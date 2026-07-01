ГИНЗБУРГ ЕВГЕНИЯ СЕМЁНОВНА

ГИНЗБУРГ ЕВГЕНИЯ СЕМЁНОВНА - русская писательница.

Мать В.П. Ак­сё­но­ва. В 1909-1937 годах жи­ла в Ка­за­ни, учи­лась в Ка­зан­ском университете (с 1920 года), в Восточно-пе­да­го­гическом институте. С 1934 года заведующий ка­фед­рой ле­ни­низ­ма Та­тар­ско­го ком­му­нистического университета. В 1937 году ре­прес­си­ро­ва­на , на­хо­ди­лась в оди­ноч­ном за­клю­че­нии, за­тем в ла­ге­ре на Ко­лы­ме, в ссыл­ке в Ма­га­да­не. Реа­би­ли­ти­ро­ва­на в 1955 году.

С 1966 года в Мо­ск­ве. Ра­бо­та­ла жур­на­ли­стом, пе­ча­та­ла очер­ки и ре­цен­зии в жур­на­лах « Но­вый мир », «Юность», «Се­мья и шко­ла» и др. Главное про­из­ве­де­ние Гинзбург - ме­му­ар­ная книга «Кру­той мар­шрут», прав­ди­во рас­ска­зы­ваю­щая об ужа­сах ста­лин­ских ла­ге­рей (впер­вые опубликована за ру­бе­жом, том 1 - 1967, том 2 - 1980; в Рос­сии - в 1990 году). Вос­по­ми­на­ния о по­езд­ке с сы­ном во Фран­цию «От Ко­лы­мы до Се­ны», на­чатые не­за­дол­го до смер­ти, за­вер­ше­ны не бы­ли.