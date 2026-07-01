ГЛАДИЛИН АНАТОЛИЙ ТИХОНОВИЧ
ГЛАДИЛИН АНАТОЛИЙ ТИХОНОВИЧ - русский писатель.
Учился в Литературном институте имени М. Горького (1954-1958 годы). Работал в газете «Московский комсомолец», на киностудии имени М. Горького. С апреля 1976 года живёт во Франции. Сотрудничал с радиостанцией «Свобода».
Известность Гладилину принесла его дебютная повесть «Хроника времён Виктора Подгурского» (1956) о нравственных и любовных переживаниях выпускника средней школы - одно из первых произведений т. н. молодёжной прозы. Среди других произведений - романы «История одной компании» (1965), «Прогноз на завтра» (издан за рубежом, 1972); созданная в эмиграции антиутопия «Французская Советская Социалистическая Республика» (1985). В романе «Меня убил скотина Пелл» (1989) - зарисовки из жизни русских писателей-эмигрантов, сотрудничавших с радиостанцией «Свобода».