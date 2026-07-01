ГИТЛЕРЮГЕНД
ГИТЛЕРЮГЕНД - собирательное название детских и юношеских организаций в Германии, действовавших под руководством Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП).
Гитлерюгенд возник в 1922 году как молодёжное объединение «Юнгштурм Адольф Гитлер», призванное обеспечивать кадровое пополнение «штурмовых отрядов» (СА), и организационно оформился в декабре 1926 года. В состав Гитлерюгенда впоследствии входили также Союз немецких девушек (создан в 1929 году), Национал-социалистический союз школьников, Германская молодёжь и другие организации. В октябре 1931 года для руководства Гитлерюгендом была введена должность «рейхсфюрера молодёжи НСДАП», а после установления гитлеровского режима - должность «фюрера германской молодёжи» (июнь 1933 года) и создано специальное ведомство по делам молодёжи.
Руководители Гитлерюгенда - Б. фон Ширах (1931-1940 годы) и А. Аксман (1940-1945 годы). Организации Гитлерюгенда подразделялись на детские (10-14 лет) и юношеские (15-18 лет), имели разветвлённую территориальную структуру. Членство в них для детей и юношества с марта 1939 года было обязательным. В задачи Гитлерюгенда входило воспитание подрастающего поколения в духе идеологии национал-социализма, укрепление его физического здоровья, содействие приобретению трудовых навыков, получению начальной военной подготовки и т. п. На заключительном этапе 2-й мировой войны Гитлерюгенд широко привлекался нацистскими властями к выполнению работ на строительстве оборонительных сооружений, из членов Гитлерюгенда формировались вспомогательные подразделения противовоздушной обороны, отряды ополчения («фольксштурм»), диверсионно-террористические группы (смотри «Вервольф»).