Гильбертинцы

Гильберти`нцы — средневековый католический монашеский орден в Англии. Получил название по имени основателя св. Гильберта из Семпрингема (1083/89—1189). Св. Гильберт, будучи приходским священником, при содействии епископа Линкольнского Александра, в 1130—1131 основал в Семпрингеме женcкий монастырь со строгими правилами и затворничеством. Исходя из хозяйственной необходимости, он добавил к 7 монахиням мирских сестер, а позднее мирских братьев по аналогии с цистерцианскими конверсами. После того как Гильберту не удалось передать свой орден под опеку цистерцианцев (1147—1148), он провел частичную реорганизацию Г., добавив группу регулярных каноников. Так сложилась 4-частная система «двойных монастырей» Г., которая в 1148 была одобрена папой Евгением III. Позднее в ордене появились монастыри только для мужчин. Всего Гильбертом было основано 13 монастырей, из которых 4 были только мужские. Уже при его жизни основание новых монастырей пошло на убыль, а после смерти были основаны один «двойной монастырь» и шесть мужских. Монастыри Г. в основном находились в графстве Линкольншир, по одному — в Йоркшире, Бедфордшире и Норфолке. Г. также опекали госпитали для прокаженных в Йорке, Клаттеркоте и Линкольне. Попытки основать монастыри ордена за пределами Англии успеха не имели. Единственным исключением стал небольшой монастырь в Шотландии. В «двойных монастырях» число женщин вдвое превышало число мужчин (например, 120 женщин и 60 мужчин в приорате Св. Андрея в Семпрингеме). Мужские монастыри были значительно меньше (например, не более 35 человек в приорате Молтон). Иным было соотношение в госпиталях: там работали только каноники, мирские братья и сестры. В средневековом английском обществе постоянно высказывались сомнения в возможности существования смешанных монастырей. В 1166 по приказу папы римского Александра III было проведено расследование взаимоотношений между монахами и монахинями в гильбертинских монастырях. Расследование было вызвано жалобой мирских братьев ордена , которые среди прочего обвинили каноников в сожительстве с монахинями. В Англии в защиту Г. выступили король Генрих II, Томас Бекет, архиепископ Роджер Йоркский и др. В результате устав ордена остался без изменений и был подтвержден папой, но «двойные монастыри» больше не основывались. Монастыри Г. (к тому времени их насчитывалось 28) прекратили существование во время роспуска всех английских монастырей в 1536—1540. Г. рассматривали свой орден как провозвестник новой эры, который объединял в одно «чудесное целое» тех, кого общество разделило на мужчин и женщин, клириков, монахов и мирян, слуг и господ, управляющих и управляемых, грамотных и неграмотных. В то же время основой этого единства было самостоятельное функционирование каждой группы. Во главе Г. стоял главный магистр или главный приор , избиравшийся из каноников-Г., которому было запрещено одновременно возглавлять какой-либо монастырь . Ежегодно он объезжал все монастыри ордена , вершил суд и надзирал за дисциплиной, рассматривал противоречивые и трудные дела. Магистр являлся единственным мужчиной в ордене, которому дозволялось вести приватный разговор с сестрами, с разрешения приорессы он имел доступ на женскую половину монастыря для совершения исповеди. Магистр обладал верховной властью в правовых и экономических делах ордена . Его мог заменять главный исповедник. В управлении орденом магистру помогали главные наблюдающие (scrutatores) или разъездные инспекторы (circatores): трое мужчин (2 каноника и 1 брат-мирянин), которые посещали каждый монастырь по крайней мере раз в год, и 3 женщины (2 грамотные монахини и 1 неграмотная женщина, возможно мирская сестра), которые посещали раз в год все монастыри, где были женщины. Они выслушивали жалобы, выносили решения и докладывали магистру и собранию общего капитула ордена . Главных наблюдающих назначал магистр с согласия общего капитула. Имелись и наблюдающие монастыря. В каждом монастыре назначали трех монахинь, которые должны были информировать обо всем, что происходило в обители. В мужской половине монастыря аналогичной должности не существовало. Женская часть монастыря управлялась приорессой (их было три), которую избирали монахини в течение 15 дней после смерти предшествующей. Если они не могли выбрать, то приорессу назначал магистр . Муж- ской половиной монастыря управлял приор . Ежегодно собирался генеральный капитул Г., состоявший из 6 инспекторов, главного исповедника, приора или келаря из каждого монастыря и двух приоресс из каждого «двойного монастыря». Генеральный капитул рассматривал все важные дела ордена , утверждал изменения в законодательстве ордена . Собрание могло также смещать магистра по причине его немощи или невоздержанности. Специальная комиссия выбирала нового магистра. Главной задачей устройства «двойных монастырей» было воспрепят­ствовать общению между жившими там мужчинами и женщинами. Вся территория, в том числе церковь, где проходили службы, делилась на женскую и мужскую части. В женской половине церкви был свой алтарь. Приор отправлял мессу в алтаре мужской половины за стеной. Все необходимое для службы передавали на женскую половину через вращающееся «окно» позади алтаря монахинь. Аналогичные «окна» служили и для передачи нужных в быту предметов и т. д. Когда мужчинам и женщинам, членам ордена , нужно было поговорить друг с другом, они использовали «окно», через которое нельзя было видеть собеседника. Исповедовали у таких же «окон». Г. «невидимо» служили друг другу. Гильбертинские монахини были грамотными. Их занятия включали шитье, чтение, украшение или копирование манускриптов. Они подчинялись бенедиктинскому уставу. Главная задача мирских сестер была освободить монахинь от работы для молитвы и чтения. Они были прислугой и жили так же аскетично, как и другие члены общины. Главным для них было послушание. Большинство мирских братьев были вовлечены в сельскохозяйственные работы, некоторые жили на фермах, принадлежавших ордену, под присмотром одного из братьев. И братья, и сестры следовали монашескому чтению часов, присутствуя на службах, или молились сами. По воскресеньям и праздничным дням они присутствовали на мессе. Занятия каноников сочетали службу и молитву. Все каноники были грамотными: новичков учили читать и служить литургию. Однако не все каноники рукополагались во священников. Большую часть времени 4 группы Г. проводили независимо друг от друга, дополняя деятельность друг друга. Лит.: Burton J. Monastic and Religious Orders in Britain, 1000—1300. Cambridge, 1994; Edwards J. The Gilbertines in Scotland. Glasgow, 1904; Elkins S. K. Holy Women of 12th century England. Chapel Hill, 1988; Foreville R. St. Gilbert of Sempringham 1083/8—1189: His Life and Achievement. Lincoln, 1986; Golding B. Gilbert of Sempringham and the Gilbertine Order: c. 1130 — c. 1300. Oxford, 1995; Graham R. St. Gilbert of Sempringham and the Gilbertines: A History of the Only English Monastic Order. London, 1901; Iredale E. W. Sempringham and St. Gilbert and the Gilbertines. London, 1992; Wilford J. T. St. Gilbert of Sempringham. London, 1989.