ГИЛЯРОВ-ПЛАТОНОВ НИКИТА ПЕТРОВИЧ

ГИЛЯРОВ-ПЛАТОНОВ НИКИТА ПЕТРОВИЧ - общественный деятель, публицист.

Родился в семье священника П.М. Никитского. В 1831-1838 годах учился в Коломенском ДУ, где вслед за старшим братом, обладавшим веселым характером (лат. hilaris - веселый), получил фамилию Гиляров. В 1844 году с отличием окончил МДС, в 1844-1848 годах обучался в МДА . За успехи в академии как стипендиат премии митрополита Платона был удостоен почетной прибавки к фамилии Платонов. В 1848 году Гиляров-Платонов защитил диссертацию «О потребности вочеловечения Сына Божия для спасения рода человеческого», 11 октября того же года определен бакалавром по кафедре библейской герменевтики и учения о вероисповеданиях, ересях и расколах. 11 октября 1850 года Гилярову-Платонову присвоена степень магистра за сочинение «О папе Формозе». 21 сентября 1854 года ему было поручено преподавание в миссионерском отделе при МДА. Летом 1855 года подал прошение об отставке (уволен 10 ноября) и увольнении из духовного звания (исключен 29 декабря) по состоянию здоровья. Биографы отмечают либерализм Гилярова-Платонова, в частности в отношении к старообрядцам, как причину удаления из МДА. Московский митрополит святитель Филарет (Дроздов) критиковал магистерское сочинение Гилярова-Платонова, возражал даже против идеи предоставить ему место священника в Москве: «Если бы образ мыслей его был таков, что не трудно было бы принять его в духовенство, то не трудно было бы принять его и в Академии, несмотря на неисправности. Но дошедшие до меня сведения делают неудобным и то и другое» (Письма митрополита Московского Филарета к наместнику Свято-Троицкой Сергиевой лавры архимандриту Антонию. М., 1884. Т. 4. С. 366).

23 мая 1856 года Гиляров-Платонов был назначен цензором Московского духовного комитета, рискуя быть уволенным, допускал к печати многие сочинения (в частности, славянофилов). Крайне резко отзывался об «Истории Русской Церкви» Московского митрополита Макария (Булгакова), назвав ее «ремесленным изделием с наружным аппаратом учености». В 1857 году был командирован за границу для изучения еврейских училищ, особенно раввинских, и литературной деятельности евреев. В 1858-1859 годах участвовал в составлении «Свода печатных мнений по крестьянскому вопросу». 11 августа 1862 года Гиляров-Платонов был уволен от должности цензора, назначен чиновником особых поручений при министре народного просвещения. Активно участвовал в разработке нового цензурного устава, 1 июня 1863 года уволен как не вошедший в новый штат. В нескольких университетах ему предлагали возглавить кафедры, но в августе того же года при содействии Московского митрополита Филарета он стал управляющим Московской Синодальной типографией. Гиляров-Платонов упорядочил библиотеку типографии, реставрировал типографские палаты и защищал их от попыток использования в коммерческих целях. В 1867 году уволился и с 1 декабря начал издавать первую московскую ежедневную народную газету «Современные известия». Регулярно помещал в ней собственные заметки и статьи по самым разным вопросам (всего около 1800), что дало повод И.С. Аксакову назвать газету «альбомом мыслей Никиты Петровича». Печатал статьи в журнале «Русская беседа», в изданиях «Русский вестник», «Православный собеседник», «Русь», «Москва», «Дело». В них указывал на недостатки синодального управления, пороки рядового духовенства, необходимость оживления приходской жизни, объективного освещения истории старообрядчества. Активно выступал против нигилизма как политического, так и религ., выводя его основания из рационализма. В записке «О первоначальном народном обучении», поданной Гиляровым-Платоновым в 1861 году императрице Марии Александровне, выступил с обоснованием идеи повсеместного открытия церковноприходских школ. Высказанная им в 1863 году мысль о неподобающем характере надписей на антиминсах (включавших слова о том, что антиминс освящен повелением императора) и об отсутствии единообразия в надписях получила одобрение митрополита Филарета и привела к изменению надписей (в них стали указывать императора, при котором был освящен антиминс).

Сблизился с кружком ранних славянофилов (Аксаковы, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин), посвятил ряд статей отдельным славянофилам, но предпочитал держаться обособленно. Состоял в дружеской переписке с обер-прокурором Святейшего Синода К.П. Победоносцевым . Разработал собственную экономическую теорию (см.: Основные начала экономии. М., 1889), создал особую теорию языка (см.: Радуга. 1883. № 7, 22, 25, 28), но его творческие возможности в разных областях оказались в значительной степени не реализованными. Наследие Гилярова-Платонова было издано при участии Победоносцева и князя Н.В. Шаховского и состоит из статей, газетных заметок и несистематизированных фрагментов. Оставил также автобиографические воспоминания «Из пережитого». Биограф Гилярова-Платонова князь Шаховской называл его публицистом-философом.

Гиляров-Платонов тяготился поглощавшей все силы работой, невозможностью выступать с серьезными трудами. Запрещение продажи ряда номеров «Современных известий», неудачная попытка приобретения бумажной фабрики и конкуренция с «Московским листком» разорили Гилярова-Платонова. В 1883-1884 годах издавал еженедельный журнал «Радуга». После смерти М.Н. Каткова в 1887 году пытался получить в аренду газету «Московские ведомости», но ему было отказано. Похоронен на кладбище Новодевичьего московского в честь Смоленской иконы Божией Матери монастыря .