ГИНКМАР РЕЙМССКИЙ

ГИНКМАР РЕЙМССКИЙ - франкский богослов, хронист, один из наиболее влиятельных церковных деятелей каролингской эпохи , архиепископ Реймса.

Из знат­ной франк­ской се­мьи, вос­питы­вал­ся в аб­бат­ст­ве Сен-Де­ни под руководством аб­ба­та Гил­дуи­на (775-840 годы), с начала 820-х годов - при дво­ре Лю­до­ви­ка Бла­го­чес­ти­во­го; около 834 года со­вет­ник Лю­до­ви­ка Бла­го­чес­ти­во­го. По­сле смер­ти Лю­до­ви­ка в 840 году Гинкмар - со­вет­ник при Кар­ле II Лы­сом ; в 845 году, не­смот­ря на про­ти­во­дей­ст­вие императора Ло­та­ря I (795-855 годы), ста­но­вит­ся ар­хи­епископом Реймс­ским.

Вы­сту­пал про­тив Гот­шаль­ка (около 800 или 803 - по­сле 866) и его уче­ния о двой­ном пре­до­пре­де­ле­нии (лат. gemina praedestinatio): од­них - к спа­се­нию, дру­гих - к гре­ху, осу­ж­де­нию и ги­бе­ли; до­бил­ся его по­втор­но­го осу­ж­де­ния на си­но­де в Кьер­зи (849). В трак­та­те «О пре­до­пре­де­ле­нии Бо­жи­ем и сво­бод­ном про­из­во­ле­нии» («De praedestina­tione Dei et libero arbitrio», 859-860 годы), ис­хо­дя из по­ни­ма­ния то­го, что Гос­подь не мо­жет быть твор­цом или по­да­те­лем гре­ха, от­стаи­вал ут­вер­жде­ние об од­ном пред­опре­де­ле­нии - пре­до­пре­де­ле­нии Бо­жи­ем к бла­го­да­ти и спа­се­нию. В трак­та­те «О еди­ном, а не трой­ном Бо­же­ст­ве» («De una et non trina deitate», 860-861 годы) дал точ­ную фор­му­ли­ров­ку вы­ра­же­ния дог­ма­та о Святой Трои­це, ис­клю­чаю­щую воз­мож­ность его три­теи­стического тол­ко­ва­ния.

В де­лах управ­ле­ния Цер­ко­вью вы­сту­пал за не­за­ви­си­мость цер­ков­ной иерар­хии от свет­ской вла­сти, за уже­сто­че­ние епи­скоп­ско­го кон­тро­ля над кли­ром. Отстаи­вал при­ори­тет ду­хов­ной вла­сти в де­лах бра­ка. Ре­ши­тель­но осу­дил по­втор­ный брак Ло­та­ря II (825-869 годы), на­пи­сав по это­му по­во­ду сочинение «О раз­во­де ко­ро­ля Ло­та­ря и ко­ро­ле­вы Те­ут­бер­ги» («De divortio Lotharii regis et Teutber­gae reginae», 860-861 годы). Один из со­ста­ви­те­лей франк­ской хро­ни­ки «Ан­на­лы Сен-Бар­те­на» («Annales Bertiniani», пе­ру Гинкмара Реймсского при­над­ле­жит опи­са­ние пе­рио­да с 861 по 882 годы) - цен­но­го ис­то­рического ис­точ­ни­ка по ис­то­рии Франк­ско­го государства. Умер в Эпер­не, где ук­ры­вал­ся от на­бе­гов нор­ман­нов .