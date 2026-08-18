ГЛАЗУНОВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ
Российский живописец, сценограф и график.
Учился в ИЖСА (1951-1957) у Б.В. Иогансона. В живописи и графике с середины 1950-х годов обращался к теме города, который нередко приобретал в его произведениях лирический, фантастически-одушевлённый, даже зловещий облик [«Ленинградская весна» (1955), «Петербург Достоевского» (1956, Музей истории Санкт-Петербурга), «Старое и новое (Новая Москва)» (1978)]. С городским циклом созвучна тема человеческого одиночества («После спектакля», 1984). Создал цикл станковых полотен по мотивам произведений Ф.М. Достоевского (1956-1983) и иллюстраций к его сочинениям, также к сочинениям П.И. Мельникова, А.И. Куприна и других русских писателей; для них характерны реалистичная точность, убедительность передачи исторической среды, драматичность ситуаций.
Исполнил портреты многих деятелей культуры (Г.А. Товстоногова, 1956; Ф. Феллини и Дж. Лоллобриджиды, оба 1963; И.М. Смоктуновского, 1974; Е.В. Образцовой, 1982; В.Г. Распутина, 1987), также Индиры Ганди, короля Хуана Карлоса I, папы Иоанна Павла II и др.; в них Глазунов стремился раскрыть духовность модели, точно отразить эпоху. В результате зарубежных поездок создал циклы работ (опубликованы в альбомах «Сражающийся Вьетнам», 1967; «Чили глазами художника», 1973; «Телеграммы из Никарагуа», 1984, и др.). Обратился к художественно-философскому осмыслению русской истории (отчасти под влиянием искусства В.М. Васнецова и М.В. Нестерова): цикл «Поле Куликово» (1961-1980); «Русский Икар» (1964), «Мистерия XX века» (1977-1999), «Вечная Россия» (1988), «Великий эксперимент» (1990), «Россия, проснись» (1994) и др. Исполнил панно «Вклад народов СССР в мировую культуру и цивилизацию» (1980-1981) для здания ЮНЕСКО в Париже.
Оформлял постановки русских опер – «Князь Игорь» А.П. Бородина (1980, Берлинская опера), «Пиковая дама» П.И. Чайковского (там же, 1982), «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Н.А. Римского-Корсакова (1983, ГАБТ); все - совместно с женой, Ниной Александровной Виноградовой-Бенуа (1936-1986); его сценографии присущи историческая достоверность, художественная цельность. Художественный руководитель ряда архитектруных проектов (Музей народного искусства в Палехе; интерьеры посольства СССР в Мадриде, 1989; нового корпуса Российской академии живописи, ваяния и зодчества, 1992).
В публикациях и интервью нашли отражение взгляды Глазунова на историю мировой культуры, проблемы защиты памятников исторического наследия, современной художественной жизни. Основатель Всесоюзного музея декоративно-прикладного искусства в Царицыне в Москве (1984), один из инициаторов создания Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (1966). С 1978 года преподавал в МХИ (профессор с 1981 года); в 1987 году основал Российскую академию живописи, ваяния и зодчества (её бессрочный ректор с 1995 года). В 2004 году в Москве открыт Музей Глазунова, в котором находятся около 500 его работ, подаренных городу, и собранная Глазуновым коллекция русских икон. Государственная премия Российской Федерации за реставрацию зданий Московского Кремля (1997).