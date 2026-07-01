ГИТАРА

ГИТАРА - струнный щипковый музыкальный инструмент типа лютни с длинной шейкой.

Ха­рак­тер­ны 8-об­раз­ная фор­ма кор­пу­са, пло­ские де­ки , круг­лое ре­зо­на­тор­ное от­вер­стие в цен­тре верх­ней де­ки, лад­ки на гри­фе, 6 струн. На­строй­ка: «ми» - «ля» боль­шой - «ре» - «соль» - «си» ма­лой - «ми» 1-й ок­та­вы. Но­ти­ру­ет­ся в скри­пич­ном клю­че ок­та­вой вы­ше ре­аль­но­го зву­ча­ния.

Поя­ви­лась в Ев­ро­пе в XV веке, основной инст­ру­мент-пред­ше­ст­вен­ник - виу­эла. Название ут­вер­ди­лось не сра­зу, раз­ме­ры и строй с те­че­ни­ем вре­ме­ни пре­тер­пе­ва­ли зна­чительные из­ме­не­ния. В XVI веке наи­бо­лее по­пу­ляр­ной бы­ла раз­но­вид­ность с 4 уд­во­ен­ны­ми стру­на­ми - т. н. че­ты­рёх­хор­ная; ти­пич­ная на­строй­ка - боль­шая тер­ция в ок­ру­же­нии кварт. Ниж­няя па­ра струн (ба­со­вый хор) мог­ла на­страи­вать­ся в ок­та­ву. Ре­пер­ту­ар ре­нес­санс­ной Гитары со­сто­ял из им­про­ви­за­ций на те­мы тан­цев, ак­ком­па­не­мен­та к пес­ням, соль­ных виу­эль­ных фан­та­зий в по­ли­фо­ническом сти­ле. Для Гитары со­чи­ня­ли ис­пан­цы А. Му­дар­ра, М. де Фу­эн­ль­я­на, итальянские, французские, английские ком­по­зи­то­ры. Пер­вые сборники с пье­са­ми для Гитары (за­пись в ви­де та­бу­ла­ту­ры) из­да­ны в середины XVI века.

С конца XVI века осн. раз­но­вид­но­стью стал пя­ти­хор­ный ин­ст­ру­мент (9 струн, верх­няя оди­нар­ная; бас на­стро­ен в ок­та­ву), рас­про­стра­нив­ший­ся под названием «Гитара» или «ис­пан­ская Гитара». Основной тип на­строй­ки: 2 квар­ты - боль­шая тер­ция - квар­та. В тру­де К. Ама­та «Guitara española...» (1-е не со­хра­нив­шее­ся издание - 1596) впер­вые упо­мя­ну­та аб­со­лют­ная вы­со­та верх­ней стру­ны - «ми» 1-й ок­та­вы (впо­след­ст­вии ста­ло нор­мой). Ха­рак­тер­но ис­поль­зо­ва­ние т. н. ло­ма­но­го строя, при ко­то­ром ниж­ние стру­ны ока­зы­ва­лись зву­ча­щи­ми вы­ше сред­них (в од­ном или двух ба­со­вых хо­рах уби­ра­ли ниж­нюю стру­ну). Для за­пи­си ги­тар­ной му­зы­ки ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­лась бу­к­вен­ная сис­те­ма - т. н. ал­фа­вит (итал. alfabeto). На ба­роч­ной Гитаре ис­пол­ня­ли соль­ные пье­сы и ак­ком­па­не­мент к пес­ням и ари­ям, её ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­ли в пар­тии бас­со-кон­ти­нуо. Сре­ди мас­те­ров: А. Стра­ди­ва­ри, И. Тиль­ке, М. Сел­лас, Р. Во­бо­ам. Сре­ди ги­та­ри­стов и ком­по­зи­то­ров - италь­ян­цы Дж. Фос­ка­ри­ни, А. Бар­то­лот­ти, Ф. Валь­дам­бри­ни, Д. Пел­лег­ри­ни, Л. Рон­кал­ли, Ф. Кор­бет­та, фран­цу­зы А. Кар­ре, Р. де Ви­зе, ис­пан­цы Г. Санс (ав­тор «Ру­ко­во­дства по иг­ре на ис­пан­ской ги­та­ре», 1674), Ф. Гу­эрау, С. де Мур­сия. Пя­ти­хор­ная Гитара со­хра­ня­ла ве­ду­щее по­ло­же­ние до конца XVIII века.

