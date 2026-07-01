ГИППОДАМОВА СИСТЕМА
ГИППОДАМОВА СИСТЕМА - регулярная планировка городов в виде ортогональной сети улиц, образующих стандартные ячейки кварталов с 1-3 площадями.
Названа по имени Гипподама из Милета. Социальной основой Гипподамовой системы стали идеи Гипподама об устройстве идеального города, в котором стандартность и регулярность застройки отражает равноправие населения. Фактически подобная система в ионийских колониях Греции использовалась уже с VII века до н. э., когда колонисты получали равные наделы земли; такого рода планы создавались при основании новых городов в классический и эллинистический периоды (Александрия, Приена и др.). Сходные принципы регулярного градостроительства использовались в древних городах Египта (Кахун, Ахетатон), Двуречья (Борсиппа), долины Инда (Мохенджодаро), Китая (Лоян), а также Мезоамерики доколумбова периода.
Иллюстрации:
Пирей. Съёмка со спутника. Архив БРЭ.