ГИЛЬЧЕВСКИЙ КОНСТАНТИН ЛУКИЧ

Из обер-офицерских детей, православный. Окончил Александропольское уездное училище. 11.3.1872 поступил вольноопределяющимся в Кавказскую инженерную дистанцию со званием инженерного кондуктора 2-го класса. 5.9.1873 получил звание инженерного кондуктора 1-го класса. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 28.11.1877 переведен в инженерное управление Действующего корпуса на Кавказско-Турецкой границе. 25.4.1878 произведен в прапорщики «за отличие, оказанное в разновременных делах и перестрелках с турками» (утвержден 22.9.1878). 23.6.1878 назначен в распоряжение начальника Кавказской инженерной дистанции. 15.2.1879 переведен в Кавказский инженерный парк. 26.8.1881 выдержал экзамен на право дальнейшего производства в чины при Тифлисском пехотном юнкерском училище. 15.5.1882 произведен в подпоручики за отличие по службе. 5.4.1887 произведен в поручики. 6.10.1887 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 13.5.1890 произведен в штабс-капитаны за отличные успехи в науках. 16.5.1890 окончил академию по 1-му разряду, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Кавказский военный округ. 26.11.1890 переведен в Генеральный штаб с назначением старшим адъютантом штаба 2-й Кавказской казачьей дивизии. 5.04.1892 произведен в капитаны. 23.10.1893 назначен обер-офицером для поручений при штабе Кавказского военного округа. С 13.9.1894 по 30.10.1895 прикомандирован к 3-му Кавказскому стрелковому батальону для цензового командования ротой. 9.10.1896 назначен и. д. штаб-офицера для поручений при штабе Кавказского военного округа. 6.12.1896 произведен в подполковники с утверждением в должности. 10.4.1899 назначен старшим адъютантом штаба Кавказского военного округа. С 5.2.1900 по 18.9.1900 прикомандирован к 16-му гренадерскому Мингрельскому для цензового командования батальоном. 28.11.1900 назначен штаб-офицером при управлении 63-й пехотной резервной бригады. 1.1.1901 произведен в полковники (со старшинством с 6.12.1900) за отличие по службе. 1.6.1904 назначен командиром 270-го пехотного Купянского полка. 14.6.1905 назначен командиром 16-го гренадерского Мингрельского полка. 19.3.1908 назначен командующим 2-й бригадой 21-й пехотной дивизии. 3.9.1908 назначен командующим 1-й бригадой 39-й пехотной дивизии. 28.11.1908 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с назначением командиром 1-й бригады 39-й пехотной дивизии. 3.4.1913 назначен командиром 1-й бригады Кавказской гренадерской дивизии. Участник первой мировой войны. 22.7.1914 назначен командующим 83-й пехотной дивизией. 29.10.1914 отчислен от должности за погром, учиненный солдатами вверенной ему дивизии в г. Улянув. 10.11.1914 назначен в резерв чинов при штабе Киевского военного округа. 25.3.1915 назначен начальником 1-й дивизии государственного ополчения. 15.7.1915 назначен командующим 101-й пехотной дивизией. 12.7.1916 произведен в генерал-лейтенанты (со старшинством с 4.6.1915) с утверждением начальником 101-й пехотной дивизии. 6.4.1917 назначен командующим 11-м армейским корпусом. После демобилизации армии уехал к семье в г. Тифлис. В Гражданской войне не участвовал. В 1921–1922 гг. служил в РККА. Затем проживал в г. Тифлисе.

Жена: Варвара Петровна (урожденная Васильева). Дети: Людмила (род. 19.6.1896).