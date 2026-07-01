ГЛЕБОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
ГЛЕБОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ - рРоссийский государственный и военный деятель, предприниматель, генерал-аншеф (1773).
Дворянин. В русско-турецкую войну 1735-1739 годов сержантом в составе Бутырского пехотного полка участвовал в штурме Очакова (1737), в сражении при Ставучанах (1739), где был ранен. С 1749 года на гражданской службе. С начала 1750-х годов пользовался покровительством П.И. Шувалова. Обер-секретарь Сената в Экспедиции по генеральному межеванию; советник Главной межевой канцелярии и член елизаветинской Уложенной комиссии (1754-1766 годы). В феврале 1756 года женился на М.С. Чоглоковой (племянница императрицы Екатерины I и двоюродная сестра императрицы Елизаветы Петровны), произведён в обер-прокуроры Сената (до 1761 года). В 1750-е годы был также владельцем нескольких винокуренных и свинцовых заводов, брал на откуп винные, кабацкие и конные сборы, занимался хлебной торговлей. Был близок к наследнику престола великому князю Петру Фёдоровичу (будущий император Пётр III). Генерал-кригскомиссар (1760-1775 годы).
В ноябре 1761 года назначен управляющим военно-походной канцелярией генерал-фельдцейхмейстера и Оружейной экспедицией. Автор манифеста о кончине императрицы Елизаветы Петровны и восшествии на престол императора Петра III [25.12.1761(5.1.1762) года]. Генерал-прокурор Сената (1761-1764 годы). Участвовал в подготовке важнейших законодательных актов: о ликвидации Канцелярии тайных розыскных дел, секуляризации церковных земель, веротерпимости, о «вольности дворянства». После обнародования Манифеста о вольности дворянства 1762 года в феврале выступил в Сенате с инициативой воздвигнуть от имени благодарного дворянства золотую статую Петра III (отклонена). В то же время, будучи ловким и опытным царедворцем, поддержал переворот императрицы Екатерины II [28.6(9.7).1762 года]; выполнял её многочисленные поручения, в основном финансово-хозяйственного характера; вместе с Н.И. Паниным руководил Тайной экспедицией Сената (с 1763 года). Однако Екатерина II относилась к Глебову как фавориту Петра III и ставленнику П.И. Шувалова с недоверием, подозревала его в злоупотреблениях служебным положением и участии в финансовых махинациях, была недовольна деятельностью Сената.
В 1767 году Глебов от дворянства Лихвинского уезда Московской губернии избран депутатом в Комиссию для сочинения нового Уложения; член Частной комиссии о городах (с апреля 1768 года). Участвовал в суде над Е.И. Пугачёвым (1775). Наместник смоленский и белгородский (1775–76), начал реализацию положений Губернской реформы 1775. Снят с должности в связи с открывшимися финансовыми злоупотреблениями по ведомству генерал-кригскомиссара. Следствие по этому делу велось до 1784 года, когда указом императрицы Екатерины II Глебов был навсегда отстранён от службы и ему был запрещён въезд в Санкт-Петербург и Москву. Для возвращения в казну похищенных денег в 1786 году на его многочисленные имения в Московской, Тульской и Калужской губерниях был наложен секвестр. Просьба Глебова к императрице в 1787 году об освобождении от секвестра не была удовлетворена. Уже после смерти Глебова, при восшествии на престол императора Павла I, секвестр с его имений был снят (1796).
Награждён орденом Святого Александра Невского (1762).