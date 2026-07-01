ГИЛЬЕН БАТИСТА НИКОЛАС

ГИЛЬЕН БАТИСТА НИКОЛАС - кубинский поэт.

Учил­ся в Га­ван­ском университете. Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1919 году. Из­вест­ность при­нес­ли сборники сти­хов «Мо­ти­вы со­на» («Motivos del son», 1930), где Гильен, ис­поль­зуя ритм со­на (национального тан­ца-пес­ни), соз­дал об­раз аф­ро­ку­бин­ца, и «Сон­го­ро ко­со­нго» («Sо́n­goro cosongo», 1931), в ко­то­ром, так­же при­бег­нув к народной рит­ми­ке, Гильен сти­ли­зо­вал ре­че­вую ма­не­ру тем­но­ко­же­го на­се­ле­ния. Пуб­ли­ци­стической зло­бо­днев­но­стью про­ник­ну­ты сборники «West Indies Ltd.» (1934), «Пес­ни для сол­дат и со­ны для ту­ри­стов» («Cantos para soldados y so­nes para turistas»), «Ис­па­ния. По­эма че­ты­рёх пе­ча­лей и од­ной на­де­ж­ды» («Es­paña. Poema en cuatro angustias y una esperanza», оба 1937). Мно­го­ли­кий об­раз Ку­бы вос­соз­дан в сборнике «Все­це­лый сон» («El son entero», 1947). В сборниках «Го­лубь ок­ры­лён­но­го на­ро­да» («La pa­loma de vuelo popular», 1958), «Что есть у ме­ня» («Tengo», 1964) по­ли­тический па­фос уси­лил­ся. Воз­вра­ще­ни­ем к по­эти­ке на­чаль­но­го пе­рио­да от­ме­че­ны сборники «Зуб­ча­тое ко­ле­со» («La rueda dentada», 1972), «Боль­шой зве­ри­нец» («El gran zoo», 1967), «День за днём» («El diario que a diario», 1972). Для твор­че­ст­ва Гильена ха­рактер­на сти­хий­ная не­по­сред­ст­вен­ность и из­бы­точ­ность сло­вес­но­го жес­та. Ав­тор кни­ги вос­по­ми­на­ний и пуб­ли­ци­сти­ки «Бег­лая про­за» («Prosa de prisa», t. 1-3, 1975-1976).

Ме­ж­ду­народная Ста­лин­ская премия (1954).