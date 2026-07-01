Главный магистрат

Гла`вный магистра`т — сословная коллегия центрального управленческого аппарата в России в 1720—1727 и 1743—1782, занимавшаяся управлением городами и делами зарождавшейся буржуазии. Г. м. образован 13 февраля 1720. Его функции заключались в создании городовых магистратов, снабжении их уставами и инструкциями, руководстве выборами в них; надзоре за выполнением магистратами административно-полицейских и судебных функций; охранении сословных привилегий горожан и «защите купцов и ремесленников от обид и притеснений»; содействии развитию городских ремесел и торговли (особенно ярмарочного дела). Кроме того, Г. м. являлся высшей апелляционной инстанцией на судебные решения магистратов. Члены Г. м. (бургомистры и ратманы) назначались царем. В 1727 Г. м. был упразднен, а управление городским населением передано губернаторам и воеводам. После восстановления Г. м. в 1743 в его ведении оказались главным образом финансовые дела: сбор податей, кабацкая, соляная и таможенная служба. Окончательно упразднен указом от 2 октября 1782. Лит.: Ерошкин Н. П. История государственных учреждений дореволюционной России. М., 1968.