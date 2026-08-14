ГИППОДАМИЯ (др.-греч. Ἱπποδάμεια, Ἱπποδάμη, лат. Hippodamia, Hippodame)

В древнегреческой мифологии жена царя лапифов Пирифоя, мать Полипета.

Гипподамия, согласно наиболее распространенной версии, дочь Адраста (Hyg. Fab., 33). Со свадьбой Пирифоя и Гипподамии (Плутарх в биографии Тесея называет ее Деидамией, см.: Plut. Thes., ) в античной традиции связано начало кентавромахии – битвы лапифов с кентаврами . Приглашенные на свадьбу кентавры, выпив вина, проявили свой необузданный и дикий нрав, при этом кентавр Эвритион попытался совершить насилие над невестой – Гипподамией. Пирифой и другие лапифы вступились за честь невесты, им на помощь пришел присутствовавший на свадьбе друг Пирифоя Тесей, который перебил множество кентавров (Od., XXI, 295-304; Appolod. Epit., I, 21; Ov. Met., XII, 210-535).

Гипподамия от Пирифоя родила сына Полипета, который вместе с Леонтеем предводительствовал лапифами в Троянской войне (Il., II, 738-747).

Иллюстрация :

Пирифой и Гипподамия. Картина П. П. Рубенса. Около 1637-1638. Брюссель, Королевские музеи изящных искусств.

Автор статьи: О.В. Кулишова