ГЛАЗУНОВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ

Российский живописец, сценограф и график.

Учил­ся в ИЖСА (1951-1957) у Б.В. Ио­ган­со­на. В жи­во­пи­си и гра­фи­ке с середины 1950-х годов об­ра­щал­ся к те­ме го­ро­да, ко­то­рый не­ред­ко при­об­ре­тал в его про­из­ве­де­ни­ях ли­рический, фан­та­сти­че­ски-оду­шев­лён­ный, даже зло­ве­щий об­лик [«Ле­нин­град­ская вес­на» (1955), «Пе­тер­бург Дос­то­ев­ско­го» (1956, Му­зей ис­то­рии Санкт-Пе­тер­бур­га), «Ста­рое и но­вое (Но­вая Мо­ск­ва)» (1978)]. С городским цик­лом со­звуч­на те­ма че­ло­ве­че­ско­го оди­но­че­ст­ва («По­сле спек­так­ля», 1984). Соз­дал цикл стан­ко­вых по­ло­тен по мо­ти­вам про­из­ве­де­ний Ф.М. Дос­то­ев­ско­го (1956-1983) и ил­лю­ст­ра­ций к его со­чи­не­ни­ям, так­же к со­чи­не­ни­ям П.И. Мель­ни­ко­ва, А.И. Ку­при­на и других русских пи­са­те­лей; для них ха­рак­тер­ны реа­ли­стичная точ­ность, убе­ди­тель­ность пе­ре­да­чи ис­то­рической сре­ды, дра­ма­тич­ность си­туа­ций.

Ис­пол­нил порт­ре­ты многих дея­те­лей куль­ту­ры (Г.А. Тов­сто­но­го­ва, 1956; Ф. Фел­ли­ни и Дж. Лол­ло­брид­жи­ды, оба 1963; И.М. Смок­ту­нов­ско­го, 1974; Е.В. Об­раз­цо­вой, 1982; В.Г. Рас­пу­ти­на, 1987), так­же Ин­ди­ры Ган­ди, ко­ро­ля Хуа­на Кар­ло­са I, па­пы Ио­ан­на Пав­ла II и др.; в них Глазунов стре­мил­ся рас­крыть ду­хов­ность мо­де­ли, точ­но от­ра­зить эпо­ху. В ре­зуль­та­те за­ру­беж­ных по­ез­док соз­дал цик­лы ра­бот (опуб­ли­ко­ва­ны в аль­бо­мах «Сра­жаю­щий­ся Вьет­нам», 1967; «Чи­ли гла­за­ми ху­дож­ни­ка», 1973; «Те­ле­грам­мы из Ни­ка­ра­гуа», 1984, и др.). Об­ра­тил­ся к ху­дожественно-фи­лософскому ос­мыс­ле­нию русской ис­то­рии (от­час­ти под влия­ни­ем искусства В.М. Вас­не­цо­ва и М.В. Не­сте­ро­ва): цикл «По­ле Ку­ли­ко­во» (1961-1980); «Рус­ский Икар» (1964), «Мис­те­рия XX ве­ка» (1977-1999), «Веч­ная Рос­сия» (1988), «Ве­ли­кий экс­пе­ри­мент» (1990), «Рос­сия, про­снись» (1994) и др. Ис­пол­нил пан­но «Вклад на­ро­дов СССР в ми­ро­вую куль­ту­ру и ци­ви­ли­за­цию» (1980-1981) для зда­ния ЮНЕСКО в Па­ри­же.

Оформ­лял по­ста­нов­ки русских опер – «Князь Игорь» А.П. Бо­ро­ди­на (1980, Бер­лин­ская опе­ра), «Пи­ко­вая да­ма» П.И. Чай­ков­ско­го (там же, 1982), «Ска­за­ние о не­ви­ди­мом гра­де Ки­те­же и де­ве Фев­ро­нии» Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва (1983, ГАБТ); все - совместно с же­ной, Ни­ной Алек­санд­ров­ной Ви­но­гра­до­вой-Бе­нуа (1936-1986); его сце­но­гра­фии при­су­щи ис­то­рическая дос­то­вер­ность, ху­дожественная цель­ность. Ху­дожественный ру­ко­во­ди­тель ря­да ар­хитектруных про­ек­тов (Му­зей народного искусства в Па­ле­хе; ин­терь­е­ры по­соль­ст­ва СССР в Мад­ри­де, 1989; но­во­го кор­пу­са Российской ака­де­мии жи­во­пи­си, вая­ния и зод­че­ст­ва, 1992).

В пуб­ли­ка­ци­ях и ин­тер­вью на­шли от­ра­же­ние взгля­ды Глазунова на ис­то­рию ми­ро­вой куль­ту­ры , про­бле­мы за­щи­ты па­мят­ни­ков ис­то­рического на­сле­дия, современной ху­дожественной жиз­ни. Ос­но­ва­тель Все­со­юз­но­го му­зея де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го искусства в Ца­ри­цы­не в Мо­ск­ве (1984), один из ини­циа­то­ров соз­да­ния Все­российского общества ох­ра­ны па­мят­ни­ков ис­то­рии и куль­ту­ры (1966). С 1978 года пре­по­да­вал в МХИ (профессор с 1981 года); в 1987 году ос­но­вал Рос­сий­скую ака­де­мию жи­во­пи­си, вая­ния и зод­че­ст­ва (её бес­сроч­ный рек­тор с 1995 года). В 2004 году в Мо­ск­ве от­крыт Му­зей Глазунова, в ко­то­ром на­хо­дят­ся около 500 его ра­бот, по­да­рен­ных го­ро­ду, и со­б­ран­ная Глазуновым кол­лек­ция русских икон. Государственная премия Российской Федерации за рес­тав­ра­цию зда­ний Мо­с­ков­ско­го Крем­ля (1997).