ГИЯН

ГИЯН - по­се­ле­ние-телль 5-2-го тысячелетий до н.э. в 10 км к юго-за­па­ду от города Не­ха­венд (Западный Иран).

Эта­лонный памятник для изу­че­ния куль­тур ре­гио­на от эне­о­ли­та до на­ча­ла ран­не­го же­лез­но­го ве­ка. От­крыт Э. Херц­фель­дом в 1928 году. Рас­коп­ки французской экс­пе­ди­ции Г. Кон­те­но и Р. Гирш­ма­на в 1931-1932 годах. Площадь около 4 га, мощ­ность слоя 19,5 м (7,5 м - ни­же уров­ня современной по­верх­но­сти). Вы­яв­ле­но 5 основных пе­рио­дов. Ха­рак­тер­ны по­строй­ки из сыр­цо­во­го кир­пи­ча на ка­мен­ном фун­да­мен­те, оди­ноч­ные за­хо­ро­не­ния (скор­чен­ные на бо­ку) на тер­ри­то­рии по­се­ле­ния .

Пе­рио­ды Гияна VA-VB (4700-4000 годы) от­но­сят­ся к ран­не­му эне­о­ли­ту и син­хро­ни­зи­ру­ют­ся с ком­плек­са­ми Си­алк I и II: ору­дия из крем­ня, об­си­диа­на, кос­ти, мед­ные бу­лав­ки, свет­ло­ан­го­би­ро­ван­ная рас­пис­ная ке­ра­ми­ка , ук­ра­шен­ная мо­ти­ва­ми с сет­ча­тым за­пол­не­ни­ем в ви­де маль­тий­ско­го кре­ста. Пе­рио­ды Гияна VC-VD - позд­ний эне­о­лит (4-е тысячелетие) в це­лом син­хро­ни­зи­ру­ют­ся с Си­алк III: рас­пис­ные со­су­ды с изо­бра­же­ния­ми коз­лов и ле­о­пар­дов, мас­сив­ные мед­ные пред­ме­ты (тес­ло), не­боль­шие круг­лые пе­чати-штам­пы из кам­ня и гли­ны. Най­де­ны за­хо­ро­не­ния де­тей в рас­пис­ных со­су­дах. За­тем жизнь на по­се­ле­нии прерва­лась.

Гиян IV и III (2-я половина 3-го - начало 2-го тысячелетий) пред­став­ле­ны пре­имущественно ма­те­риа­ла­ми за­хо­ро­не­ний. Для Гияна IV ти­пич­на кру­го­вая рас­пис­ная по­су­да со сти­ли­зо­ван­ны­ми изо­бра­же­ния­ми птиц и змей, есть крас­но­ан­го­би­ро­ван­ные и се­рые ло­щёные со­су­ды, брон­зо­вые (?) ук­ра­ше­ния, под­ци­лин­д­рические со­су­ды, по­лу­сфе­ри­че­ская ча­шеч­ка, на­ко­неч­ник ко­пья, втуль­ча­тый то­пор, кин­жа­лы, ка­мен­ные на­вер­шие бу­ла­вы и 2 элам­ские ци­лин­д­рические пе­ча­ти. Позд­ние ма­те­риа­лы Гияна IVС син­хро­ни­зи­ру­ют­ся с ком­плек­сом Ха­сан­лу VIII. Для Гияна III (1800-1700 годы) ха­рак­те­р­ны трёх­но­гие ке­ра­мические со­су­ды (три­по­ды), брон­зо­вые кин­жа­лы с реб­ром-нер­вю­рой, бу­лав­ки с вы­де­лен­ны­ми го­лов­ка­ми и по­су­да слож­ных форм. В Гияне II (середина 2-го тысячелетия) об­на­ру­же­ны ос­тат­ки круп­но­го пря­мо­уголь­но­го зда­ния. Для по­гре­бе­ний ти­пич­ны рас­пис­ные со­су­ды со схе­ма­ти­зи­ро­ван­ны­ми изо­бра­же­ния­ми птиц и солн­ца или ук­ра­шен­ные го­ри­зон­таль­ны­ми ли­ния­ми (ор­на­мент « ми­кен­ско­го ти­па »), най­де­ны брон­зо­вые кин­жа­лы, про­уш­ной то­пор, меч, ка­мен­ное гру­ше­вид­ное на­вер­шие бу­ла­вы. Позд­ние слои - Гиян I (около 1200 года) от­но­сят­ся к ран­не­му же­лез­но­му ве­ку: рас­пис­ные, чер­но- и крас­но­ло­щё­ные со­су­ды, брон­зо­вые по­су­да, ук­ра­ше­ния, ору­жие, кин­жа­лы из же­ле­за.

Иллюстрации:

Ке­ра­ми­ка по­се­ле­ния Гиян: 1, 2 - Ги­ян I; 3 - Ги­ян II; 4, 5 - Ги­ян III;6 - Ги­ян IV; 7 - Ги­ян V (по Р. Гирш­ма­ну). Архив БРЭ.

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