Гильдии

Ги`льдии — 1) тип средневековых корпораций, разного рода ассоциации, союзы, объединения (религиозные, политические, торговые, ремесленные, военные, оборонительные); 2) купеческие объединения в средневековой Европе; 3) ремесленные корпорации (цехи) в Англии и некоторых других странах. Возникали на основе товарищеского соглашения равных по статусу людей, которое скреплялось взаимно принесенной клятвой (conjuratio). Были призваны защищать и отстаивать общие интересы членов Г., в том числе с оружием в руках; действовали в рамках обычного права. Многие из Г. со временем получили институционально-правовое оформление, обзаведясь признанными властями уставами, где фиксировались общие обязанности и привилегии членов Г. Возглавлялись старейшинами (старшинами, синдиками, олдерменами, хранителями), которые выбирались общим собранием из числа членов Г.; они представляли интересы Г., хранили общую кассу. Известны дома для собраний Г. (гильдейские дома). Г. выбирали себе святых покровителей и нередко назывались по имени святого (купеческие гильдии — часто св. Николая). В VI—VII вв. в Г. объединялось территориальное духовенство; при Каролингах известны сельские Г., объединявшие светских и духовных лиц, мужчин и женщин. В IX в. Г. создавались для обороны от викингов, укрепления поселений и поддержания порядка в регионе. С X в. и особенно в XIII—XV вв. в европейских городах появляются многочисленные религиозные братства. В позднее Средневековье существовали Г., обеспечивавшие оборону города и охрану порядка (стрелковые Г.). Купеческие Г. возникали в условиях формирования купечества как особого слоя городского населения, связанного преимущественно с дальней торговлей; известны в Западной Европе с XI в. (Англия, Германия, Фландрия, Франция). Купцы объединялись по принципу коммерческой специализации, по региону торговых связей («фризская Г.», парижские «торговцы по воде», т. е. по Сене) или по основным товарам (суконщики, бакалейщики) в рамках одного, иногда нескольких городов. В XIII—XV вв. купцы становятся влиятельной политической силой (Германия, Италия, Фландрия, Южн. Франция). Союзы купеческих городов (Ганза, Рейнский союз городов и др.) проводили самостоятельную внешнюю политику, вели войны, заключали союзные договоры. Серьезной военной и экономической силой Англии в XII—XV вв. была Конфедерация Пяти портов. Купеческие Г. обеспечивали помощь в торговых делах, охрану и страхование товаров, добивались для себя особых льгот и привилегий, стремились установить монополию на продажу определенных категорий товаров, что гарантировало им наиболее выгодные условия торговли. Г. — устойчивая социальная структура, затруднявшая (особенно в раннее Новое время) доступ к профессии для чужаков и облегчавшая его для детей членов Г. Женщины вели торговые дела и входили в Г., но чаще всего на основе вдовьего права (права продолжать дело супруга после его смерти). Г. оказывали помощь и поддержку в случае природных катаклизмов, пожаров, кораблекрушений, грабежей, в случае болезни или разорения. Члены Г. не объединяли капиталы: каждый купец вел торговые дела самостоятельно, на свой страх и риск, в отличие от позднейших итальянских торговых компаний и английских компаний XVI в. На основе личных соглашений купцы могли объединяться в паевые товарищества, краткосрочные (на дальнюю поездку, плаванье) складничества, не охватывавшие все капиталы купца и не стеснявшие свободу его действий вне такого товарищества. Ведение торговых дел требовало деловой хватки и предприимчивости, смелости и широкого кругозора, умения хорошо считать, читать и писать, знания языков и обычаев других стран. Нередко купцы успешно сочетали торговлю и предпринимательскую деятельность с дипломатическими миссиями. Г. сыграли существенную роль в формировании социальных связей в среде горожан, связанных с рынком (купцы, ремесленники, лица, обслуживавшие перевозки), а также между этими группами. Купеческие Г. способствовали формированию международных торговых, этнических, культурных и политических связей. Лит.: Город в средневековой цивилизации Западной Европы. Т. 2: Жизнь города и деятельность горожан. М., 1999; Гуревич А. Я. Купцы // Словарь средневековой культуры / Под ред. А. Я. Гуревича. 2-е изд., испр. и доп. М., 2006. С. 247—253; Сванидзе А. А. Средневековый город и рынок в Швеции. XIII—XV вв. М., 1980; Эксле О. Г. Средневековые гильдии: их самосознание и вклад в формирование социальных структур // Его же. Действительность и знание: очерки социальной истории Средневековья / Пер. с нем. и предисл. Ю. Арнаутовой. М., 2007; Black A. Guilds and Civil Society in European Political Thought from the 12th Century to the Present. London, 1984. (2-e ed. London, 1991); Epstein S. A. Wage Labor and Guilds in Medieval Europe. Chapel Hill — London, 1991; Guilds, Innovation and the European Economy, 1400—1800 / Ed. by S. R. Ep­stein and M. Prak. Cambridge, 2008; The Return of the Guilds / Ed. by J. Lucassen, T. de Moor et al. Cambridge, 2009.