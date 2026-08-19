ГИНЦБУРГ ДАВИД ГОРАЦИЕВИЧ

Ранние годы

Давид Горациевич родился 5 июля 1857 г. в Каменец-Подольске. Его отец – Гораций Гинцбург, один из богатейших людей России.

С детских лет изучал восточные языки. Обучался на дому, затем – в Санкт-Петербургском университете. Побывал в Париже, где был слушателем курсов ориенталистов Ст. Гюара. Когда Г. было двадцать лет, он получил степень кандидата Санкт-Петербургского университета. С 1879 г. занимался исследованием арабской поэзии в Грейфсвальде. В итоге Г. подготовил к печати «Tarschisch» Моисея ибн-Эзры, а также арабский перевод этого труда с комментариями.

Творческая жизнь

Г. готовил к печати и публиковал разные сочинения. Издал перечень рукописей, которые хранились в Институте восточных языков Министерства иностранных дел. Писал статьи для востоковедческих журналов.

Имел огромную библиотеку, в которой были махзоры, «диваны», рукописи йеменского происхождения, части древнего экземпляра Талмуда, спасенного от пожара во время аутодафе, инкунабулы и книги на пергаменте. Было много книг еврейской тематики, которая Г. завещал передать после своей смерти в Иерусалим в еврейскую публичную библиотеку.

Общественная жизнь

Г. возглавлял Волжско-Каспийское нефтепромышленное и торговое общество, столичную еврейскую общину. Входил в общества, которые занимались внедрением просвещения в еврейскую среду. Возглавлял руководящий орган Еврейского колонизационного общества, а также Ховеве Сефат Эбер. Основал Общество востоковедения. Входил в Ученый комитет Министерства народного просвещения, Императорское Русское археологическое общество.

К заслугам Г. относится подготовка Еврейской энциклопедии Брокгауза и Ефрона. Когда Г. предложили издать этот труд, он выделил средства и осуществлял общее редактирование работы.

Возглавил курсы по востоковедению в столице, сам же там преподавал. Активно помогал еврейскому населению, благодаря чему пользовался огромной популярностью в ортодоксальных кругах.

Основал Общество пособия беднейшим евреям столицы и общество «Маахол кошер», которое было организовано для помощи молодым евреям. Помогал сиротскому дому в столице, финансировал Минскую земледельческую ферму, Новополтавскую сельскохозяйственную школу, которые принимали евреев. С 1910 г. – глава первого «Съезда евреев по вопросам их религиозного быта».