ГЛЕБОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

ГЛЕБОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ - рРоссийский государственный и во­енный дея­тель, пред­при­ни­ма­тель, генерал-ан­шеф (1773).

Дво­ря­нин. В русско-турецкую вой­ну 1735-1739 годов сер­жан­том в со­ста­ве Бу­тыр­ско­го пе­хот­но­го пол­ка уча­ст­во­вал в штур­ме Оча­ко­ва (1737), в сра­же­нии при Ста­ву­ча­нах (1739), где был ра­нен. С 1749 года на гражданской служ­бе. С начала 1750-х годов поль­зо­вал­ся по­кро­ви­тель­ст­вом П.И. Шу­ва­ло­ва. Обер-сек­ре­тарь Се­на­та в Экс­пе­ди­ции по ге­не­раль­но­му ме­же­ва­нию; со­вет­ник Главной ме­же­вой кан­це­ля­рии и член ели­за­ве­тин­ской Уло­жен­ной ко­мис­сии (1754-1766 годы). В феврале 1756 года же­нил­ся на М.С. Чог­ло­ко­вой (пле­мян­ни­ца императрицы Ека­те­ри­ны I и двою­род­ная се­стра императрицы Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны ), про­из­ве­дён в обер-про­ку­ро­ры Се­на­та (до 1761 года). В 1750-е годы был так­же вла­дель­цем не­сколь­ких ви­но­ку­рен­ных и свин­цо­вых за­во­дов, брал на от­куп вин­ные, ка­бац­кие и кон­ные сбо­ры, за­ни­мал­ся хлеб­ной тор­гов­лей. Был бли­зок к на­след­ни­ку пре­сто­ла великому князю Пет­ру Фё­до­ро­ви­чу (бу­ду­щий император Пётр III). Генерал-криг­ско­мис­сар (1760-1775 годы).

В но­ябре 1761 года на­зна­чен управ­ляю­щим во­ен­но-по­ход­ной кан­це­ля­ри­ей генерал-фельд­цейх­мей­сте­ра и Ору­жей­ной экс­пе­ди­ци­ей. Ав­тор ма­ни­фе­ста о кон­чи­не императрицы Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны и вос­ше­ст­вии на пре­стол императора Пет­ра III [25.12.1761(5.1.1762) года]. Генерал-про­ку­рор Се­на­та (1761-1764 годы). Уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке важ­ней­ших за­ко­но­дательных ак­тов: о ли­к­ви­да­ции Кан­це­ля­рии тай­ных ро­зы­ск­ных дел, се­ку­ля­ри­за­ции цер­ков­ных зе­мель, ве­ро­тер­пи­мо­сти, о «воль­но­сти дво­рян­ст­ва». По­сле об­на­ро­до­ва­ния Ма­ни­фе­ста о воль­но­сти дво­рян­ст­ва 1762 года в фев­ра­ле вы­сту­пил в Се­на­те с ини­циа­ти­вой воз­двиг­нуть от име­ни бла­го­дар­но­го дво­рян­ст­ва зо­ло­тую ста­тую Пет­ра III (от­кло­не­на). В то же вре­мя, бу­дучи лов­ким и опыт­ным ца­ре­двор­цем, под­дер­жал пе­ре­во­рот императрицы Ека­те­ри­ны II [28.6(9.7).1762 года]; вы­пол­нял её мно­го­численные по­ру­че­ния, в основном фи­нан­со­во-хо­зяйственного ха­рак­те­ра; вме­сте с Н.И. Па­ни­ным ру­ко­во­дил Тай­ной экс­пе­ди­ци­ей Се­на­та (с 1763 года). Од­на­ко Ека­те­ри­на II от­но­си­лась к Глебову как фа­во­ри­ту Пет­ра III и став­лен­ни­ку П.И. Шу­ва­ло­ва с не­до­ве­ри­ем, по­доз­ре­ва­ла его в зло­упот­реб­ле­ни­ях слу­жеб­ным по­ло­же­ни­ем и уча­стии в фи­нан­со­вых ма­хи­на­ци­ях, бы­ла не­до­воль­на дея­тель­но­стью Се­на­та.

В 1767 году Глебов от дво­рян­ст­ва Лих­вин­ско­го уезда Московской губернии из­бран де­пу­та­том в Ко­мис­сию для со­чи­не­ния но­во­го Уло­же­ния; член Ча­ст­ной ко­мис­сии о го­ро­дах (с апреля 1768 года). Уча­ст­вовал в су­де над Е.И. Пу­га­чё­вым (1775). На­ме­ст­ник смо­лен­ский и бел­го­род­ский (1775–76), на­чал реа­ли­за­цию по­ло­же­ний Гу­берн­ской ре­фор­мы 1775. Снят с долж­но­сти в свя­зи с от­крыв­ши­ми­ся фи­нан­со­вы­ми зло­упот­реб­ле­ния­ми по ве­дом­ст­ву генерал-криг­ско­мис­са­ра. След­ст­вие по это­му де­лу ве­лось до 1784 года, ко­гда ука­зом императрицы Ека­те­ри­ны II Глебов был на­все­гда от­стра­нён от служ­бы и ему был за­пре­щён въезд в Санкт-Пе­тер­бург и Мо­ск­ву. Для воз­вра­ще­ния в каз­ну по­хи­щен­ных де­нег в 1786 году на его мно­го­численные име­ния в Мо­с­ков­ской, Туль­ской и Ка­луж­ской гу­бер­ни­ях был на­ло­жен се­к­вестр. Прось­ба Глебова к им­пе­рат­ри­це в 1787 году об ос­во­бо­ж­де­нии от се­к­ве­ст­ра не бы­ла удов­ле­тво­ре­на. Уже по­сле смер­ти Глебова, при вос­ше­ст­вии на пре­стол императора Пав­ла I, се­к­вестр с его име­ний был снят (1796).

На­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1762).