ГЛАЗУРЬ

ГЛАЗУРЬ - тонкое, толщиной 0,1-0,45 мм, стекловидное покрытие на керамических изделиях.

При­да­ёт им де­ко­ра­тив­ность, со­от­вет­ст­вую­щую ху­дожественным тре­бо­ва­ни­ям, пре­до­хра­ня­ет от за­гряз­не­ния, дей­ст­вия ки­слот и ще­ло­чей, по­вы­ша­ет тер­мическую, ди­элек­трическую и ме­ха­ническую проч­ность, умень­ша­ет во­до- и га­зо­про­ни­цае­мость. Глазури пред­став­ля­ют со­бой не­ор­га­нические стёк­ла (ще­лоч­ные, щё­лоч­но­зе­мель­ные, алю­мо­си­ли­кат­ные, алю­мо­бо­ро­си­ли­кат­ные, строн­цие­вые и др.); в ка­че­ст­ве основных ком­по­нен­тов при­ме­ня­ют­ся по­ле­вой шпат, крем­не­зём, кварц, као­лин, бу­ра, по­таш, мел, мра­мор, до­ло­мит и др. Смесь из­мель­чён­ных ис­ход­ных ма­те­риа­лов (обыч­но в ви­де сус­пен­зии) на­но­сят на из­де­лия и за­кре­п­ля­ют об­жи­гом. По температуре спе­ка­ния Глазури под­раз­де­ля­ют на ту­го­плав­кие (1100-1450 °C) и лег­ко­плав­кие (900-1100 °C). Ту­го­плав­кие Глазури, ко­то­рые, как пра­ви­ло, на­но­сят на из­де­лия в сы­ром ви­де, т. е. без пред­ва­рительного сплав­ле­ния (фрит­то­ва­ния), обо­га­ще­ны крем­не­зё­мом и гли­но­зё­мом. Лег­ко­плав­кие Глазури, ко­то­рые обыч­но фрит­ту­ют, со­дер­жат ок­си­ды ще­лоч­ных, щё­лоч­но­зе­мель­ных ме­тал­лов и бо­ра; в их со­став так­же вхо­дят со­еди­не­ния ба­рия и свин­ца (а ино­гда и строн­ция, оло­ва, цин­ка, цир­ко­ния, ти­та­на и др.). Не­ко­то­рые ис­ход­ные ком­по­нен­ты лег­ко­плав­ких Глазурей рас­тво­ря­ют­ся в во­де, мо­гут быть ток­сич­ны, по­это­му ших­ту Глазурей пред­ва­ри­тель­но фрит­ту­ют при температуре 500-700 °C. По­лу­чае­мый стек­ло­вид­ный сплав (фрит­та), труд­но рас­тво­ряю­щий­ся в во­де, яв­ля­ет­ся основной со­став­ляю­щей лег­ко­плав­ких Глазурей. Раз­ра­бот­ку со­ста­вов Глазурей в за­ви­си­мо­сти от ис­ход­ных сырь­е­вых ма­те­риа­лов про­из­во­дят с при­ме­не­ни­ем вы­чис­лительной тех­ни­ки по спе­ци­аль­но раз­ра­бо­тан­ным про­грам­мам.

Сус­пен­зию для на­не­се­ния Глазури (гла­зу­ро­ва­ния) го­то­вят в ша­ро­вых мель­ни­цах с до­бав­ка­ми во­ды, гли­ны; ок­ра­ши­ва­ют, сме­ши­вая с пиг­мен­та­ми (не­про­зрач­ные по­кры­тия) или сплав­ляя с кра­ся­щи­ми ок­си­да­ми (про­зрач­ные по­кры­тия). Сус­пен­зию на­но­сят на из­де­лия рас­пы­ле­ни­ем из пуль­ве­ри­за­то­ра, об­ли­вом или ки­стью. Для по­лу­че­ния гла­зу­рованных по­кры­тий ис­поль­зу­ет­ся так­же су­хая смесь (раз­мо­ло­тые фрит­та, пиг­мен­ты), ко­то­рая на­но­сит­ся элек­тро­ста­тическим ме­то­дом, на­пуд­ри­ва­ни­ем.

