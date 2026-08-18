Гиршман (фр. Ghirshman), Роман
Гиршма`н (фр. Ghirshman), Роман (03.10.1895, Харьков — 05.09.1979, Будапешт) — известный археолог и историк, один из основателей научной археологии Среднего Востока. В гражданскую войну эмигрировал из России в Стамбул, затем в Палестину, c 1923 жил в Париже. Учился в университете Сорбонны и школе Лувра. В 1930 участвовал в раскопках Телло (Месопотамия). C 1931 по 1972 — глава археологической миссии Лувра в Персии, руководил раскопками Тепе-Гияна (1931—1932), Тепе-Сиалка (1933—1937), Бишапура (1935—1941), Суз (1946—1967), Чога-Занбиля (1951—1962) и др. В 1941—1943 — руководитель французской археологической делегации в Афганистане, организатор раскопок в Беграме. Автор общих работ по искусствоведению, древней и раннесредневекой истории Среднего Востока. Соч.: Fouilles du Tépé Giyan, près de Néhavend, 1931—1932. Paris, 1935; Fouilles de Sialk près de Kashan, 1933, 1934, 1937. Vol. I—II. Paris, 1938—1939; Bégram: Recherches archéologiques et historiques sur les Kouchans. Le Caire, 1945; Les Chionites-Hephtalites. Le Caire, 1948; L‘Iran des origines à l‘Islam. Paris, 1951; Bichâpour II: Les mosaïques sassanides, Paris, 1956; Parthes et Sassanides. Paris, 1962; Perses. Proto-iraniens. Mèdes-Achéménides. Paris, 1963; The Arts of Ancient Iran from Its Origins to the Time of Alexander the Great. New York, 1964; Suse sous les Seleucides et les Parthes. Paris, 1965; Tchoga Zanbil (Dur-Untash). Vol. I—II. Paris, 1966—1968; Bichapour I. Paris, 1971; Persian Art. The Parthian and Sassanian Dynasties 249 B. C. — A. D. 651. New York, 1976; L’Iran et la migration des indo-aryens et des iraniens. Leiden, 1977. Лит.: Duchesne-Guillemin J. Roman Ghirshman // Bio-bibliographies de 134 savants (Acta Iranica 20). Leiden, 1979. P. 188—201; Martinez-Sève L. Ghirshman, Roman // Encyclopaedia Iranica. Vol. X. Fasc. 6. London, 2001. P. 583—586.