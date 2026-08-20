ГИТЛЕР Адольф

Германский государственный и политический деятель. Лидер нацизма, рейхсканцлер, военный преступник. Родился в семье таможенного чиновника. Приехав в 1908 г. в Вену, зарабатывал как художник. В 1913 г. приехал в Мюнхен, где сблизился с антисемитскими и националистическими кругами. Во время Первой мировой войны пошел на фронт добровольцем, участвовал в сражениях на Изере, под Ипром (1914), на Сомме (1916), под Аррасом (1917) и др. Стал ефрейтором, был ранен. Награжден Железными крестами второй и первой степеней и Крестом с мечами за боевые заслуги. 15 октября 1918 г. был отравлен газом из-за взорвавшегося рядом химического снаряда, временно потерял зрение. В госпитале узнал о Ноябрьской революции и Компьенском перемирии 1918 г. Новость о поражении Германии потрясла Гитлера. Он считал, что оно стало результатом предательства.

После подавления Баварской советской республики служил офицером просвещения (военным агитатором) 4 Баварского командования рейхсвера. В сентябре 1919 г. вступил в Немецкую рабочую партию А. Дрекслера. 24 февраля 1920 г., после принятия составленной при участии Гитлера программы, партия стала именоваться Национал-социалистическая рабочая партия Германии (НСДАП) . 29 июля 1921 г. Гитлер стал ее председателем. В 1922 г. отсидел месяц в тюрьме за дебош на митинге баварских сепаратистов. 27 января 1923 г. провел I съезд НСДАП.

Вместе с Э. Людендорфом, В. Фриком, Э. Ремом и др. Гитлер осуществил 8-9 ноября 1923 г. «пивной путч». Был арестован и 1 апреля 1924 г. приговорен к 5 годам заключения. Провал путча подорвал влияние НСДАП.

В написанной Гитлером в Ландсбергской тюрьме книге “Mein Kampf” были изложены цели партии, взгляды и планы Гитлера: устранение “неправильного капитализма”, классовой борьбы и сплочение всех этнических немцев в мощное государство, расширение “жизненного пространства” для немцев, антисемитизм, социал-дарвинизм.

В мае 1924 г. Гитлер был избран в рейхстаг и 20 декабря 1924 г. освобожден из тюрьмы. В 1925 г. он отказался от австрийского гражданства, получил германское гражданство 25 декабря 1932 г. В 1926 г. Гитлеру удалось нейтрализовать сторонников “антикапиталистической” ориентации в НСДАП во главе с Г. Штрассером (при этом на сторону Гитлера перешел Й. Геббельс ), что облегчило получение значительных средств от крупных предпринимателей. В 1930 г. НСДАП прошла в рейстаг.

С 1930 г. верховный фюрер штурмовых отрядов СА. 13 марта и 10 апреля 1932 г. на президентских выборах Гитлеру удалось выйти на второе место после П. Гинденбурга, набрав (36,8%). В июне 1932 г. НСДАП получила 230 мест в рейхстаге, однако на внеочередных выборах в ноябре – уже 196, что вызвало паническую реакцию у Гитлера.

30 января 1933 г., после неудачной попытки К. фон Шлейхера сформировать кабинет, Гинденбург назначил Гитлера канцлером Германии. Стал главным организатором создания в Германии нацистского режима. 27 февраля 1933 г., воспользовавшись пожаром рейхстага, предложил Гинденбургу проекты декретов, менявшие политическую систему Германии. 24 марта правительство Гитлера получило от очищенного от коммунистов рейхстага право принимать законы, даже выходящие за рамки Веймарской конституции. После этого государственно-политическая система Веймарской республики была уже в 1933 г. разрушена нацистами. Были ликвидированы все легальные партии, кроме НСДАП. Гитлер был инициатором «ночи длинных ножей» 1934 г. После смерти Гинденбурга объединил в своих руках посты рейхсканцлера и президента 2 августа 1934 г., именовался фюрером (вождем). Создал систему государственного управления частной экономикой, ввел экономическое планирование, добился ликвидации безработицы и подъема производства, особенно военного. В 1935 г. принял Нюрнбергские расовые законы. В феврале 1938 г. Гитлер стал и главнокомандующим вооруженными силами.

Гитлер выступал за пересмотр Версальской системы , присоединение к Германии всех территорий, населенных немцами. По инициативе Гитлера были проведены занятие войсками Рейнской демилитаризованной зоны в 1936 г., вмешательство Германии в Гражданскую войну в Испании 1936-1939 гг., аншлюс Австрии, обострение Судетского кризиса, заключение Мюнхенского соглашения 1938 г. и Советско-германского пакта о ненападении 1939 г., развязывание Второй мировой войны в Европе в 1939 г., захват Чехии, Польши, Дании, Норвегии, Бельгии, Нидерландов, Франции, Югославии, Греции и др. стран, разгром союзников 1940 г., нападение на СССР 22 июня 1941 г., положившее начало Великой Отечественной войне. Организатор геноцида евреев («Холокоста»), цыган, славян и др. народов Европы. Гитлер принимал и другие ключевые государственно-политические решения в Германии в 1933 - апреле 1945 гг. В 1932-1944 гг. противники нацизма неоднократно покушались на жизнь Гитлера. 20 июля 1944 г. фюрер был ранен в результате взрыва бомбы, совершенной в ходе попытки переворота (см. «Валькирия, операция»). Он жестоко расправился со своими противниками. Вторую мировую войну Германия проиграла, нацизм потерпел сокрушительное поражение. 30 апреля 1945 г., во время Берлинской операции Гитлер покончил с собой вместе со своей супругой Е. Браун, которая лишь накануне стала фрау Гитлер.

Источники:

Пикер Г. Застольные разговоры Гитлера. Смоленск, 1998;

Дашичев В.И. Стратегия Гитлера. Путь к катастрофе 1933-1945. Исторические очерки, документы и материалы. М., 2005

Автор статьи: Шубин А.В.