По струк­тур­но-фа­зо­во­му со­стоя­нию Глазури под­раз­де­ля­ют­ся на про­зрач­ные, глу­шё­ные (не­про­зрач­ные), сла­бо­за­глу­шён­ные и си­тал­ли­зи­ро­ван­ные. Глу­ше­ние осу­ще­ст­в­ля­ют до­бав­ле­ни­ем в со­став Глазурей со­еди­не­ний оло­ва, цир­ко­ния, ти­та­на и др. Тон­кую кри­стал­лическую струк­ту­ру Глазурей по­лу­ча­ют си­тал­ли­за­ци­ей, для че­го в ис­ход­ный со­став вво­дят ок­си­ды це­рия, ти­та­на, цин­ка, ли­тия и др. (например, Глазури для май­о­ли­ки и фа­ян­са). Вы­со­ко­ка­че­ст­вен­ную бле­стя­щую по­верх­ность с ин­тен­сив­ной бе­лиз­ной по­лу­ча­ют в про­цес­се управ­ляе­мой кри­стал­ли­за­ции при за­дан­ной температуре (800-1000 °C) для пре­дот­вра­ще­ния фа­зо­во­го рас­слаи­ва­ния, ли­к­ва­ции.

Раз­ли­ча­ют Глазури для фар­фо­ра, фа­ян­са, май­о­ли­ки и др. Де­ко­ра­тив­ность по­кры­ти­ям из Глазурей при­да­ют с по­мо­щью «крак­ле» (сет­ка тре­щин), «змеи­ной ко­жи» (сбор­ка Глазуреи), «кру­жев» (вспу­чи­ва­ние Глазури) и др.; воз­мож­на рос­пись од­ной Глазури по дру­гой, под­гла­зур­ная и над­гла­зур­ная рос­пись крас­ка­ми и др.

Ис­то­ри­че­ская справ­ка.

