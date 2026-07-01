ГЛЕБОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ГЛЕБОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - белорусский композитор, педагог, народный артист СССР (1984).
В 1956 году окончил Белорусскую консерваторию по классу А.В. Богатырёва. В 1956-1965 годах заведующий музыкальной частью и дирижёр республиканского Театра юного зрителя (Минск), написал музыку к спектаклям этого театра (около 30). С его балетами и симфониями во многом связано стилевое обновление белорусской музыки в конце 1950-1960-х годах. Среди сочинений: балеты «Мечта» (1961), «Альпийская баллада» (1967), «Избранница» (1969; 2-я редакция под названием «Курган», 1982), «Тиль Уленшпигель» (1974; все - Минск), «Маленький принц» (1982, Хельсинки), опера «Мастер и Маргарита» (1992, Минск), музыкальная комедия «Миллионерша» (по Б. Шоу, 1986, Москва), 6 симфоний (1958-1992 годы), концерты, камерные произведения. Популярностью пользуется эстрадная и киномузыка. В 1953-1963 годах преподавал в Минском музыкальном училище, с 1971 года - в Белорусской академии музыки (профессор с 1983 года).