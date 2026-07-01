ГИНСБЕРГ АЛЛЕН ИРВИНГ
ГИНСБЕРГ АЛЛЕН ИРВИНГ - американский поэт.
Родился в семье потомков евр. эмигрантов из России. Окончил Колумбийский университет (1948), где познакомился с У. Берроузом, Н. Кесседи, Дж. Керуаком [который вывел Гинсберг в своём романе «На дороге» (1957) под именем Карло Маркса]. Один из лидеров движения битников. Известность принесла поэма «Вопль» («Howl», 1956), в которой выразился протест против технократической цивилизации и утверждался культ стихийности и спонтанности. Поэму отличали преобладание разговорной лексики, причудливость образов и ритмико-синтаксического рисунка.
Наиболее значительное произведение Гинсберга - поэма «Каддиш» («Kaddish», 1961), медитация на смерть матери. В 1960-е годы был близок движению хиппи, выступал против войны во Вьетнаме, в поддержку кубинской революции, за узаконение наркотиков, права сексуальных меньшинств; посещал Кубу, Чехословакию, СССР. Автор поэтических сборников: «Сгустки реальности: 1953-1960 годы» («Reality sandwiches: 1953-1960», 1963), «Новости планеты: 1961-1967 годы» («Planet news: 1961-1967», 1968), «Падение Америки: Стихотворения этих самых Штатов 1965-1971 годов» («The fall of America: poems of these states, 1965-1971», 1973), «Стихи повсюду: Преимущественно 1970-е» («Poems all over the place, mostly seventies», 1978) и др.
Поздняя лирика Гинсберга проникнута пессимистическими настроениями: сборник «Белый саван: Стихотворения 1980-1985 годов» («White shroud: Poems 1980-1985», 1986). Среди сочинений Гинсберга - автобиографическая проза «Индийские дневники» («Indian journals», 1970, русский перевод 2005), отразившая впечатления от путешествия по Индии, после которого Гинсберг в 1972 году принял буддизм, а также «Дневники: Начало пятидесятых, начало шестидесятых» («Journals: Early fifties, early sixties», 1977).
Награждён орденом Почётного легиона.