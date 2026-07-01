ГИНСБЕРГ АЛЛЕН ИРВИНГ

ГИНСБЕРГ АЛЛЕН ИРВИНГ - американский поэт.

Ро­дил­ся в се­мье по­том­ков евр. эмиг­ран­тов из Рос­сии. Окон­чил Ко­лум­бий­ский университет (1948), где по­зна­ко­мил­ся с У. Бер­ро­узом, Н. Кес­се­ди, Дж. Ке­руа­ком [ко­то­рый вы­вел Гинсберг в сво­ём ро­ма­не «На до­ро­ге» (1957) под име­нем Кар­ло Мар­кса]. Один из ли­де­ров дви­жения бит­ни­ков. Из­вест­ность при­нес­ла по­эма «Вопль» («Howl», 1956), в ко­то­рой вы­ра­зил­ся про­тест про­тив тех­но­кра­тической ци­ви­ли­за­ции и ут­вер­ждал­ся культ сти­хий­но­сти и спон­тан­но­сти. По­эму от­ли­ча­ли пре­об­ла­да­ние раз­го­вор­ной лек­си­ки, при­чуд­ли­вость об­ра­зов и рит­ми­ко-син­так­сического ри­сун­ка.

Наи­бо­лее зна­чительное про­из­ве­де­ние Гинсберга - по­эма «Кад­диш» («Kaddish», 1961), ме­ди­та­ция на смерть ма­те­ри. В 1960-е годы был бли­зок дви­же­нию хип­пи, вы­сту­пал про­тив вой­ны во Вьет­на­ме, в под­держ­ку ку­бин­ской ре­во­лю­ции , за уза­ко­не­ние нар­ко­ти­ков, пра­ва сек­су­аль­ных мень­шинств; по­се­щал Ку­бу, Че­хо­сло­ва­кию, СССР. Ав­тор по­этических сборников: «Сгу­ст­ки ре­аль­но­сти: 1953-1960 годы» («Reality sand­wiches: 1953-1960», 1963), «Но­во­сти пла­не­ты: 1961-1967 годы» («Pla­net news: 1961-1967», 1968), «Па­де­ние Аме­ри­ки: Сти­хо­тво­ре­ния этих са­мых Шта­тов 1965-1971 годов» («The fall of Ame­rica: poems of these states, 1965-1971», 1973), «Сти­хи по­всю­ду: Пре­иму­ще­ст­вен­но 1970-е» («Po­ems all over the place, mostly seventies», 1978) и др.

Позд­няя ли­ри­ка Гинсберга про­ник­ну­та пес­си­ми­стическими на­строе­ния­ми: сборник «Бе­лый са­ван: Сти­хо­тво­ре­ния 1980-1985 годов» («White shroud: Poems 1980-1985», 1986). Сре­ди со­чи­не­ний Гинсберга - ав­то­био­гра­фическая про­за «Ин­дий­ские днев­ни­ки» («Indian journals», 1970, русский перевод 2005), от­ра­зив­шая впе­чат­ле­ния от пу­те­ше­ст­вия по Ин­дии, по­сле ко­то­ро­го Гинсберг в 1972 году при­нял буд­дизм , а так­же «Днев­ни­ки: На­ча­ло пя­ти­де­ся­тых, на­ча­ло шес­ти­де­ся­тых» («Journals: Early fifties, early sixties», 1977).

На­гра­ж­дён ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на.