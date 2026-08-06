ГИППОКРЕНА (др.-греч. Ἱπποκρήνη, лат. Hippocrene)

В древнегреческой мифологии посвященный музам источник на вершине Геликона .

Гиппокрена (букв. «источник коня»), согласно довольно поздней традиции, возник от удара копыта крылатого коня Пегаса (Ovid. Met., V, 256-257; 262-264; Strab., VIII, 6, 21, p. 379; IX, 2 25, p, 410; Paus., IX, 31, 3).

Гесиод в начальных строках «Теогонии» описывает хороводы муз на Геликоне около Гиппокрены: «Нежной ногою ступая, обходят они в хороводе / Жертвенник Зевса-царя и фиалково-темный источник. / Нежное тело свое искупавши в течениях Пермесса, / Иль в роднике Иппокрене, иль в водах священных Ольмея, /На геликонской вершине они хоровод заводили, / Дивный для глаза, прелестный, и ноги их в пляске мелькали» (3-8, пер. В. В. Вересаева). По сообщению Павсания , Орест после матереубийства очистился водами Гиппокрены. Ученый путешественник рассказывает далее, что источник Гиппокрена с такой же историей происхождения (от удара копыта Пегаса) существовал в Трезене на Пелопоннесе (II, 31, 9).

Автор статьи: О.В. Кулишова