ГИЛЬЕН БАТИСТА НИКОЛАС
ГИЛЬЕН БАТИСТА НИКОЛАС - кубинский поэт.
Учился в Гаванском университете. Дебютировал в печати в 1919 году. Известность принесли сборники стихов «Мотивы сона» («Motivos del son», 1930), где Гильен, используя ритм сона (национального танца-песни), создал образ афрокубинца, и «Сонгоро косонго» («Sо́ngoro cosongo», 1931), в котором, также прибегнув к народной ритмике, Гильен стилизовал речевую манеру темнокожего населения. Публицистической злободневностью проникнуты сборники «West Indies Ltd.» (1934), «Песни для солдат и соны для туристов» («Cantos para soldados y sones para turistas»), «Испания. Поэма четырёх печалей и одной надежды» («España. Poema en cuatro angustias y una esperanza», оба 1937). Многоликий образ Кубы воссоздан в сборнике «Всецелый сон» («El son entero», 1947). В сборниках «Голубь окрылённого народа» («La paloma de vuelo popular», 1958), «Что есть у меня» («Tengo», 1964) политический пафос усилился. Возвращением к поэтике начального периода отмечены сборники «Зубчатое колесо» («La rueda dentada», 1972), «Большой зверинец» («El gran zoo», 1967), «День за днём» («El diario que a diario», 1972). Для творчества Гильена характерна стихийная непосредственность и избыточность словесного жеста. Автор книги воспоминаний и публицистики «Беглая проза» («Prosa de prisa», t. 1-3, 1975-1976).
Международная Сталинская премия (1954).