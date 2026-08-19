ГЛАЗУРЬ
ГЛАЗУРЬ - тонкое, толщиной 0,1-0,45 мм, стекловидное покрытие на керамических изделиях.
Придаёт им декоративность, соответствующую художественным требованиям, предохраняет от загрязнения, действия кислот и щелочей, повышает термическую, диэлектрическую и механическую прочность, уменьшает водо- и газопроницаемость. Глазури представляют собой неорганические стёкла (щелочные, щёлочноземельные, алюмосиликатные, алюмоборосиликатные, стронциевые и др.); в качестве основных компонентов применяются полевой шпат, кремнезём, кварц, каолин, бура, поташ, мел, мрамор, доломит и др. Смесь измельчённых исходных материалов (обычно в виде суспензии) наносят на изделия и закрепляют обжигом. По температуре спекания Глазури подразделяют на тугоплавкие (1100-1450 °C) и легкоплавкие (900-1100 °C). Тугоплавкие Глазури, которые, как правило, наносят на изделия в сыром виде, т. е. без предварительного сплавления (фриттования), обогащены кремнезёмом и глинозёмом. Легкоплавкие Глазури, которые обычно фриттуют, содержат оксиды щелочных, щёлочноземельных металлов и бора; в их состав также входят соединения бария и свинца (а иногда и стронция, олова, цинка, циркония, титана и др.). Некоторые исходные компоненты легкоплавких Глазурей растворяются в воде, могут быть токсичны, поэтому шихту Глазурей предварительно фриттуют при температуре 500-700 °C. Получаемый стекловидный сплав (фритта), трудно растворяющийся в воде, является основной составляющей легкоплавких Глазурей. Разработку составов Глазурей в зависимости от исходных сырьевых материалов производят с применением вычислительной техники по специально разработанным программам.
Суспензию для нанесения Глазури (глазурования) готовят в шаровых мельницах с добавками воды, глины; окрашивают, смешивая с пигментами (непрозрачные покрытия) или сплавляя с красящими оксидами (прозрачные покрытия). Суспензию наносят на изделия распылением из пульверизатора, обливом или кистью. Для получения глазурованных покрытий используется также сухая смесь (размолотые фритта, пигменты), которая наносится электростатическим методом, напудриванием.
По структурно-фазовому состоянию Глазури подразделяются на прозрачные, глушёные (непрозрачные), слабозаглушённые и ситаллизированные. Глушение осуществляют добавлением в состав Глазурей соединений олова, циркония, титана и др. Тонкую кристаллическую структуру Глазурей получают ситаллизацией, для чего в исходный состав вводят оксиды церия, титана, цинка, лития и др. (например, Глазури для майолики и фаянса). Высококачественную блестящую поверхность с интенсивной белизной получают в процессе управляемой кристаллизации при заданной температуре (800-1000 °C) для предотвращения фазового расслаивания, ликвации.
Различают Глазури для фарфора, фаянса, майолики и др. Декоративность покрытиям из Глазурей придают с помощью «кракле» (сетка трещин), «змеиной кожи» (сборка Глазуреи), «кружев» (вспучивание Глазури) и др.; возможна роспись одной Глазури по другой, подглазурная и надглазурная роспись красками и др.
Историческая справка.
Древнейшие Глазури обнаружены на изделиях из стеатита (глазурованные бусы, 5-е тысячелетие до н. э., Египет) и толчёного кварца (т. н. египетский фаянс, ювелирные украшения, амулеты, статуэтки, флаконы, 4-е тыс. до н. э., Египет, Месопотамия). В архитектурном декоре (на силикатных плитках или кирпичах) Глазурь широко применялась со 2-й половины 2-го тысячелетия до н. э. в зодчестве Ассирии, Вавилона и ахеменидского Ирана. Традиция глазурования керамики предположительно восходит к Китаю, где уже в эпоху Хань (206 год до н. э. - 220 год н. э.) были известны щелочные, свинцовые и полевошпатовые Глазури, которые использовались для изготовления погребальных глиняных сосудов, статуэток, моделей домов. Китайские свинцовые Глазури периода Тан (618-907 годы), отличающиеся высокой чистотой, яркостью и блеском жёлтых, коричневых и зелёных тонов, которые нередко прихотливо сочетаются в одном изделии, послужили примером для многочисленных подражаний в гончарстве Ирана и Средней Азии. С освоения технологии свинцовых Глазурей началось (с конца VIII века) развитие искусства глазурованной керамики Ближнего и Среднего Востока. В XI-XII веках постепенно возрождается древняя традиция применения Глазури в архитектурной керамике, которая с XIV века стала основной формой декора в зодчестве мусульманских стран (глазурованные кирпичи, плитки, изразцы, поливная резная терракота, наборная мозаика из многоцветных керамических деталей). Для гончарного искусства Византии, развивающего местные позднеантичные традиции и испытывающего восточные (особенно иранские) влияния, характерно разнообразие свинцовых Глазурей (зелёных, кремово-охристых, бесцветных) на белом ангобе с мелким гравированным или крупным, вынутым шпателем рисунком. В Древней Руси производство Глазурей (ранние образцы датируются X-XI веками) начало развиваться на основе приёмов, привнесённых византийскими мастерами. Первоначально оно было связано с изготовлением облицовочных плиток, позднее - также глиняных сосудов, игрушек. В XVI-XVII веках свинцовые Глазури широко применялись в изготовлении полихромных и зелёных («муравлёных») изразцов. Находки глазурованных глиняных изделий IX-X веков на территории Болгарии, XII-XIII веках - в Чехии, Польше, Франции и Бельгии свидетельствуют о существовании локальных производств Глазурей в средневековой Европе. Проникновение техники свинцово-оловянного глазурования с Ближнего Востока в мастерские мусульманской Испании (XIII-XIV века), а затем Италии привело к развитию испано-мавританской керамики (с росписью люстром и синим кобальтом) и итальянской майолики. Высокие эстетические возможности белой оловянной Глазури выявил и широко применял в монументальной керамической пластике в XV веке Лука делла Роббиа. В XVII-XVIII веках голландские гончары использовали белую оловянную Глазурь для создания изделий, имитирующих китайский фарфор с синей кобальтовой росписью (т. н. делфтский фаянс).
Иллюстрации:
Фото А.И. Нагаева. Композиция аттика бывшего доходного дома на Кузнецком Мосту в Москве. 1902-1903 годы. Архитектор И.П. Машков, художник Н.Н. Сапунов. Архив БРЭ;
Овальное блюдо. Терракота, глазурь. Около 1560 года. Мастерская Б. Палисси (Франция). Лувр (Париж). Архив БРЭ.