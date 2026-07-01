ГИТЛЕРЮГЕНД

ГИТЛЕРЮГЕНД - собирательное название детских и юношеских организаций в Германии, действовавших под руководством Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) .

Гитлерюгенд воз­ник в 1922 году как мо­ло­дёж­ное объ­е­ди­не­ние «Юнг­штурм Адольф Гит­лер», при­зван­ное обес­пе­чи­вать кад­ро­вое по­пол­не­ние «штур­мо­вых от­ря­дов» (СА), и ор­га­ни­за­ци­он­но офор­мил­ся в декабре 1926 года. В со­став Гитлерюгенда впо­след­ст­вии вхо­ди­ли так­же Со­юз немецких де­ву­шек (соз­дан в 1929 году), На­цио­нал-со­циа­ли­стический со­юз школь­ни­ков, Германская мо­ло­дёжь и другие ор­га­ни­за­ции. В октябре 1931 года для ру­ко­во­дства Гитлерюгендом бы­ла вве­де­на долж­ность «рейхс­фю­ре­ра мо­ло­дё­жи НСДАП», а по­сле ус­та­нов­ле­ния гит­ле­ров­ско­го ре­жи­ма - долж­ность «фю­ре­ра германской мо­ло­дё­жи» (июнь 1933 года) и соз­да­но специальное ве­дом­ст­во по де­лам мо­ло­дё­жи.

Ру­ко­во­ди­те­ли Гитлерюгенда - Б. фон Ши­рах (1931-1940 годы) и А. Акс­ман (1940-1945 годы). Ор­га­ни­за­ции Гитлерюгенда под­раз­де­ля­лись на дет­ские (10-14 лет) и юно­ше­ские (15-18 лет), име­ли раз­ветв­лён­ную тер­ри­то­ри­аль­ную струк­ту­ру. Член­ст­во в них для де­тей и юно­ше­ст­ва с мар­та 1939 года бы­ло обя­за­тель­ным. В за­да­чи Гитлерюгенда вхо­ди­ло вос­пи­та­ние под­рас­таю­ще­го по­ко­ле­ния в ду­хе идео­ло­гии на­цио­нал-со­циа­лиз­ма , ук­ре­п­ле­ние его фи­зического здо­ро­вья, со­дей­ст­вие при­об­ре­те­нию тру­до­вых на­вы­ков, по­лу­че­нию на­чаль­ной во­енной под­го­тов­ки и т. п. На за­клю­чительном эта­пе 2-й ми­ро­вой вой­ны Гитлерюгенд ши­ро­ко при­вле­кал­ся на­ци­ст­ски­ми вла­стя­ми к вы­пол­не­нию ра­бот на строи­тель­ст­ве обо­ро­нительных со­ору­же­ний, из чле­нов Гитлерюгенда фор­ми­ро­ва­лись вспо­мо­гательные под­раз­де­ле­ния про­ти­во­воз­душ­ной обо­ро­ны, от­ря­ды опол­че­ния («фолькс­штурм»), ди­вер­си­он­но-тер­ро­ри­стические груп­пы (смотри «Вер­вольф»).

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