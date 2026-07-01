ГЛАВНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ГЛАВНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ - высшее педагогическое учебное заведение в России.
Открыт в 1816 году на базе реорганизованного Санкт-Петербургского педагогического института (1804-1816 годы); получил права университета. Готовил педагогов для гимназий и уездных училищ, наставников для частных учебных заведений и пансионов, а также профессоров и преподавателей вузов. Срок обучения 6 лет: 2 года предварительный (общий) курс; 3 года курс высших наук по одному из трёх отделений (философских и юридических, физических и математических, исторических и словесных наук); курс педагогики (1 год). Студенты (около 100 человек) принимались на казённое содержание. На «публичных» курсах института «усовершенствовались в науках» чиновники гражданских ведомств.
В 1817 году при институте открыты Благородный пансион (с 1830 года 1-я санкт-петербургская гимназия) и «второй разряд» (существовал в 1817-1822 и в 1838-1847 годах) - отделение для подготовки учителей средних учебных заведений (оба с 4-летним курсом обучения). В 1819 году Главный педагогический институт преобразован в Санкт-Петербургский университет, «второй разряд» - в Учительский институт (закрыт в 1822 году).
В 1828 году Главный педагогический институт воссоздан (открыт в 1829 году) как закрытое учебное заведение со строгим режимом для подготовки педагогов высших и средних учебных заведений Министерства народного просвещения. С 1849 году в Главном педагогическом институте 2 факультета: физико-математический и историко-филологический. Выпускники института получали звание учителя гимназии и обязаны были прослужить в ведомстве Министерства народного просвещения не менее 8 лет. Среди преподавателей - И.И. Срезневский, Н.А. Вышнеградский, Э.Х. Ленц, М.В. Остроградский, математик Н.С. Будаев, Н.Г. Устрялов. В 1829-1858 годах Главный педагогический институт подготовил 682 педагога. В 1858 году институт закрыт, фактически прекратил существование в 1859 году.