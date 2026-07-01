Гиперид

Гипери`д (греч. Ὑπερείδης) (ок. 390 — 322 до н. э.) — древнегреческий оратор IV в. до н. э., один из 10 афинских ораторов, чье имя было включено в александрийский «канон аттических ораторов». Учился у Платона и Исократа. Примкнул к антимакедонской партии, сотрудничал с Демосфеном, что не помешало ему впоследствии выступить обвинителем Демосфена на процессе о получении взятки от Гарпала. После смерти Демосфена возглавил патриотическую партию, был одним из инициаторов Ламийской войны. После поражения греков бежал на Эгину, где был схвачен и убит по приказу македонского наместника Антипатра. Г. приписывали 77 речей, однако александрийские филологи признавали подлинными только 52. До середины XIX в. были известны лишь отрывки речей Г., в 1847 и 1856 в Египте были найдены папирусы с 6 речами Г., сохранившимися полностью или частично. В 2002—2006 на палимпсесте Архимеда с помощью новейших рентгенографических методов исследования были обнаружены и исследованы фрагменты еще двух речей Г. Ист.: [Плутарх]. Жизнеописания десяти ораторов // Исократ. Малые аттические ораторы. Речи. Письма. М. 2013. Лит.: Carawan E. The Attic Orators. Oxford, 2007; Tchernetska N. New Fragments of Hyperides from the Archimedes Palimpsest // Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. 2005. 154. P. 1—6.