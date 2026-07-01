ГИГАНТЫ (др.-греч. Γίγαντες, лат. Gigantes)

В древнегреческой мифологии потомство Геи и Урана.

Гиганты появились из упавших на землю капель крови Урана, оскопленного своим сыном титаном Кроном (Hesiod. Theog., 180-186). Более поздняя традиция сообщает, что Гея породила гигантов после того, как титаны были повержены Зевсом и сброшены в тартар (Apollod., I, 6, 1-2). Гиганты представлялись диким и воинственным народом, вид их был ужасен, нижние конечности переходили в покрытое чешуей тело дракона. В отличие от титанов они были смертны (лишь гигант Алкионей оставался бессмертным, если сражался на той земле, на которой родился). Более всего был известен миф о борьбе гигантов с богами-олимпийцами – гигантомахии , в котором протагонистами выступали Зевс, Посейдон и Афина, а также призванный Зевсом Геракл , гигантов вел в бой Порфирион. Гиганты были побеждены и, как считалось, были погребены под вулканами в разных частях Греции и Италии (например, Энкелад – под Этной). Наиболее известные изображения гигантов находятся на сокровищнице сифнийцев в Дельфах (эпоха архаики), а также на Пергамском алтаре Зевса эллинистического времени.

Иллюстрация :

Гигантомахия. Мойры наносят удары гигантам Агрию и Фоанту. Фрагмент фриза Пергамского алтаря Зевса. Мрамор. 180-160 гг. до н.э. Берлин, Пергамон-музей.

Автор статьи: О.В. Кулишова