ГИКАЛО НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ

Николай Фёдорович Гикало родился 8 (по новому стилю — 20) марта 1897 года в городе Одессе. В 1915 году он окончил Тифлисскую военно-фельдшерскую школу, после чего был направлен на фронт Первой мировой войны .

После Октябрьской революции Гикало принимал активное участие в установлении Советской власти на Северном Кавказе, был председателем Грозненского горкома РКП(б) и горисполкома, с мая 1918 года занимал должность начальника городского гарнизона. В августе-ноябре того же года он руководил обороной Грозного от белоказачьих формирований, за что Приказом Революционного Военного Совета был удостоен ордена Красного Знамени РСФСР.

С 1919 года Гикало занимал должность члена Кавказского краевого комитета РКП(б). Под его руководством создавались и действовали партизанские формирования в Терской области и Дагестане, сражавшиеся с Добровольческой армией генерала А. И. Деникина . После установления Советской власти на Северном Кавказе в 1920 году Гикало стал командующим войсками — военным комиссаром Терской области. После окончания Гражданской войны он работал на партийных и советских должностях на Кавказе и в Средней Азии. В 1929-1930 годах Гикало занимал должность первого секретаря ЦК КП(б) сначала Узбекской, а затем Азербайджанской ССР.

В 1931 году Гикало был переведён на работу в Москву, где занял должность секретаря Московских областного и городского комитетов ВКП(б). В 1932 году он был направлен в Минск, где стал первым секретарём ЦК КП(б) Белоруссии. Внёс большой вклад в развитие Белорусской ССР — за годы его руководства республикой была проведена индустриализация и коллективизация сельского хозяйства, успешно завершилась первая и стартовала вторая пятилетки, достигнуты большие успехи в развитии науки и культуры. При его поддержке осуществлялось строительство многих важнейших объектов в столице Белоруссии, в том числе: Дом правительства, Театр оперы и балета, Дом офицеров, Дворец пионеров. За время своей работы в качестве руководителя Белоруссии Гикало избирался членом ЦРК ВКП(Б) и кандидатом в члены ЦК ВКП(б).

Вместе с тем, Гикало являлся одним из активным проводников сталинской политики в Белорусской ССР. Он провёл большую чистку партийных организаций, заменив людей на многих постах на тех, с кем работал в Средней Азии и на Кавказе. По его указаниям осуществлялись репрессии против белорусских партийных и советских работников, деятелей культуры и науки. За годы руководства республикой Николая Фёдоровича Гикало численность членов КП(б) Белоруссии уменьшилась почти вдвое.

В январе 1937 года Гикало был освобождён от должности первого секретаря ЦК КП(б) Белоруссии и направлен на работу первым секретарём Харьковского горкома КП(б) Украины. 11 октября того же года он был арестован по обвинению в шпионаже, создании террористических групп и троцкистской организации в Белоруссии. 25 апреля 1938 года Военная коллегия Верховного Суда СССР приговорила Гикало к высшей мере наказания — расстрелу. Приговор был приведён в исполнение в тот же день. Прах Гикало был захоронен на полигоне «Коммунарка» под Москвой. Определением Военной коллегии Верховного Суда СССР от 10 августа 1955 года он был посмертно реабилитирован.