ГИНЗБУРГ ЛЕВ СОЛОМОНОВИЧ
ГИНЗБУРГ ЛЕВ СОЛОМОНОВИЧ - российский музыковед, виолончелист, педагог.
В 1931 году окончил Московскую консерваторию, в 1937 году - аспирантуру по классу С.М. Козолупова. В 1923-1943 годах играл в оркестрах, концертировал соло и в ансамбле. В 1936-1969 годах преподаватель класса виолончели в Московской консерватории, с 1939 года также вёл курсы истории и теории смычкового искусства, методики (профессор с 1950 года). Его «История виолончельного искусства» - первое на русском языке систематическое изложение развития виолончельного искусства в Западной Европе и России. Редактор (совместно с Козолуповым) «Школы для виолончели» К.Ю. Давыдова (1947), автор переложений.