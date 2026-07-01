ГИНЗБУРГ ЛЕВ СОЛОМОНОВИЧ

ГИНЗБУРГ ЛЕВ СОЛОМОНОВИЧ - российский музыковед, виолончелист, педагог.

В 1931 году окон­чил Московскую консерваторию, в 1937 году - ас­пи­ран­ту­ру по клас­су С.М. Ко­зо­лу­по­ва . В 1923-1943 годах иг­рал в ор­ке­ст­рах, кон­цер­ти­ро­вал со­ло и в ан­самб­ле. В 1936-1969 годах пре­пода­ва­тель клас­са вио­лон­че­ли в Московской консерватории , с 1939 года так­же вёл кур­сы ис­то­рии и тео­рии смыч­ко­во­го искусства, ме­то­ди­ки (профессор с 1950 года). Его «Ис­то­рия вио­лон­чель­но­го ис­кус­ст­ва» - пер­вое на русском языке сис­те­ма­тическое из­ло­же­ние раз­ви­тия вио­лон­чель­но­го искусства в Западной Ев­ро­пе и Рос­сии. Ре­дак­тор (совместно с Ко­зо­лу­по­вым) «Шко­лы для вио­лон­че­ли» К.Ю. Да­вы­до­ва (1947), ав­тор пе­ре­ло­же­ний.