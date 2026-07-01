ГИНКМАР РЕЙМССКИЙ
ГИНКМАР РЕЙМССКИЙ - франкский богослов, хронист, один из наиболее влиятельных церковных деятелей каролингской эпохи, архиепископ Реймса.
Из знатной франкской семьи, воспитывался в аббатстве Сен-Дени под руководством аббата Гилдуина (775-840 годы), с начала 820-х годов - при дворе Людовика Благочестивого; около 834 года советник Людовика Благочестивого. После смерти Людовика в 840 году Гинкмар - советник при Карле II Лысом; в 845 году, несмотря на противодействие императора Лотаря I (795-855 годы), становится архиепископом Реймсским.
Выступал против Готшалька (около 800 или 803 - после 866) и его учения о двойном предопределении (лат. gemina praedestinatio): одних - к спасению, других - к греху, осуждению и гибели; добился его повторного осуждения на синоде в Кьерзи (849). В трактате «О предопределении Божием и свободном произволении» («De praedestinatione Dei et libero arbitrio», 859-860 годы), исходя из понимания того, что Господь не может быть творцом или подателем греха, отстаивал утверждение об одном предопределении - предопределении Божием к благодати и спасению. В трактате «О едином, а не тройном Божестве» («De una et non trina deitate», 860-861 годы) дал точную формулировку выражения догмата о Святой Троице, исключающую возможность его тритеистического толкования.
В делах управления Церковью выступал за независимость церковной иерархии от светской власти, за ужесточение епископского контроля над клиром. Отстаивал приоритет духовной власти в делах брака. Решительно осудил повторный брак Лотаря II (825-869 годы), написав по этому поводу сочинение «О разводе короля Лотаря и королевы Теутберги» («De divortio Lotharii regis et Teutbergae reginae», 860-861 годы). Один из составителей франкской хроники «Анналы Сен-Бартена» («Annales Bertiniani», перу Гинкмара Реймсского принадлежит описание периода с 861 по 882 годы) - ценного исторического источника по истории Франкского государства. Умер в Эперне, где укрывался от набегов норманнов.