (1992, Минск), музыкальная ко­ме­дия «Мил­лио­нер­ша» (по Б. Шоу, 1986, Мо­ск­ва), 6 сим­фо­ний (1958-1992 годы), кон­цер­ты , ка­мер­ные про­из­ве­де­ния. По­пу­ляр­но­стью поль­зу­ет­ся эс­т­рад­ная и ки­но­му­зы­ка. В 1953-1963 годах пре­по­да­вал в Мин­ском музыкальном училище, с 1971 года - в Бе­ло­русской ака­де­мии му­зы­ки (профессор с 1983 года).