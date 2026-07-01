ГИППОДАМОВА СИСТЕМА

ГИППОДАМОВА СИСТЕМА - регулярная планировка городов в виде ортогональной сети улиц, образующих стандартные ячейки кварталов с 1-3 площадями.

На­зва­на по име­ни Гип­по­да­ма из Ми­ле­та. Со­ци­аль­ной ос­но­вой Гипподамовой системы ста­ли идеи Гип­по­да­ма об уст­рой­ст­ве иде­аль­но­го го­ро­да, в ко­то­ром стан­дарт­ность и ре­гу­ляр­ность за­строй­ки от­ра­жа­ет рав­но­пра­вие на­се­ле­ния. Фак­ти­че­ски по­доб­ная сис­те­ма в ио­ний­ских ко­ло­ни­ях Гре­ции ис­поль­зо­ва­лась уже с VII века до н. э., ко­гда ко­ло­ни­сты по­лу­ча­ли рав­ные на­де­лы зем­ли; та­ко­го ро­да пла­ны соз­да­ва­лись при ос­но­ва­нии но­вых го­ро­дов в клас­сический и эл­ли­ни­стический пе­рио­ды (Алек­сан­д­рия, Прие­на и др.). Сход­ные прин­ци­пы ре­гу­ляр­но­го гра­до­строи­тель­ст­ва ис­поль­зо­ва­лись в древ­них го­ро­дах Егип­та (Ка­хун, Ахе­та­тон), Дву­ре­чья (Бор­сип­па), до­ли­ны Ин­да ( Мо­хенд­жо­да­ро ), Ки­тая (Ло­ян), а так­же Ме­зо­аме­ри­ки до­ко­лум­бо­ва пе­рио­да.

Иллюстрации:

Пи­рей. Съём­ка со спут­ни­ка. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)