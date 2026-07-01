ГИНЗБУРГ ЕВГЕНИЯ СЕМЁНОВНА
ГИНЗБУРГ ЕВГЕНИЯ СЕМЁНОВНА - русская писательница.
Мать В.П. Аксёнова. В 1909-1937 годах жила в Казани, училась в Казанском университете (с 1920 года), в Восточно-педагогическом институте. С 1934 года заведующий кафедрой ленинизма Татарского коммунистического университета. В 1937 году репрессирована, находилась в одиночном заключении, затем в лагере на Колыме, в ссылке в Магадане. Реабилитирована в 1955 году.
С 1966 года в Москве. Работала журналистом, печатала очерки и рецензии в журналах «Новый мир», «Юность», «Семья и школа» и др. Главное произведение Гинзбург - мемуарная книга «Крутой маршрут», правдиво рассказывающая об ужасах сталинских лагерей (впервые опубликована за рубежом, том 1 - 1967, том 2 - 1980; в России - в 1990 году). Воспоминания о поездке с сыном во Францию «От Колымы до Сены», начатые незадолго до смерти, завершены не были.