С 1780-х годов на­ча­лось рас­про­стра­не­ние по всей Ев­ро­пе Гитары со­вре­мен­но­го ти­па - с 6 оди­нар­ны­ми стру­на­ми и фик­си­ро­ван­ным стро­ем (до­бав­ле­на ниж­няя стру­на - «ми» боль­шой ок­та­вы). Окон­ча­тель­но современный тип сло­жил­ся к середине XIX века (мас­тер А. де Тор­рес Ху­ра­до). В ка­че­ст­ве вир­ту­оз­но­го кон­церт­но­го ин­ст­ру­мен­та (ре­пер­ту­ар вклю­ча­ет кон­цер­ты, многие пье­сы - ва­риа­ции, этю­ды, фан­та­зии, транс­крип­ции; ка­мер­ные ан­самб­ли) Гитара бо­лее все­го ис­поль­зо­ва­лась в Ис­па­нии и Ита­лии, са­мые зна­чи­тель­ные ги­та­ри­сты 1-й половины XIX века - Д. Агуа­до (ав­тор «Шко­лы иг­ры на ги­та­ре», 1825), Ф. Сор (ав­тор «Шко­лы для ги­та­ры», 1830), М. Джу­лиа­ни . На­чав­шее­ся в 1870-х годах дви­же­ние за воз­ро­ж­де­ние национальной куль­ту­ры Ис­па­нии спо­соб­ст­во­ва­ло подъ­ё­му ги­тар­но­го искусства; на не­го ока­за­ла мощ­ное влия­ние на­род­ная музыкальная тра­ди­ция (кан­те хон­до, кан­те фла­мен­ко). Круп­ней­шие клас­сические ги­та­ри­сты конца XIX-XX веков: ис­пан­цы Ф. Тар­ре­га, М. Льо­бет, Э. Пу­холь Вил­ла­ру­би, Р. Санс де ла Ма­са, А. Се­го­вия, ар­ген­тин­ка М. Л. Ани­до; наи­бо­лее из­вест­ный российский ги­та­рист - А.М. Ива­нов-Крам­ской. Для Гитары пи­са­ли Э. Ви­ла-Ло­бос, М. Кас­тель­нуо­во-Те­де­ско, И. Аль­бе­нис, Э. Гра­на­дос, М. де Фа­лья, Ф. Мо­ре­но-Тор­ро­ба, Х. Ту­ри­на, М. Пон­се, Х. Род­ри­го.

С XX века Гитара рас­про­стра­не­на как ин­ст­ру­мент эст­рад­но­го и бы­то­во­го му­зи­ци­ро­ва­ния во мно­гих стра­нах ми­ра, по­все­ме­ст­но - в Ев­ро­пе, Северной, Центральной и Латинской Аме­ри­ке. На её ос­но­ве поя­ви­лось мно­же­ст­во ме­ст­ных раз­но­вид­но­стей: ку­ат­ро, ги­тар­рон, ча­ран­го (все - в Латинской Аме­ри­ке), фи­лип­пин­ская Гитара, вьет­нам­ская Гитара, уку­ле­ле (Га­вайи), мо­хан-ви­на (Ин­дия) и др. В XVIII веке в Рос­сию бы­ла за­ве­зе­на 5-струн­ная Гитара испанского строя. В Рос­сии в XIX - середины XX веков бы­ла по­пуляр­на 7-струн­ная, т. н. рус­ская, Гитара (на­строй­ка по зву­кам соль-ма­жор­но­го квар­тсек­ст­ак­кор­да); в чис­ле ис­пол­ни­те­лей-вир­туо­зов и ком­по­зи­то­ров - А.О. Сих­ра, С.Н. Ак­сё­нов, М.Т. Вы­сот­ский, в чис­ле мас­те­ров - И.А. Ба­тов, И.Я. Крас­но­щё­ков, Р.И. Ар­ху­зен.

В не­ко­то­рых сти­лях джа­за , рок-му­зы­ки ис­поль­зу­ет­ся т. н. ве­стерн-Гитара. Со 2-й поллвины XX века ши­ро­чай­шее рас­про­стра­не­ние при­об­ре­ли разновидности элек­тро­ги­та­ры.

Дополнительная литература:

Ива­нов М. Рус­ская се­ми­струн­ная ги­та­ра. М.; Л., 1948;

Воль­ман Б.Л. Ги­та­ра в Рос­сии. Л., 1961; он же. Ги­та­ра и ги­та­ри­сты. Л., 1968;

Bellow A. The illustrated history of the guitar. N. Y., 1970;

Turnbull H. The guitar from the Renaissance to the present day. L., 1974;

Klier J., Hacker-Klier I. Die Gitarre: ein Instrument und seine Geschichte. Bad Schussenried, 1980;

Wade G. Traditions of the classical guitar. L., 1980;

Tyler J. The early gui­tar: a history and handbook. L., 1980;

Denyer R. The gui­tar handbook. L., 1982;

Schnei­der J. The contemporary guitar. Berk., 1985;

Seeger F. Gitarre: Geschichte eines Instru­ments. B., 1986;

Päffgen P. Die Gitarre: Grundzüge ihrer Entwicklung. Mainz u. a., 1988;

Huber J. The development of the modern guitar. West­port, 1991.

Иллюстрации:

Фото В.А. Косарева. Раз­но­вид­но­сти сов­ре­мен­ной ги­та­ры: 1 - клас­си­чес­кая (фир­ма «Фен­дер»); 2, 3 - ве­стерн-ги­та­ры (фир­мы «Иба­нес», «Фен­дер»). Архив БРЭ.

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