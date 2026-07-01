ГЛАДИЛИН АНАТОЛИЙ ТИХОНОВИЧ

ГЛАДИЛИН АНАТОЛИЙ ТИХОНОВИЧ - русский пи­са­тель.

Учил­ся в Литературном институте имени М. Горь­ко­го (1954-1958 годы). Ра­бо­тал в газете «Мо­с­ков­ский ком­со­мо­лец», на ки­но­сту­дии имени М. Горь­ко­го. С апреля 1976 года жи­вёт во Фран­ции. Сот­руд­ни­чал с ра­дио­стан­ци­ей «Сво­бо­да».

Из­вест­ность Гладилину при­нес­ла его де­бют­ная по­весть «Хро­ни­ка вре­мён Вик­то­ра Под­гур­ско­го» (1956) о нравственных и лю­бов­ных пе­ре­жи­ва­ни­ях вы­пу­ск­ни­ка сред­ней шко­лы - од­но из пер­вых про­из­ве­де­ний т. н. мо­ло­дёж­ной про­зы. Сре­ди других про­из­ве­де­ний - ро­ма­ны «Ис­то­рия од­ной ком­па­нии» (1965), «Про­гноз на зав­тра» (из­дан за ру­бе­жом, 1972); соз­дан­ная в эмиг­ра­ции ан­ти­уто­пия «Фран­цуз­ская Со­вет­ская Со­циа­ли­сти­че­ская Рес­пуб­ли­ка» (1985). В ро­ма­не «Ме­ня убил ско­ти­на Пелл» (1989) - за­ри­сов­ки из жиз­ни русских пи­са­те­лей-эмиг­ран­тов, со­труд­ни­чав­ших с ра­дио­стан­ци­ей «Сво­бо­да».