ГИССИНГ ДЖОРДЖ РОБЕРТ

ГИССИНГ ДЖОРДЖ РОБЕРТ - английский прозаик.

Ро­дил­ся в се­мье ап­те­ка­ря. Учил­ся в ман­че­стер­ском Оу­эн-кол­лед­же (1872-1876 годы). Твор­че­ст­во Гиссинга, ут­вер­ждав­ше­го в английской литературе прин­ци­пы на­ту­ра­лиз­ма , сфор­ми­ро­ва­лось под влия­ни­ем идей О. Кон­та , ро­ма­нов Дж. Эли­от. Основные те­мы про­из­ве­де­ний - фа­таль­ное влия­ние бед­но­сти и городской сре­ды на лич­ность, ли­це­ме­рие бур­жу­аз­но­го бра­ка, вуль­гар­ность но­вей­шей ци­ви­ли­за­ции.

Ран­ние ро­ма­ны Гиссинга [«Тру­дя­щие­ся на за­ре» («Workers in the dawn», 1880), «Де­клас­си­ро­ван­ные» («The unclassed», 1884)] ав­то­био­гра­фич­ны: на фо­не жиз­ни лон­дон­ских тру­щоб в них по­ка­за­на судь­ба мо­ло­до­го ин­тел­лек­туа­ла, на­ме­рен­но­го встать на за­щи­ту бед­но­ты. Раз­оча­ро­ва­ние Гиссинга в со­циа­ли­стических иде­ях от­ра­же­но в ро­ма­не «Де­мос. По­весть об анг­лий­ском со­циа­лиз­ме» («Demos. A sto­ry of English socialism», 1886, русский перевод 1891). Луч­шие ро­ма­ны Гиссинга - «Но­вая Граб-стрит» («New Grub Street», 1891, в русском переводе 1891 года - «Му­че­ни­ки пе­ра»), где по­ка­за­на тра­ге­дия ли­те­ра­то­ра в ус­ло­ви­ях ком­мер­циа­ли­за­ции литературы, а так­же «Тир­са» («Thyrza», 1887, русский перевод 1893) и «Стран­ные жен­щи­ны» («The odd wo­men», 1893), в ко­то­рых по­став­лен во­прос о мес­те жен­щи­ны в об­ще­ст­ве.

Сре­ди других со­чи­не­ний: кни­га пу­те­ше­ст­вий «У Ио­ни­че­ско­го мо­ря» («By the Ionian sea», 1901), в ко­то­рой от­ра­зи­лись впе­чат­ле­ния Гиссинга от по­езд­ки в Ита­лию; кни­га эс­се о ре­ли­гии, де­мо­кра­тии , твор­че­ст­ве «Лич­ные за­пис­ки Ген­ри Рай­кроф­та» («The private papers of Henry Ryecroft», 1903), ис­сле­до­ва­ние «Чарлз Дик­кенс» («Charles Dickens: a critical study», 1898).