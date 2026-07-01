ГИЯН
ГИЯН - поселение-телль 5-2-го тысячелетий до н.э. в 10 км к юго-западу от города Нехавенд (Западный Иран).
Эталонный памятник для изучения культур региона от энеолита до начала раннего железного века. Открыт Э. Херцфельдом в 1928 году. Раскопки французской экспедиции Г. Контено и Р. Гиршмана в 1931-1932 годах. Площадь около 4 га, мощность слоя 19,5 м (7,5 м - ниже уровня современной поверхности). Выявлено 5 основных периодов. Характерны постройки из сырцового кирпича на каменном фундаменте, одиночные захоронения (скорченные на боку) на территории поселения.
Периоды Гияна VA-VB (4700-4000 годы) относятся к раннему энеолиту и синхронизируются с комплексами Сиалк I и II: орудия из кремня, обсидиана, кости, медные булавки, светлоангобированная расписная керамика, украшенная мотивами с сетчатым заполнением в виде мальтийского креста. Периоды Гияна VC-VD - поздний энеолит (4-е тысячелетие) в целом синхронизируются с Сиалк III: расписные сосуды с изображениями козлов и леопардов, массивные медные предметы (тесло), небольшие круглые печати-штампы из камня и глины. Найдены захоронения детей в расписных сосудах. Затем жизнь на поселении прервалась.
Гиян IV и III (2-я половина 3-го - начало 2-го тысячелетий) представлены преимущественно материалами захоронений. Для Гияна IV типична круговая расписная посуда со стилизованными изображениями птиц и змей, есть красноангобированные и серые лощёные сосуды, бронзовые (?) украшения, подцилиндрические сосуды, полусферическая чашечка, наконечник копья, втульчатый топор, кинжалы, каменные навершие булавы и 2 эламские цилиндрические печати. Поздние материалы Гияна IVС синхронизируются с комплексом Хасанлу VIII. Для Гияна III (1800-1700 годы) характерны трёхногие керамические сосуды (триподы), бронзовые кинжалы с ребром-нервюрой, булавки с выделенными головками и посуда сложных форм. В Гияне II (середина 2-го тысячелетия) обнаружены остатки крупного прямоугольного здания. Для погребений типичны расписные сосуды со схематизированными изображениями птиц и солнца или украшенные горизонтальными линиями (орнамент «микенского типа»), найдены бронзовые кинжалы, проушной топор, меч, каменное грушевидное навершие булавы. Поздние слои - Гиян I (около 1200 года) относятся к раннему железному веку: расписные, черно- и краснолощёные сосуды, бронзовые посуда, украшения, оружие, кинжалы из железа.
Иллюстрации:
Керамика поселения Гиян: 1, 2 - Гиян I; 3 - Гиян II; 4, 5 - Гиян III;6 - Гиян IV; 7 - Гиян V (по Р. Гиршману). Архив БРЭ.