Древ­ней­шие Глазури об­на­ру­же­ны на из­де­ли­ях из стеа­ти­та (гла­зу­рованные бу­сы, 5-е тысячелетие до н. э., Еги­пет ) и тол­чё­но­го квар­ца (т. н. еги­пет­ский фа­янс, юве­лир­ные ук­ра­ше­ния, аму­ле­ты, ста­ту­эт­ки, фла­ко­ны, 4-е тыс. до н. э., Еги­пет, Ме­со­по­та­мия). В ар­хитектурном де­ко­ре (на си­ли­кат­ных плит­ках или кир­пи­чах) Глазурь ши­ро­ко при­ме­ня­лась со 2-й половины 2-го тысячелетия до н. э. в зод­че­ст­ве Ас­си­рии, Ва­ви­ло­на и ахе­ме­нид­ско­го Ира­на. Тра­ди­ция гла­зу­ро­ва­ния ке­ра­ми­ки пред­по­ло­жи­тель­но вос­хо­дит к Ки­таю, где уже в эпо­ху Хань (206 год до н. э. - 220 год н. э.) бы­ли из­вест­ны ще­лоч­ные, свин­цо­вые и по­ле­вош­па­то­вые Глазури, ко­то­рые ис­поль­зо­ва­лись для из­го­тов­ле­ния по­гре­баль­ных гли­ня­ных со­су­дов, ста­ту­эток, мо­де­лей до­мов. Китайские свин­цо­вые Глазури пе­рио­да Тан (618-907 годы), от­ли­чаю­щие­ся вы­со­кой чисто­той, яр­ко­стью и бле­ском жёл­тых, ко­рич­не­вых и зе­лё­ных то­нов, ко­то­рые не­ред­ко при­хот­ли­во со­че­та­ют­ся в од­ном из­де­лии, по­слу­жи­ли при­ме­ром для мно­го­численных под­ра­жа­ний в гон­чар­ст­ве Ира­на и Средней Азии. С ос­вое­ния тех­но­ло­гии свин­цо­вых Глазурей на­ча­лось (с конца VIII века) раз­ви­тие искусства гла­зу­рованной ке­ра­ми­ки Ближ­не­го и Сред­не­го Вос­то­ка. В XI-XII веках по­сте­пен­но воз­ро­ж­да­ет­ся древ­няя тра­ди­ция при­ме­не­ния Глазури в ар­хитектурной ке­ра­ми­ке, ко­то­рая с XIV века ста­ла основной фор­мой де­ко­ра в зод­че­ст­ве му­сульманских стран (гла­зу­рованные кир­пи­чи, плит­ки, из­раз­цы, по­лив­ная рез­ная тер­ра­ко­та, на­бор­ная мо­заи­ка из мно­го­цвет­ных ке­ра­мических де­та­лей). Для гон­чар­но­го искусства Ви­зан­тии , раз­ви­ваю­ще­го ме­ст­ные позд­не­ан­тич­ные тра­ди­ции и ис­пы­ты­ваю­ще­го вос­точ­ные (осо­бен­но иран­ские) влия­ния, ха­рак­тер­но раз­но­об­ра­зие свин­цо­вых Глазурей (зе­лё­ных, кре­мо­во-ох­ри­стых, бес­цвет­ных) на бе­лом ан­го­бе с мел­ким гра­ви­ро­ван­ным или круп­ным, вы­ну­тым шпа­те­лем ри­сун­ком. В Древ­ней Ру­си про­изводство Глазурей (ран­ние об­раз­цы да­ти­ру­ют­ся X-XI веками) на­ча­ло раз­ви­вать­ся на ос­но­ве приё­мов, прив­не­сён­ных ви­зантийскими мас­те­ра­ми. Пер­во­на­чаль­но оно бы­ло свя­за­но с из­го­тов­ле­ни­ем об­ли­цо­воч­ных пли­ток, позд­нее - так­же гли­ня­ных со­су­дов, иг­ру­шек. В XVI-XVII веках свин­цо­вые Глазури ши­ро­ко при­ме­ня­лись в из­го­тов­ле­нии по­ли­хром­ных и зе­лё­ных («му­рав­лё­ных») из­раз­цов . На­ход­ки гла­зу­рованных гли­ня­ных из­де­лий IX-X веков на тер­ри­то­рии Бол­га­рии, XII-XIII веках - в Че­хии, Поль­ше, Фран­ции и Бель­гии сви­де­тель­ст­ву­ют о су­ще­ст­во­ва­нии ло­каль­ных про­из­водств Глазурей в средневековой Ев­ро­пе. Про­ник­но­ве­ние тех­ни­ки свин­цо­во-оло­вян­но­го гла­зу­ро­ва­ния с Ближ­не­го Вос­то­ка в мас­тер­ские му­сульманской Ис­па­нии (XIII-XIV века), а за­тем Ита­лии при­ве­ло к раз­ви­тию ис­па­но-мав­ри­тан­ской ке­ра­ми­ки (с рос­пи­сью люс­т­ром и си­ним ко­баль­том) и итальянской май­о­ли­ки. Вы­со­кие эс­те­тические воз­мож­но­сти бе­лой оло­вян­ной Глазури вы­явил и ши­ро­ко при­ме­нял в мо­ну­мен­таль­ной ке­ра­мической пла­сти­ке в XV веке Лу­ка дел­ла Роб­биа. В XVII-XVIII веках голландские гон­ча­ры ис­поль­зо­ва­ли бе­лую оло­вян­ную Глазурь для соз­да­ния из­де­лий, ими­ти­рую­щих китайский фар­фор с си­ней ко­баль­то­вой рос­пи­сью (т. н. делфт­ский фа­янс ).

Иллюстрации:

Фото А.И. Нагаева. Ком­по­зи­ция ат­ти­ка быв­ше­го до­ход­но­го до­ма на Куз­нец­ком Мос­ту в Мо­ск­ве. 1902-1903 годы. Ар­хи­тек­тор И.П. Маш­ков, ху­дож­ник Н.Н. Са­пу­нов. Архив БРЭ;

Оваль­ное блю­до. Тер­ра­ко­та, гла­зурь. Около 1560 года. Ма­стер­ская Б. Па­лис­си (Фран­ция). Лувр (Па­риж). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)