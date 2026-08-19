ГИЛЬДИИ КУПЕЧЕСКИЕ

ГИЛЬДИИ КУПЕЧЕСКИЕ - в Российской империи с 1775 года корпоративные купеческие организации.

Фор­ми­ро­ва­нию Гильдий купеческих пред­ше­ст­во­ва­ли при­ви­ле­ги­рованные объ­е­ди­не­ния вер­хуш­ки по­са­да (гос­ти, гос­ти­ная сот­ня, су­кон­ная сот­ня) и де­ле­ние по­сад­ских лю­дей на иму­щественные ка­те­го­рии (луч­шие, сред­ние и мо­лод­шие; с XVI века - пер­во­ста­тей­ные, сред­не­ста­тей­ные и не­иму­щие).

Пер­вые по­пыт­ки за­ко­но­дательного оформ­ле­ния Гильдий купеческих пред­при­ня­ты ца­рём Пет­ром I : в рег­ла­мен­те Ка­мер-кол­ле­гии (1719) в ре­ко­мен­да­тель­ном по­ряд­ке го­во­ри­лось об уч­ре­ж­де­нии гиль­дий («ус­та­но­вить ку­пе­че­ские гиль­дии или сте­пе­ни там, где оные с поль­зой уст­ро­ить­ся мо­гут»), за ос­но­ву бра­лось сте­пен­ное (ста­тей­ное) де­ле­ние по­са­да. Од­на­ко в рег­ла­мен­те Глав­но­го ма­ги­ст­ра­та (1721) вме­сто Гильдий купеческих объ­яв­ле­но об уч­ре­ж­де­нии двух гиль­дий ре­гу­ляр­ных гра­ж­дан: 1) бан­ки­ры, круп­ные куп­цы, док­то­ра, ап­те­ка­ри, ре­мес­лен­ни­ки-юве­ли­ры, ико­но­пис­цы, жи­во­пис­цы; 2) мел­кие тор­гов­цы, со­дер­жа­те­ли по­стоя­лых дво­ров и ре­мес­лен­ни­ки. В 1740-1760-х годах в боль­шин­ст­ве го­ро­дов гиль­дей­ское де­ле­ние по­са­да без за­ко­но­дательного под­твер­жде­ния при­шло в со­от­вет­ст­вие с преж­ним - ста­тей­ным.

Им­пе­рат­ри­ца Ека­те­ри­на II ма­ни­фе­стом от 17(28).3.1775 года раз­де­ли­ла городское на­се­ле­ние на ме­щан (с ка­пи­та­лом ме­нее 500 рублей) и соб­ст­вен­но куп­цов (500 рублей и бо­лее). По­след­ние ос­во­бо­ж­да­лись от по­душ­ной по­да­ти (за­ме­не­на 1%-ным сбо­ром с объ­яв­лен­но­го ка­пи­та­ла) и бы­ли по­де­ле­ны на три гиль­дии. При­над­леж­ность к Гильдиям купеческим да­ва­ла со­слов­ные при­ви­ле­гии (смотри в статье Ку­пе­че­ст­во). В хо­де по­дат­ной ре­фор­мы 1775 года для за­пи­си в Гильдии купеческие оп­ре­де­ле­ны раз­ме­ры ка­пи­та­ла: свыше 10 тысяч рублей - в 1-ю, от 1 тысячи до 10 тысяч рублей - во 2-ю, от 500 до 1 тысячи рублей - в 3-ю гиль­дию. Куп­цы 1-й гиль­дии об­ла­да­ли пра­вом за­гра­нич­ной тор­гов­ли, мог­ли вла­деть морскими су­да­ми; куп­цам 2-й гиль­дии, как и пер­во­гиль­дей­ским, раз­ре­ша­лись внутренний оп­то­вый и роз­нич­ный торг, вла­де­ние фаб­ри­ка­ми и за­во­да­ми, а так­же реч­ны­ми су­да­ми; куп­цы 3-й гиль­дии про­из­во­ди­ли ме­лоч­ную тор­гов­лю «по го­ро­ду и уез­ду», со­дер­жа­ли трак­ти­ры и по­стоя­лые дво­ры, за­ни­ма­лись ре­мес­лом. Окон­ча­тель­но пра­во­вой ста­тус Гильдий купеческих был оформ­лен Жа­ло­ван­ной гра­мо­той го­ро­дам 1785 года. В даль­ней­шем раз­ме­ры ми­нимального объ­яв­лен­но­го ка­пи­та­ла для при­пис­ки к 1-й, 2-й и 3-й гиль­ди­ям уве­ли­чи­ва­лись (со­от­вет­ст­вен­но 10 тысяч, 5 тысяч и 1 тысача рублей в 1785 году; 16 тысяч, 8 тысяч и 2 тысячи рублей в 1794 году; 50 тысяч, 20 тысяч и 8 тысяч рублей в 1807 году). Ве­ли­чи­на гиль­дей­ской по­шли­ны так­же рос­ла (1,25% с объ­яв­лен­но­го ка­пи­та­ла для ка­ж­дой гиль­дии в 1797 году; 1,75% в 1810 году; 4,75% в 1812 году; 5,225% в 1818 году; 5,225% и по­шли­на за ку­печеские кни­ги в 1821 года). С 1804 года куп­цы 1-й гиль­дии в слу­чае 100-ле­тия су­щест­во­ва­ния их се­мей­но­го де­ла мо­гли по­лу­чить по­том­ст­вен­ное дво­рян­ст­во . В со­от­вет­ст­вии с гиль­дей­ской ре­фор­мой 1824 года по­шли­на бы­ла сни­же­на (4% с объ­яв­лен­но­го ка­пи­та­ла для 1-й и 2-й гиль­дий и 2,5% - для 3-й). С 1836 года гиль­дей­ско­му за­ко­но­да­тель­ст­ву в об­лас­ти вы­бор­ки сви­де­тельств и би­ле­тов бы­ли под­чи­не­ны ак­цио­нер­ные ком­па­нии. В 1830-1860-х годах об­ло­же­ние куп­цов про­дол­жа­ло сни­жать­ся (стои­мость сви­де­тель­ст­ва 1-й и 2-й Гильдий купеческих сни­зи­лась на 142%, 3-й гиль­дии на 400-550% в 1839; на 167% для 1-й гиль­дии и на 117% для 2-й в 1863 году). В 1863 году от­ме­не­на по­шли­на с объ­яв­лен­но­го ка­пи­та­ла для всех гиль­дий и уп­разд­не­на 3-я гиль­дия. Упа­док гиль­дей­ской ор­га­ни­за­ции ку­пе­че­ст­ва на­чал­ся с вве­де­ния в 1885 года для вла­дель­цев гиль­дей­ских пред­при­ятий (еди­но­лич­ных, а так­же тор­го­вых до­мов и пр.) до­пол­нительного про­цент­но­го и рас­кла­доч­но­го сбо­ров (с 1885 года при­мер­но 3% с при­бы­ли, с 1892 года - 5%). По­сле ре­фор­мы про­мы­сло­во­го об­ло­же­ния 1898 года (от­де­ли­ла при­об­ре­те­ние со­слов­ных ку­печеских прав от вы­бор­ки про­мы­сло­вых и тор­го­вых сви­де­тельств) зна­че­ние Гильдий купеческих упа­ло, но они про­дол­жа­ли су­ще­ст­во­вать до 1917 года.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)