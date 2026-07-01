ГИТАРА
ГИТАРА - струнный щипковый музыкальный инструмент типа лютни с длинной шейкой.
Характерны 8-образная форма корпуса, плоские деки, круглое резонаторное отверстие в центре верхней деки, ладки на грифе, 6 струн. Настройка: «ми» - «ля» большой - «ре» - «соль» - «си» малой - «ми» 1-й октавы. Нотируется в скрипичном ключе октавой выше реального звучания.
Появилась в Европе в XV веке, основной инструмент-предшественник - виуэла. Название утвердилось не сразу, размеры и строй с течением времени претерпевали значительные изменения. В XVI веке наиболее популярной была разновидность с 4 удвоенными струнами - т. н. четырёххорная; типичная настройка - большая терция в окружении кварт. Нижняя пара струн (басовый хор) могла настраиваться в октаву. Репертуар ренессансной Гитары состоял из импровизаций на темы танцев, аккомпанемента к песням, сольных виуэльных фантазий в полифоническом стиле. Для Гитары сочиняли испанцы А. Мударра, М. де Фуэнльяна, итальянские, французские, английские композиторы. Первые сборники с пьесами для Гитары (запись в виде табулатуры) изданы в середины XVI века.
С конца XVI века осн. разновидностью стал пятихорный инструмент (9 струн, верхняя одинарная; бас настроен в октаву), распространившийся под названием «Гитара» или «испанская Гитара». Основной тип настройки: 2 кварты - большая терция - кварта. В труде К. Амата «Guitara española...» (1-е не сохранившееся издание - 1596) впервые упомянута абсолютная высота верхней струны - «ми» 1-й октавы (впоследствии стало нормой). Характерно использование т. н. ломаного строя, при котором нижние струны оказывались звучащими выше средних (в одном или двух басовых хорах убирали нижнюю струну). Для записи гитарной музыки широко использовалась буквенная система - т. н. алфавит (итал. alfabeto). На барочной Гитаре исполняли сольные пьесы и аккомпанемент к песням и ариям, её широко использовали в партии бассо-континуо. Среди мастеров: А. Страдивари, И. Тильке, М. Селлас, Р. Вобоам. Среди гитаристов и композиторов - итальянцы Дж. Фоскарини, А. Бартолотти, Ф. Вальдамбрини, Д. Пеллегрини, Л. Ронкалли, Ф. Корбетта, французы А. Карре, Р. де Визе, испанцы Г. Санс (автор «Руководства по игре на испанской гитаре», 1674), Ф. Гуэрау, С. де Мурсия. Пятихорная Гитара сохраняла ведущее положение до конца XVIII века.
С 1780-х годов началось распространение по всей Европе Гитары современного типа - с 6 одинарными струнами и фиксированным строем (добавлена нижняя струна - «ми» большой октавы). Окончательно современный тип сложился к середине XIX века (мастер А. де Торрес Хурадо). В качестве виртуозного концертного инструмента (репертуар включает концерты, многие пьесы - вариации, этюды, фантазии, транскрипции; камерные ансамбли) Гитара более всего использовалась в Испании и Италии, самые значительные гитаристы 1-й половины XIX века - Д. Агуадо (автор «Школы игры на гитаре», 1825), Ф. Сор (автор «Школы для гитары», 1830), М. Джулиани. Начавшееся в 1870-х годах движение за возрождение национальной культуры Испании способствовало подъёму гитарного искусства; на него оказала мощное влияние народная музыкальная традиция (канте хондо, канте фламенко). Крупнейшие классические гитаристы конца XIX-XX веков: испанцы Ф. Таррега, М. Льобет, Э. Пухоль Вилларуби, Р. Санс де ла Маса, А. Сеговия, аргентинка М. Л. Анидо; наиболее известный российский гитарист - А.М. Иванов-Крамской. Для Гитары писали Э. Вила-Лобос, М. Кастельнуово-Тедеско, И. Альбенис, Э. Гранадос, М. де Фалья, Ф. Морено-Торроба, Х. Турина, М. Понсе, Х. Родриго.
С XX века Гитара распространена как инструмент эстрадного и бытового музицирования во многих странах мира, повсеместно - в Европе, Северной, Центральной и Латинской Америке. На её основе появилось множество местных разновидностей: куатро, гитаррон, чаранго (все - в Латинской Америке), филиппинская Гитара, вьетнамская Гитара, укулеле (Гавайи), мохан-вина (Индия) и др. В XVIII веке в Россию была завезена 5-струнная Гитара испанского строя. В России в XIX - середины XX веков была популярна 7-струнная, т. н. русская, Гитара (настройка по звукам соль-мажорного квартсекстаккорда); в числе исполнителей-виртуозов и композиторов - А.О. Сихра, С.Н. Аксёнов, М.Т. Высотский, в числе мастеров - И.А. Батов, И.Я. Краснощёков, Р.И. Архузен.
В некоторых стилях джаза, рок-музыки используется т. н. вестерн-Гитара. Со 2-й поллвины XX века широчайшее распространение приобрели разновидности электрогитары.
Дополнительная литература:
Иванов М. Русская семиструнная гитара. М.; Л., 1948;
Вольман Б.Л. Гитара в России. Л., 1961; он же. Гитара и гитаристы. Л., 1968;
Bellow A. The illustrated history of the guitar. N. Y., 1970;
Turnbull H. The guitar from the Renaissance to the present day. L., 1974;
Klier J., Hacker-Klier I. Die Gitarre: ein Instrument und seine Geschichte. Bad Schussenried, 1980;
Wade G. Traditions of the classical guitar. L., 1980;
Tyler J. The early guitar: a history and handbook. L., 1980;
Denyer R. The guitar handbook. L., 1982;
Schneider J. The contemporary guitar. Berk., 1985;
Seeger F. Gitarre: Geschichte eines Instruments. B., 1986;
Päffgen P. Die Gitarre: Grundzüge ihrer Entwicklung. Mainz u. a., 1988;
Huber J. The development of the modern guitar. Westport, 1991.
Иллюстрации:
Фото В.А. Косарева. Разновидности современной гитары: 1 - классическая (фирма «Фендер»); 2, 3 - вестерн-гитары (фирмы «Ибанес», «Фендер»). Архив БРЭ.