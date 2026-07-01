ГИМНОГРАФИЯ
ГИМНОГРАФИЯ - в христианском богослужении небиблейские поэтические тексты, предназначенные для пения в определённые моменты служб.
Христианская Гимнография изначально создавалась на основе «ветхозаветной поэзии» (псалмы, библейские песни). В апостольскую эпоху не проводилось чёткого различия между Гимнографией и молитвами, благословениями, славословиями и вероисповедными формулами (ср.: Деян. 16:25; Еф. 5:19; Кол. 3:16). Об использовании христианами песнопений в богослужении свидетельствовали и языческие авторы. Широко известны христологические (Флп. 2:6-11; Кол. 1:15-20; Евр. 1:3) и крещальные (Тит. 3:4-7; Еф. 5:14) гимны Нового Завета; особую категорию составляют здесь гимны из Евангелия от Луки - песни Пресвятой Богородицы («Величит душа Моя Господа»), пророка Захарии («Благословен Господь»), старца Симеона («Ныне отпущаеши») и ангельское славословие «Слава в вышних Богу», которые используются в богослужении всего христианского мира и поныне. Гимнография занимала важное место уже в практике ранней Церкви - так, широкое распространение имело близкое к гимнографическим сочинение святого Мелитона Сардийского (умер около 190 года) «О Пасхе». Начиная со II-III веков на христианскую Гимнографию стала оказывать влияние древнегреческая поэзия [например, гимн Христу в «Педагоге» Климента Александрийского (умер около 215 года), песнь дев в «Пире десяти дев» священномученика Мефодия Патарского (умер около 311 года)].
Основные жанры и тексты Гимнографии православной церкви сформировались в византийскую эпоху на основе 2 литургических традиций - иерусалимской (палестинской) и константинопольской.
О константинопольской Гимнографии доиконоборческого периода известно сравнительно немного. Один из сохранившихся впоследствии жанров константинопольской Гимнографии (V-VII века) - кондак, первоначально состоявший из последовательности (как правило, объединённой акростихом) строф-икосов (οἶϰος ), каждая из которых заканчивалась общим рефреном, а также из проимия (вступительной строфы), который предшествовал икосам. В современных православных богослужебных книгах только проимий называется кондаком; как правило, у кондаков сохраняется лишь один икос (хотя отдельные кондаки имеют полные комплекты икосов). В послеиконоборческую эпоху кондаки писались уже только с одним икосом. К жанру кондака восходит знаменитый константиновский Акафист Божией Матери, представляющий по структуре усложнённый тип кондака; по подобию Акафиста Божией Матери в позднейшую эпоху (с XIV века) были составлены многие другие акафисты, не упоминаемые в официальных литургических книгах, но очень популярные в церковной среде. Другие жанры константинопольской доиконоборческой Гимнографии неизвестны, но их вероятные параллели можно найти в сирийской церковной поэзии. Наиболее известный создатель кондаков - преподобный Роман Сладкопевец (умер после 555 года).
Разнообразная Гимнография древней Иерусалимской церкви, развившаяся с IV века, сохранилась главным образом в грузинских и армянских переводах - в составе сборников Иадгари, Шаракноц и др. На основе древней иерусалимской Гимнографии около VI-VII веков формируются те типы многострофных песнопений, которые наряду с однострофными (тропарём, седальном и т. д.) доныне составляют основу православной Гимнографии, - канон, представляющий собой систему из нескольких циклов строф (тропарей), припевавшихся к стихам 9 библейских песен; образцом для пения строф служит ирмос (буквально - связка), открывающий собой каждую из песней (цикл тропарей) и обычно текстуально связанный с библейской песнью; большинство канонов состоит из 9 песней (причём 2-я в большинстве случаев опускается, что даёт 8 циклов строф), употребляются также каноны из 2, 3 и 4 песней - т. н. дву-, три-, четырёхпеснцы), циклы стихир, циклы тропарей на блаженнах и т. д. С этого же времени православная Гимнография становится неразрывно связана с ладово-мелодической системой певческого осмогласия. Наиболее известными византийскими гимнографами - творцами канонов и стихир - являются преподобные Иоанн Дамаскин (умер около 750 года), Косма Майюмский (умер около 787 года), Андрей Критский (умер в 740 году), Феофан Начертанный (умер в 845 году), Иосиф Песнописец (умер в 886 году) и др.
В послеиконоборческом богослужении православной церкви отдельные элементы константинопольского происхождения (сокращённые до одного икоса кондаки; монострофные гимны-тропари и др.) объединились с жанрами палестинской гимнографии (стихиры, каноны и пр.), что дало ту систему Гимнографии, которая является неотъемлемой частью православного богослужения в настоящее время. Из гимнографических сочинений раннехристианских авторов доныне за богослужением звучат лишь отд. тексты (например, Великое Славословие). Особняком стоят песнопения, основанные на библейских текстах и поэтому не являющиеся, строго говоря, Гимнографией, - прокимны, аллилуиарии, причастны, антифоны, псалмы. Из собственно византийской Гимнографии употребляются различные виды однострофных (отпустительный тропарь, седален, ипакои, светилен и эксапостиларий) и многострофных (канон, включающий в себя несколько песней, в каждой из которых присутствуют ирмос и тропари), стихиры, циклы тропарей на блаженнах и по непорочнах, акафист, кондак с икосом (кондак может исполняться и как монострофное песнопение - без икоса) песнопений.
Литургические книги, содержащие гимнографические тексты, приняли современный вид в послеиконоборческую эпоху. Песнопения, которые поются на службах седмичного круга богослужения, вошли в состав Октоиха, тексты годового подвижного богослужебного круга образовали Триодь (сейчас эта книга разделена на 2 части - Триодь Постную и Цветную), а годового неподвижного богослужебного круга - служебную Минею (существуют также сокращённый вариант полной Минеи - Анфологий, или Праздничная Минея, и Общая Минея, содержащая типовые службы различным ликам святых).
В Русской православной церкви, помимо переводных произведений греческих авторов, используется множество оригинальных песнопений (прежде всего в честь русских. святых), которые составлены по модели византийских. Начало оригинального славянского гимнотворчества связано с деятельностью учеников святого Кирилла (Константина) и Мефодия (смотри Кирилл и Мефодий), прежде всего святого Климента и Наума Охридских и святителя Константина Преславского. Наиболее ранние памятники собственно русской Гимнографии относятся к 1-й половине XI века.
В католическом богослужении использование небиблейских текстов строго регламентировано. Среди них - гимны, секвенции и некоторые другие строфические песнопения. После реформ Ватиканского II собора было разрешено использовать новые поэтические произведения, за исключением народных песен.
Гимнография нехалкидонских церквей, как правило, основана на доиконоборческих византийских моделях и развивалась в каждой из самостоятельных традиций своим путём, иногда испытывая внешние влияния (со стороны послеиконоборческой византийской Гимнографии, народной культуры и т. д.).
Дополнительная литература:
Филарет (Гумилевский Д.Г.). Исторический обзор песнопевцев и песнопений греческой церкви. СПб., 1902. Сергиев Посад, 1995;
Спасский Ф.Г. Русское литургическое творчество. Париж, 1951.