ГЛАВНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ГЛАВНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ - высшее педагогическое учебное заведение в России.

От­крыт в 1816 году на ба­зе ре­ор­га­ни­зован­но­го Санкт-Пе­тербургского пе­да­го­гического института (1804-1816 годы); по­лу­чил пра­ва университета. Го­то­вил пе­да­го­гов для гим­на­зий и уезд­ных училищ, на­став­ни­ков для ча­ст­ных учеб­ных за­ве­де­ний и пан­сио­нов, а так­же про­фес­со­ров и пре­по­да­ва­те­лей ву­зов. Срок обу­че­ния 6 лет: 2 го­да пред­ва­ри­тель­ный (об­щий) курс; 3 го­да курс выс­ших на­ук по од­но­му из трёх от­де­ле­ний (фи­лософских и юри­дических, фи­зических и ма­те­ма­тических, ис­то­рических и сло­вес­ных на­ук); курс пе­да­го­ги­ки (1 год). Сту­ден­ты (около 100 человек) при­ни­ма­лись на ка­зён­ное со­дер­жа­ние. На «пуб­лич­ных» кур­сах института «усо­вер­шен­ст­во­ва­лись в нау­ках» чи­нов­ни­ки гражданских ве­домств.

В 1817 году при институте от­кры­ты Бла­го­род­ный пан­си­он (с 1830 года 1-я санкт-пе­тербургская гим­на­зия) и «вто­рой раз­ряд» (су­ще­ст­во­вал в 1817-1822 и в 1838-1847 годах) - от­де­ле­ние для под­го­тов­ки учи­те­лей сред­них учеб­ных за­ве­де­ний (оба с 4-лет­ним кур­сом обу­че­ния). В 1819 году Главный педагогический институт пре­об­ра­зо­ван в Санкт-Пе­тербургский университет, «вто­рой раз­ряд» - в Учи­тель­ский институт (за­крыт в 1822 году).

В 1828 году Главный педагогический институт вос­соз­дан (от­крыт в 1829 году) как за­кры­тое учеб­ное за­ве­де­ние со стро­гим ре­жи­мом для под­го­тов­ки пе­да­го­гов выс­ших и сред­них учеб­ных за­ве­де­ний Министерства народного про­све­ще­ния . С 1849 году в Главном педагогическом институте 2 фа­куль­тета: фи­зи­ко-ма­те­ма­тический и ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­ги­чес­кий. Вы­пу­ск­ни­ки института по­лу­ча­ли зва­ние учи­те­ля гим­на­зии и обя­за­ны бы­ли про­слу­жить в ве­дом­ст­ве Министерства народного про­све­ще­ния не ме­нее 8 лет. Сре­ди пре­по­да­ва­те­лей - И.И. Срез­нев­ский, Н.А. Выш­не­град­ский, Э.Х. Ленц, М.В. Ост­ро­град­ский, ма­те­ма­тик Н.С. Бу­да­ев, Н.Г. Уст­ря­лов. В 1829-1858 годах Главный педагогический институт под­го­то­вил 682 пе­да­го­га. В 1858 году институт за­крыт, фак­ти­чес­ки пре­кра­тил су­щест­во­ва­ние в 1859 году.

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