ГИССИНГ ДЖОРДЖ РОБЕРТ
ГИССИНГ ДЖОРДЖ РОБЕРТ - английский прозаик.
Родился в семье аптекаря. Учился в манчестерском Оуэн-колледже (1872-1876 годы). Творчество Гиссинга, утверждавшего в английской литературе принципы натурализма, сформировалось под влиянием идей О. Конта, романов Дж. Элиот. Основные темы произведений - фатальное влияние бедности и городской среды на личность, лицемерие буржуазного брака, вульгарность новейшей цивилизации.
Ранние романы Гиссинга [«Трудящиеся на заре» («Workers in the dawn», 1880), «Деклассированные» («The unclassed», 1884)] автобиографичны: на фоне жизни лондонских трущоб в них показана судьба молодого интеллектуала, намеренного встать на защиту бедноты. Разочарование Гиссинга в социалистических идеях отражено в романе «Демос. Повесть об английском социализме» («Demos. A story of English socialism», 1886, русский перевод 1891). Лучшие романы Гиссинга - «Новая Граб-стрит» («New Grub Street», 1891, в русском переводе 1891 года - «Мученики пера»), где показана трагедия литератора в условиях коммерциализации литературы, а также «Тирса» («Thyrza», 1887, русский перевод 1893) и «Странные женщины» («The odd women», 1893), в которых поставлен вопрос о месте женщины в обществе.
Среди других сочинений: книга путешествий «У Ионического моря» («By the Ionian sea», 1901), в которой отразились впечатления Гиссинга от поездки в Италию; книга эссе о религии, демократии, творчестве «Личные записки Генри Райкрофта» («The private papers of Henry Ryecroft», 1903), исследование «Чарлз Диккенс» («Charles Dickens: a critical study», 1898).