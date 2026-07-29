ГЛАДКОВ ТРОФИМ АНДРОНИКОВИЧ

Трофим Андроникович Гладков родился 15 (по новому стилю — 28) июля 1901 года на хуторе Грачевский (ныне — село Донская Балка Петровского района Ставропольского края). По национальности русский.

Жена - Эльпида Азарьевна Гладкова (Гашибоязова). Дочь - Лилия Трофимовна Гладкова, архитектор. Зять - певец, народный артист Армянской ССР Артур Михайлович Айдинян. Внук - российский поэт, прозаик, журналист Станислав Артурович Айдинян.

В декабре 1919 года Гладков был мобилизован в Вооружённые Силы Юга России генерала А. И. Деникина и направлен рядовым в запасную команду Ростовского запасного полка, непосредственно в боевых действиях на стороне белых войск не участвовал. В феврале 1920 года заболел тифом и был отправлен в госпиталь. После прихода Рабоче-Крестьянской Красной Армии добровольцем поступил на службу в неё и был направлен на 4-е Армавирские командные курсы. Будучи курсантом, участвовал в разгроме антисоветских формирований на Северном Кавказе.

В 1922 году Гладков окончил командные курсы, в 1926 году — Тифлисскую пехотную школу командного состава. Служил на командных должностях в пехотных частях на Кавказе и Украине. В 1934 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе, после чего служил начальником штаба 92-го стрелкового полка Северо-Кавказского военного округа. В июне 1937 года был переведён на должность начальника 1-й части штаба 31-й стрелковой дивизии. В октябре 1938 года был арестован органами НКВД СССР, освобождён и восстановлен в кадрах РККА только в апреле 1940 года.

С марта 1941 года Гладков служил начальником штаба 28-й горнострелковой дивизии. В этой должности он встретил начало Великой Отечественной войны . В сентябре-ноябре 1941 года учился в Военной академии Генерального штаба, затем был направлен на фронт в качестве заместителя командира 68-й морской стрелковой бригады. С февраля 1942 года Гладков занимал должность начальника штаба 3-го гвардейского стрелкового порпуса. В этой должности он участвовал в боях под Таганрогом и на реке Миус. 2-12 июля 1942 года Гладков исполнял обязанности командира корпуса. Под его руководством корпус принимал участие в Воронежско-Ворошиловградской операции.

В дальнейшем Гладков вновь руководил штабом корпуса, преобразованного в августе 1942 года в 10-й гвардейский. Активно участвовал в планировании и проведении операций корпуса в период битвы за Кавказ . В октябре-ноябре 1942 года находился на лечении в госпитале, а после выздоровления получил назначение на должность заместителя начальника оперативного отдела штаба Закавказского фронта. В январе 1943 года Гладков был назначен заместителем начальника штаба 58-й армии. Части и соединения этой армии участвовали наступательных операциях на Кавказе и Кубани, обороняли побережье Азовского моря. Не раз Гладков выезжал на передовую, на месте осуществляя руководство боевыми действиями.

В декабре 1943 — январе 1944 годов Гладков занимал должность заместителя начальника штаба Прибалтийского военного округа, а затем занял должность начальника оперативного отдела — заместителя начальника штаба 21-й армии Ленинградского фронта. Участвовал в Выборгской наступательной операции, будучи исполняющим обязанности начальника штаба армии.

С ноября 1944 года Гладков служил в штабе Одесского военного округа, был начальником оперативного отдела, отдела оперативной подготовки оперативного управления. В 1953 году окончил Высшие академические курсы при Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова, после чего был уволен в запас. Проживал в Одессе. Умер 19 января 1964 года.