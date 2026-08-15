ГИПЕРБОЛ, СЫН АНТИФАНА (др.-греч. Υπέρβολος)

Афинский политический деятель, демагог .

Происходил из дема Перифоиды.

Приобрел особую известность в Афинах в конце 420-х – первой половине 410-х годов до н.э. Ему принадлежала мастерская по производству светильников. Занимал должность гиеромнемона – секретаря, ведавшего отношениями Афин с Дельфийским оракулом . Неоднократно подвергался нападкам за ошибочно приписывемое ему не-афинское происхождение и «грязные» приемы политической борьбы. Аристофан высмеивал его в семи комедиях, его обличали также комедиографы Платон, Евполид, Фриних и Гермипп; историк Фукидид (VIII, 73) характеризовал его как «негодяя». В середине 410-х гг. был изгнан остракизмом (последнее применение данного политического института) в результате объединения против него сторонников Никия и Алкивиада. Убит во время ссылки на Самосе в 411 г. до н.э.

Иллюстрация :

Афинские черепки, применявшиеся при остракизме. Афины. Музей Агоры.