Гильгамеш (Бильгамес)

Гильгаме`ш (Бильгамес) — шумерский царь (XXVII в. до н. э.) из I династии Урука, сын Лугальбанды, преемник «Думузи». Согласно шумерским текстам, восходящим к XXI в. до н. э., Г. успешно завершил борьбу с гегемонией г. Киша, начатую победой «Думузи» над кишским царем Энмебарагеси, собственной победой над ним же, а позднее и над его сыном Аггой. Г. установил урукскую гегемонию (вместо кишской) над большой частью Шумера, которая удерживалась и при преемниках Г. (эта гегемония отражена в некоторых документах архива Фары). Наследовал Г. его сын Урнунгаль. После смерти Г. был обожествлен. В шумерских преданиях Г. приписывалось также строительство новых стен Урука и поход на восток, в загросскую горную «Страну кедра» (между Шумером и Эламом, примерно там, где находился восточный «Субир» надписей царя Эаннатума). Беллетризация привела к появлению шумерских сюжетов об убийстве Г. в этом походе демона Хувавы, о его дружбе с Энкиду, вражде с некоторыми богами, убий­стве Г. быка, посланного богом Аном, и, наконец, походе Г. за край света за травой бессмертия, окончившемся неудачей. На основе этих сюжетов около рубежа III—II тысячелетий до н. э. сложился аккадоязычный эпос о Г., ставший одним из главных произведений месопотамской литературы II—I тысячелетий до н. э. («Страна кедра» в нем перенесена на Запад и отождеств­лена с кедровыми горами Ливана; в эпос также включен миф о потопе). Лит.: Емельянов В. В. Гильгамеш. Биография легенды. М., 2015.